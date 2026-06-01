Viva Frida Kahlo: cómo es la experiencia inmersiva dedicada a la artista que llegó a Chile

El Club de la Unión es la sede de Viva Frida Kahlo, una experiencia inmersiva dedicada a la emblemática artista mexicana, la cual promete sorprender a los asistentes con colores intensos, sonido envolvente y una sala que invita a sumergirse en el universo de sus creaciones.

Chile es el primer país de Latinoamérica en recibir la muestra, tras su paso por territorios como Suiza, Bélgica, Alemania y Austria.

Viva Frida Kahlo: cómo es la experiencia inmersiva dedicada a la artista que llegó a Chile Lukas Schulze

Según afirman los organizadores, durante los meses en que permanecerá en Santiago, el histórico recinto capitalino “se transforma en un lienzo vivo donde la obra, la voz y el imaginario de una de las artistas más influyentes del siglo XX se despliegan en una experiencia inmersiva tecnológica 360°”.

Sostienen que no se trata de una exposición tradicional, sino que más bien, de un recorrido en el que las paredes, columnas y techos del edificio “se convierten en superficies en movimiento, dando paso a un viaje sensorial por los colores, los autorretratos, sus raíces mexicanas, sus heridas, sus amores, su cuerpo, su dolor y su inagotable fuerza creativa” .

Viva Frida Kahlo: cómo es la experiencia inmersiva dedicada a la artista que llegó a Chile Luca Migliore

La experiencia dedicada a Frida Kahlo (1907-1954) cuenta con una puesta en escena que incluye proyecciones de gran formato con luz, sonido original y narración en primera persona.

Fue creada por el colectivo artístico suizo PROJEKTIL, en colaboración con Immersive Art Ltd. y Fever.

Viva Frida Kahlo: cómo es la experiencia inmersiva dedicada a la artista que llegó a Chile Luca Migliore

Dónde comprar entradas para la experiencia inmersiva dedicada a Frida Kahlo

Viva Frida Kahlo ya se encuentra disponible en el Club de la Unión, ubicado en Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 1091, Santiago, Región Metropolitana.

Las entradas generales parten en los $11.100 y pueden adquirirse en la plataforma Fever, haciendo clic en este enlace .

Viva Frida Kahlo: cómo es la experiencia inmersiva dedicada a la artista que llegó a Chile Lukas Schulze

Hasta el momento, la fecha más alejada para la que se pueden comprar tickets es el 30 de julio.

Desde la producción detallan que el recinto es accesible para silla de ruedas y que la experiencia es apta para todas las edades.

Sin embargo, incluye referencias a temas sensibles como la muerte o la enfermedad, por lo que recomiendan discreción al asistir con menores de 6 años.