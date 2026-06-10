Talleres y aprendizaje en la naturaleza: las actividades de Parque Tricao para las vacaciones de invierno

Parque Tricao contará con una serie de actividades familiares para disfrutar las vacaciones de invierno.

Desde el espacio —ubicado en la comuna de Santo Domingo (Región de Valparaíso), a menos de dos horas de Santiago— aseguran que estas se presentan como un panorama ideal para desconectarse de la ciudad y sumergirse en un ecosistema lleno de vida, aventuras y aprendizajes.

Para este receso escolar, desarrollarán los talleres “Bosquiclub”, los cuales están especialmente diseñados para que niños de entre 4 y 10 años descubran los secretos que esconde la naturaleza en esta época del año .

La encargada de Programas de Fundación Parque Tricao, Javiera Rojas, destaca: “Queremos que los niños exploren el entorno con otros ojos. Aprenderán sobre aves, semillas, el huerto, vermicompostaje y el fascinante mundo de los hongos a través de caminatas y experiencias artísticas”.

“Al finalizar, coronaremos la experiencia con una ceremonia donde se convertirán oficialmente en ‘guardianes de la naturaleza’”.

Este programa estará disponible dos semanas, la primera del 22 al 26 de junio y la segunda entre el 29 de junio y el 3 de julio, en horarios que van desde las 9:00 hasta las 13:00 .

Su valor semanal es de $68.000, mientras que el día tiene un precio de $15.000. Además, Tricao ofrecerá a los participantes snacks, materiales y un regalo de bienvenida, según anticipan.

Talleres y aprendizaje en la naturaleza: las actividades de Parque Tricao para las vacaciones de invierno Cortesía

Desde Parque Tricao aseguran que, a diferencia de la idea común de que el invierno es una época gris, en este entorno natural las lluvias de la temporada acentúan los tonos verdes y rojizos de la flora local.

Junto con ello, afirman, es la época perfecta para el avistamiento de fauna que prefiere el clima fresco, como los huairavos, diversas garzas, coipos y el zorro chilla .

El reino de los hongos también es uno de los protagonistas de la temporada. Especies como el Agaricus xanthodermus, Agaricus silvicola y Mycena haematopus son solo algunos de los tipos que proliferan en esta época del año.

Talleres y aprendizaje en la naturaleza: las actividades de Parque Tricao para las vacaciones de invierno Cortesía

El encargado de Servicios de Parque Tricao, Robinson Vega, explica: “Ellos cumplen un rol vital como los recicladores del bosque, transformando las hojas y árboles caídos en nutrientes que alimentarán la nueva vegetación de la primavera”.

El espacio cuenta con el aviario de vuelo libre más grande de Sudamérica, un recinto que alberga a más de 800 aves exóticas, así como con el Humedal Giverny, un rincón inspirado en los jardines del pintor francés Claude Monet, el cual es ideal para la fotografía y para contemplar la fauna nativa .

El entorno natural de más de 100 hectáreas también tiene un circuito de canopy , el cual tiene una extensión de un kilómetro y se encuentra a 40 metros de altura, lo que ofrece una vista panorámica privilegiada de la naturaleza.

Talleres y aprendizaje en la naturaleza: las actividades de Parque Tricao para las vacaciones de invierno Cortesía / Finde LT

Dónde comprar las entradas para visitar Parque Tricao

Las entradas para visitar Parque Tricao deben adquirirse exclusivamente a través de su sitio web oficial, al cual puedes acceder haciendo clic en este enlace .

Cabe precisar que no se pueden comprar entradas en portería, por lo que recomiendan adquirir los boletos con anticipación.