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    Almas Perdidas, la experiencia de realidad virtual inmersiva que invita a recorrer una mansión embrujada

    Los participantes no permanecen estáticos. Ingresan físicamente a una arena donde pueden caminar, explorar habitaciones, interactuar con objetos y enfrentar a las presencias que habitan la mansión. Todo esto, dentro de un entorno digital completamente inmersivo, anticipan desde la producción.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Almas Perdidas, la experiencia de realidad virtual inmersiva que invita a recorrer una mansión embrujada Cortesía

    Durante casi un mes, Metropolitan Santiago Convention & Event Center recibirá Almas Perdidas, una experiencia de realidad virtual inmersiva que invita a recorrer una mansión embrujada a cuerpo completo.

    La iniciativa, desarrollada por Lucid Dreams, se presenta como un panorama inédito para quienes deseen vivir el miedo desde adentro y no solo verlo en una pantalla.

    Según detallan desde la producción, se trata de la primera experiencia de miedo en realidad virtual de libre movimiento en Chile.

    A diferencia de otros proyectos que involucran esta tecnología, en Almas Perdidas los participantes no permanecen estáticos.

    Almas Perdidas, la experiencia de realidad virtual inmersiva que invita a recorrer una mansión embrujada Cortesía

    Durante 25 minutos, ingresan físicamente a una arena donde pueden caminar, explorar habitaciones, interactuar con objetos y enfrentar a las presencias que habitan la mansión. Todo esto, dentro de un entorno digital completamente inmersivo.

    Almas Perdidas invita a los visitantes a adentrarse en una antigua mansión cargada de secretos, donde las almas atrapadas entre sus muros siguen buscando una salida. En este recorrido, cada gesto, movimiento y decisión forma parte de la historia, generando una experiencia intensa, envolvente y altamente sensorial”, afirman desde la producción.

    Almas Perdidas, la experiencia de realidad virtual inmersiva que invita a recorrer una mansión embrujada Cortesía

    Con este lanzamiento, Lucid Dreams inaugura Lucid Nightmares, su nueva línea de experiencias inmersivas de terror y suspenso, ampliando su propuesta de entretenimiento más allá de los videojuegos competitivos y las aventuras de exploración.

    El CEO de la firma, Cristóbal Baixas, declaró: “Queremos que jóvenes y adultos encuentren en Lucid Dreams un panorama innovador, entretenido y memorable, donde la tecnología deja de sentirse lejana y se transforma en una experiencia real, compartida y emocionante”.

    “Para nosotros, esto marca un paso muy importante en el desarrollo del entretenimiento inmersivo en Chile”.

    Almas Perdidas, la experiencia de realidad virtual inmersiva que invita a recorrer una mansión embrujada Cortesía

    Cuándo se podrá visitar la experiencia Almas Perdidas y dónde comprar las entradas

    La experiencia se desarrollará en el Metropolitan Santiago Convention & Event Center, anteriormente conocido como Casa Piedra, desde el 19 de junio hasta el 18 de julio.

    Los horarios son de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00, y las entradas pueden adquirirse a través de Ticketmaster, haciendo clic en este enlace. Tienen un valor de $10.000, sin incluir el cargo por servicio.

    La experiencia está diseñada bajo la modalidad de dos personas, mientras que tiene una duración de 25 minutos.

    La edad mínima recomendada es desde los 13 años. Desde la producción también detallan que los niños neurodivergentes deben ir en compañía de un adulto y que la experiencia no se recomienda a personas que sufren de epilepsia fotosensible.

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