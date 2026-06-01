CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Viva Frida Kahlo: cómo es la experiencia inmersiva dedicada a la artista que llegó a Chile

    El país es el primero de Latinoamérica en recibir la muestra, tras su paso por territorios como Suiza, Bélgica, Alemania y Austria. Estos son los detalles sobre la experiencia y dónde comprar las entradas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Viva Frida Kahlo: cómo es la experiencia inmersiva dedicada a la artista que llegó a Chile Lukas Schulze

    El Club de la Unión es la sede de Viva Frida Kahlo, una experiencia inmersiva dedicada a la emblemática artista mexicana, la cual promete sorprender a los asistentes con colores intensos, sonido envolvente y una sala que invita a sumergirse en el universo de sus creaciones.

    Chile es el primer país de Latinoamérica en recibir la muestra, tras su paso por territorios como Suiza, Bélgica, Alemania y Austria.

    Viva Frida Kahlo: cómo es la experiencia inmersiva dedicada a la artista que llegó a Chile Lukas Schulze

    Según afirman los organizadores, durante los meses en que permanecerá en Santiago, el histórico recinto capitalino “se transforma en un lienzo vivo donde la obra, la voz y el imaginario de una de las artistas más influyentes del siglo XX se despliegan en una experiencia inmersiva tecnológica 360°”.

    Sostienen que no se trata de una exposición tradicional, sino que más bien, de un recorrido en el que las paredes, columnas y techos del edificio “se convierten en superficies en movimiento, dando paso a un viaje sensorial por los colores, los autorretratos, sus raíces mexicanas, sus heridas, sus amores, su cuerpo, su dolor y su inagotable fuerza creativa”.

    Viva Frida Kahlo: cómo es la experiencia inmersiva dedicada a la artista que llegó a Chile Luca Migliore

    La experiencia dedicada a Frida Kahlo (1907-1954) cuenta con una puesta en escena que incluye proyecciones de gran formato con luz, sonido original y narración en primera persona.

    Fue creada por el colectivo artístico suizo PROJEKTIL, en colaboración con Immersive Art Ltd. y Fever.

    Viva Frida Kahlo: cómo es la experiencia inmersiva dedicada a la artista que llegó a Chile Luca Migliore

    Dónde comprar entradas para la experiencia inmersiva dedicada a Frida Kahlo

    Viva Frida Kahlo ya se encuentra disponible en el Club de la Unión, ubicado en Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 1091, Santiago, Región Metropolitana.

    Las entradas generales parten en los $11.100 y pueden adquirirse en la plataforma Fever, haciendo clic en este enlace.

    Viva Frida Kahlo: cómo es la experiencia inmersiva dedicada a la artista que llegó a Chile Lukas Schulze

    Hasta el momento, la fecha más alejada para la que se pueden comprar tickets es el 30 de julio.

    Desde la producción detallan que el recinto es accesible para silla de ruedas y que la experiencia es apta para todas las edades.

    Sin embargo, incluye referencias a temas sensibles como la muerte o la enfermedad, por lo que recomiendan discreción al asistir con menores de 6 años.

    Lee también:

    Más sobre:CulturaFrida KahloArteViva Frida KahloClub de la UniónLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colombia: Mandatarios de la derecha latinoamericana felicitan a De la Espriella tras la primera vuelta electoral

    “Pucha la vieja gritona” y “¿Estamos con paciencia?”: anécdotas que han marcado la Cuenta Pública presidencial

    Restore Britain, la amenaza para Nigel Farage desde la extrema derecha británica

    ¿Quién fue el Presidente que hizo el discurso más largo y corto en la historia de las cuentas públicas?

    Más allá del Presidente: los protagonistas incidentales de la Cuenta Pública en la historia reciente de Chile

    Irán acusa a Estados Unidos de “violar el alto al fuego” y apunta a Israel como motivo de la falta de un acuerdo de paz

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    “Pucha la vieja gritona” y “¿Estamos con paciencia?”: anécdotas que han marcado la Cuenta Pública presidencial
    Chile

    “Pucha la vieja gritona” y “¿Estamos con paciencia?”: anécdotas que han marcado la Cuenta Pública presidencial

    Más allá del Presidente: los protagonistas incidentales de la Cuenta Pública en la historia reciente de Chile

    ¿Quién fue el Presidente que hizo el discurso más largo y corto en la historia de las cuentas públicas?

    Hacienda ha ahorrado casi US$1.600 millones, gracias a cambios al Mepco que produjeron alza histórica de bencinas en marzo
    Negocios

    Hacienda ha ahorrado casi US$1.600 millones, gracias a cambios al Mepco que produjeron alza histórica de bencinas en marzo

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”

    La dupla de financistas del fútbol local que puso en la mira en Azul Azul

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos
    Tendencias

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos

    Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    ¿El fin de los abrazos y los ‘trencitos’ en el área? La modificación al protocolo del VAR que regirá en el Mundial
    El Deportivo

    ¿El fin de los abrazos y los ‘trencitos’ en el área? La modificación al protocolo del VAR que regirá en el Mundial

    “Acuña quedó afuera; a Montiel lo iban a limpiar y no pudieron”: la acusación de Caruso Lombardi tras la lista de Scaloni

    Adiós de leyendas, reconstrucción y el factor Wembanyama: el camino de San Antonio Spurs hacia las Finales de la NBA

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026
    Tecnología

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Jorge González: “La música no es para explicarla”
    Cultura y entretención

    Jorge González: “La música no es para explicarla”

    Paul McCartney entre la nostalgia, su legado y la sombra del retiro en The Boys of Dungeon Lane

    Jorge Luis Borges a 40 años de su partida: el mito que se despojó de la élite y conquistó a los nuevos lectores

    Colombia: Mandatarios de la derecha latinoamericana felicitan a De la Espriella tras la primera vuelta electoral
    Mundo

    Colombia: Mandatarios de la derecha latinoamericana felicitan a De la Espriella tras la primera vuelta electoral

    Restore Britain, la amenaza para Nigel Farage desde la extrema derecha británica

    Irán acusa a Estados Unidos de “violar el alto al fuego” y apunta a Israel como motivo de la falta de un acuerdo de paz

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas