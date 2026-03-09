SUSCRÍBETE
    La Cenicienta en el Teatro Municipal de Santiago: los detalles del espectáculo de ballet

    Las funciones contarán con la música de Sergei Prokofiev, bajo la dirección musical de Pedro-Pablo Prudencio, y con una coreografía creada por el australiano Lachlan Monaghan para el Ballet de Santiago.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    La Cenicienta en el Teatro Municipal de Santiago: los detalles del espectáculo de ballet. Foto: archivo.

    Entre finales de mayo y principios de junio, el Teatro Municipal de Santiago estrenará una nueva producción: La Cenicienta, un espectáculo de ballet sobre el cuento homónimo que ha encantado a múltiples generaciones.

    La música lírica y expresiva de Sergei Prokofiev acompaña esta versión, mientras que la coreografía del australiano Lachlan Monaghan marca su debut creativo en la puesta en escena de un clásico, combinando su amplia experiencia sobre el escenario con una visión fresca y contemporánea de la danza”, anticipan.

    Desde el recinto capitalino destacan que la coreografía fue creada por Monaghan para el Ballet de Santiago.

    El australiano inició su formación en danza en Sídney, Australia, para luego perfeccionar su técnica en el Royal Ballet School de Londres, en Reino Unido.

    Tras desarrollar una destacada carrera como bailarín principal en el Birmingham Royal Ballet, actualmente se desempeña como coreógrafo.

    De acuerdo al Teatro Municipal de Santiago, Monaghan ofrece “una mirada innovadora a este clásico universal”.

    Las funciones de La Cenicienta contarán con la dirección musical de Pedro-Pablo Prudencio. Christopher Ash estará a cargo de la escenografía, Loreto Monsalve del vestuario y Ricardo Castro de la iluminación.

    La Cenicienta en el Teatro Municipal de Santiago: los detalles del espectáculo de ballet. Foto: archivo.

    Cuándo es La Cenicienta en el Teatro Municipal de Santiago y dónde comprar las entradas

    Los espectáculos de La Cenicienta en el Teatro Municipal de Santiago se desarrollarán en las siguientes fechas y horarios:

    • Viernes 29 de mayo – 19:00 horas / Serie B1
    • Sábado 30 de mayo – 19:00 horas / Serie B3
    • Jueves 4 de junio – 19:00 horas / Serie B2
    • Viernes 5 de junio – 19:00 horas / Serie B4
    • Sábado 6 de junio – 19:00 horas / Fuera de abono

    Las entradas pueden adquirirse en la página web oficial del teatro y en sus boleterías del mismo recinto o de Parque Arauco.

    Los valores de los boletos son los siguientes:

    • Gold: $80.000
    • Precio 1: $66.000
    • Precio 2: $54.000
    • Precio 3: $40.000
    • Precio 4: $27.000
    • Precio 5: $15.000
    • Precio 6: $10.500
    • Precio 7: $8.500
    • Precio 8: $ 5.500 (sin numerar, por orden de llegada)

