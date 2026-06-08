Almas Perdidas, la experiencia de realidad virtual inmersiva que invita a recorrer una mansión embrujada

Durante casi un mes, Metropolitan Santiago Convention & Event Center recibirá Almas Perdidas, una experiencia de realidad virtual inmersiva que invita a recorrer una mansión embrujada a cuerpo completo.

La iniciativa, desarrollada por Lucid Dreams, se presenta como un panorama inédito para quienes deseen vivir el miedo desde adentro y no solo verlo en una pantalla.

Según detallan desde la producción, se trata de la primera experiencia de miedo en realidad virtual de libre movimiento en Chile.

A diferencia de otros proyectos que involucran esta tecnología, en Almas Perdidas los participantes no permanecen estáticos .

Almas Perdidas, la experiencia de realidad virtual inmersiva que invita a recorrer una mansión embrujada Cortesía

Durante 25 minutos, ingresan físicamente a una arena donde pueden caminar, explorar habitaciones, interactuar con objetos y enfrentar a las presencias que habitan la mansión. Todo esto, dentro de un entorno digital completamente inmersivo .

“Almas Perdidas invita a los visitantes a adentrarse en una antigua mansión cargada de secretos, donde las almas atrapadas entre sus muros siguen buscando una salida. En este recorrido, cada gesto, movimiento y decisión forma parte de la historia, generando una experiencia intensa, envolvente y altamente sensorial”, afirman desde la producción.

Almas Perdidas, la experiencia de realidad virtual inmersiva que invita a recorrer una mansión embrujada Cortesía

Con este lanzamiento, Lucid Dreams inaugura Lucid Nightmares, su nueva línea de experiencias inmersivas de terror y suspenso, ampliando su propuesta de entretenimiento más allá de los videojuegos competitivos y las aventuras de exploración.

El CEO de la firma, Cristóbal Baixas, declaró: “Queremos que jóvenes y adultos encuentren en Lucid Dreams un panorama innovador, entretenido y memorable, donde la tecnología deja de sentirse lejana y se transforma en una experiencia real, compartida y emocionante”.

“Para nosotros, esto marca un paso muy importante en el desarrollo del entretenimiento inmersivo en Chile”.

Almas Perdidas, la experiencia de realidad virtual inmersiva que invita a recorrer una mansión embrujada Cortesía

Cuándo se podrá visitar la experiencia Almas Perdidas y dónde comprar las entradas

La experiencia se desarrollará en el Metropolitan Santiago Convention & Event Center, anteriormente conocido como Casa Piedra, desde el 19 de junio hasta el 18 de julio .

Los horarios son de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00, y las entradas pueden adquirirse a través de Ticketmaster , haciendo clic en este enlace . Tienen un valor de $10.000, sin incluir el cargo por servicio.

La experiencia está diseñada bajo la modalidad de dos personas , mientras que tiene una duración de 25 minutos.