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    Una experiencia inmersiva con espacios interactivos: así es el Bosque Prohibido de Harry Potter que llegó a Chile

    Durante el recorrido nocturno, un sendero iluminado que se extiende por aproximadamente un kilómetro, se pueden ver recreaciones de criaturas mágicas como hipogrifos y nifflers, así como de personajes como Harry Potter, Hagrid y Draco Malfoy.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Una experiencia inmersiva con espacios interactivos: así es el Bosque Prohibido de Harry Potter que llegó a Chile Pablo Vásquez R.

    Los fanáticos del universo de Harry Potter y Animales Fantásticos ya pueden visitar La Experiencia del Bosque Prohibido, un espacio inmersivo e interactivo que promete transportar a los seguidores de la saga hacia algunas de las escenas más icónicas de las películas.

    Durante el recorrido nocturno, un sendero iluminado que se extiende por aproximadamente un kilómetro en el Parque Quinta Normal, se pueden ver recreaciones de criaturas mágicas como hipogrifos y nifflers, así como de personajes como el protagonista, Hagrid y Draco Malfoy, entre otros.

    Se trata de una experiencia que se realiza en horarios que parten a las 18:00 y que es apta para familias y seguidores de todas las edades.

    Es presentada por Warner Bros. Discovery Global Experiences y Fever, en colaboración con LOTUS, y cuenta con tecnología, iluminación y escenografía diseñada para dar vida a un universo inmersivo inspirado en la saga.

    Una experiencia inmersiva con espacios interactivos: así es el Bosque Prohibido de Harry Potter que llegó a Chile Pablo Vásquez R.

    Cómo es Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido

    Antes de ingresar al sendero iluminado, los visitantes están en un espacio al aire libre dentro del mismo parque, el cual ofrece distintas opciones de comida y bebida, algunas inspiradas en preparaciones del mundo de Harry Potter.

    Por ejemplo, está la famosa Butterbeer (“cerveza de mantequilla”) que disfrutan los personajes en las películas. Se trata de una bebida dulce y sin alcohol que recuerda a las galletas de mantequilla y el caramelo.

    En The Bowtruckle Bar se pueden encontrar diferentes tipos de chocolate caliente y limonada, los cuales llevan los nombres de las Casas de Hogwarts y varían en sus ingredientes dependiendo de si se elige Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw o Hufflepuff.

    Forest Fancies ofrece desde donas glaseadas con los colores de las Casas hasta palomitas de maíz tradicionales, mientras que Dragonfire Roasts cuenta con hamburguesas y sándwiches, y The Fat Fryer con hot dogs, pollo apanado y papas fritas, entre otras opciones.

    Una experiencia inmersiva con espacios interactivos: así es el Bosque Prohibido de Harry Potter que llegó a Chile Pablo Vásquez R.

    Justo antes de entrar al sendero iluminado, los visitantes encontrarán una tienda de merchandising oficial: tiene desde accesorios y peluches hasta capas de los estudiantes de Hogwarts y varitas de los personajes principales.

    Esto último abre la opción para que quienes quieran adentrarse aún más en la experiencia, puedan hacerlo a través de sus vestimentas.

    Al iniciar el recorrido, lo primero que llama la atención es una figura iluminada de un ciervo, el animal que Harry Potter invoca como su guardián con el hechizo Expecto Patronum.

    Una experiencia inmersiva con espacios interactivos: así es el Bosque Prohibido de Harry Potter que llegó a Chile Pablo Vásquez R.

    En paralelo, se escuchan fragmentos de las canciones de las películas y voces de algunos de los personajes, a través de parlantes estratégicamente posicionados alrededor del sendero para dar una sensación de realismo.

    Un cartel de madera advierte: “¡Cuidado! Criaturas extrañas aparecen después del anochecer”.

    Una experiencia inmersiva con espacios interactivos: así es el Bosque Prohibido de Harry Potter que llegó a Chile Pablo Vásquez R.

    A lo largo de la experiencia, se pueden encontrar distintos puntos que transportan a escenarios icónicos de las películas.

    Por ejemplo, se puede ver una representación de Hagrid con una lámpara en medio del bosque, así como una aún más grande de Grawp.

    Una experiencia inmersiva con espacios interactivos: así es el Bosque Prohibido de Harry Potter que llegó a Chile Pablo Vásquez R.

    También está el auto celeste que Harry Potter y Ron Weasley manejaron al inicio de La cámara secreta, el segundo filme de la saga, además de una recreación de Aragog, la araña gigante que habita en el Bosque Prohibido y que es líder de una colonia de arácnidos.

    Esta última tiene la capacidad de salir de su cueva para sorprender a los visitantes.

    Una experiencia inmersiva con espacios interactivos: así es el Bosque Prohibido de Harry Potter que llegó a Chile Pablo Vásquez R.

    Uno de los elementos más atractivos del recorrido es que, en determinados espacios, los asistentes pueden interactuar con su entorno: al agitar sus varitas o sus manos y decir un hechizo específico, pueden desencadenar movimientos y cambios momentáneos en la escenografía.

    Incluso, se puede saludar con una reverencia a un hipogrifo, para que luego este acto de cortesía sea respondido.

    Una experiencia inmersiva con espacios interactivos: así es el Bosque Prohibido de Harry Potter que llegó a Chile Pablo Vásquez R.

    Carteles posicionados a un lado de los diferentes puntos detallan los movimientos que se deben hacer y, si corresponde, los hechizos que se deben mencionar. Entre estos últimos figuran algunos como Expecto Patronum, Incendio e Immobulus.

    Tras finalizar el recorrido, que tiene una duración aproximada de entre 60 y 90 minutos, hay una tienda de merchandising más grande y con más productos que la inicial.

    El director de Proyecto de LOTUS, Sebastián Meza, comenta a La Tercera: “Estamos hablando de algo muy querido por todos, como lo es Harry Potter. Nunca había habido una experiencia de esta magnitud a nivel de inmersividad”.

    Una experiencia inmersiva con espacios interactivos: así es el Bosque Prohibido de Harry Potter que llegó a Chile Pablo Vásquez R.

    Destaca que Chile es el primer país de Latinoamérica que recibe esta experiencia y que está diseñada para fanáticos de todas las edades, desde quienes vieron las películas y leyeron los libros tras sus respectivos lanzamientos hasta familia con niños y quienes han descubierto el universo de Hogwarts en otros momentos de sus vidas.

    La Experiencia del Bosque Prohibido es para todos los fans. Van a conectar con los personajes, con las distintas escenas, con los sonidos, con las voces (...) Harry Potter es muy transversal en edades y aplica tanto para las personas que lo conocemos desde hace casi 30 años como para las nuevas generaciones que lo están conociendo”, enfatiza Meza.

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    Dónde comprar las entradas para Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido

    La experiencia se desarrolla en el Parque Quinta Normal, ubicado en Av. Matucana 520, Santiago, Región Metropolitana.

    Se realiza de lunes a domingo desde las 18:00 y es apta para todas las edades, mientras que las entradas parten en los $25.800 y pueden adquirirse a través de la plataforma Fever.

    Puedes revisar la disponibilidad de fechas y más detalles sobre los boletos haciendo clic en este enlace.

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    Más sobre:Harry PotterLa experiencia del Bosque ProhibidoAnimales FantásticosParque Quinta NormalHarry Potter: la experiencia del Bosque ProhibidoLa Tercera

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