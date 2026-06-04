Porfirio, el restaurante de inspiración mexicana con más de una decena de variedades de mezcal
Su carta se basa principalmente en la cocina de México. Sin embargo, también reúne elementos de países como Perú. Instancias como el llamado Club del Mal Amor hacen que la experiencia no sea solo a través de la gastronomía y la coctelería.
Se describe a sí mismo como una mexicantina, un espacio en el que los comensales pueden encontrar desde platos de inspiración mexicana y latinoamericana, hasta experiencias ligadas a conceptos culturales provenientes del país azteca.
Porfirio, ubicado en Manuel Montt 697 (Providencia), cuenta con una amplia carta que se basa principalmente en las preparaciones de México.
Sin embargo, su objetivo no es presentar una réplica tradicional de su gastronomía. Más bien, se trata de una propuesta propia.
El dueño del restaurante, Mauricio Rojas, dice a La Tercera que su local fue el primero en traer mezcal a Chile.
“Podríamos decir que somos una mezcalería. Le puedes llamar así cuando tienes sobre cuatro o seis etiquetas de mezcal distintas, aunque lo ideal es que sean 12 o más. Nosotros hasta el momento tenemos 11: desde Tobalá, Tepeztate y Tobasiche hasta Espadín, que es para coctelería”, comenta.
Rojas afirma que la propuesta de Porfirio se basa en la gastronomía mexicana, pero que también reúne elementos de la cocina peruana e, incluso, de la chilena.
La carta del restaurante incluye desde carnes como Entraña y Malaya de cerdo hasta Leche de jaguar, distintos tipos de sándwiches, ensaladas y tacos.
También hay un menú especial para niños, que incluye pollo a la parrilla acompañado de papas fritas.
Se trata de un lugar diseñado tanto para asistir con familia durante el día como para salir con amigos o parejas.
Instancias nocturnas como el llamado Club del Mal Amor hacen que la experiencia no sea solo a través de la gastronomía y la coctelería, sino que también, mediante compartir con otras personas en un ambiente íntimo y colectivo.
Cómo es Porfirio, el restaurante de inspiración mexicana con más de una decena de variedades de mezcal
La mexicantina cuenta con dos pisos. En las paredes del primero se aprecian caricaturas artísticas dedicadas al mezcal, en las que se retrata el agave —la planta de la que proviene este destilado— y a personas felices reunidas alrededor de una mesa.
Las luces tenues y la incorporación de plantas decorativas en todo el restaurante invitan a relajarse, en un ambiente que se aleja de la formalidad, pero que se ve cuidado, con identidad propia.
El segundo piso es más amplio y se presenta como la ubicación predilecta para los grupos más grandes de personas.
Uno de los primeros elementos que llaman la atención al entrar a Porfirio es la diversidad de colores que se pueden ver en los platos y la coctelería.
Tacos como Los de carnitas incluyen carne deshilachada de cerdo y asado de tira, acompañado de cebolla, cilantro y guacamole; mientras que tragos como el Mezcal Punch reúnen mezcal Espadín, tequila blanco, espumante, jugos naturales de mango, limón y cranberry, canela y manzana ahumada, con un toque de picor.
La carta de mezcales incluye Black Cobra Tobalá, Legendario Domingo, 400 Conejos y Piquete Ziña, por mencionar solo algunos.
Rojas viaja frecuentemente a México para evaluar nuevas ideas y productos, tanto para Porfirio como para Expendio, el restaurante que abrió tras el éxito de su primer emprendimiento y que se encuentra ubicado a pasos de Porfirio.
Pero más allá de la gastronomía y de la coctelería, uno de los elementos más destacados de la mexicantina son las actividades que realizan dentro del mes.
El dueño —quien antes de dedicarse a la administración de empresas se desempeñó como roadie en fiestas y conciertos de la escena noventera del rap chileno— decidió dar vida al llamado Club del Mal Amor, un concepto inspirado en eventos culturales que se realizan en México.
Se trata de una instancia que se realiza un miércoles al mes y en la que los asistentes se reúnen a cantar y bailar, en torno al concepto de los romances fallidos y los corazones rotos.
La encargada de animar esta fiesta del mal amor, la cual es anunciada con anticipación a través de las redes sociales de Porfirio, es la destacada drag queen Kmila Manson.
“Es un espacio de mucha diversidad, en el que hacemos trivias, dejamos papelitos y lápices en las mesas. Es una dinámica muy entretenida. Regalamos paletas mexicanas, dulces. Y siempre hay una marca que nos acompaña”, cuenta Rojas.
“Generalmente empieza alrededor de las 21:30 y termina a las 00:30. La gente viene a conocer a otras personas, a bailar, cantar y gritar. Me encanta”.
Para asistir al Club del Mal Amor, es clave reservar con anticipación tras el anuncio de cada edición, ya que el evento es altamente solicitado.
Cada cierto tiempo, Porfirio también tiene espectáculos sorpresa. Asimismo, es escenario de shows programados con antelación.
Por ejemplo, a finales de mayo, el reconocido cantante urbano, Cease, celebró su cumpleaños con un showcase en la mexicantina, el cual también incluyó distintos DJ sets.
A lo largo de la semana, Porfirio cuenta con múltiples descuentos para los usuarios de distintos bancos y tarjetas.
Por ejemplo, Banco de Chile tiene 40% los días martes, sábado y domingo.
Los clientes de Banco Falabella, Banco Itaú y Ripley también tienen descuentos en días seleccionados.
“Porfirio es un lugar para todos los que disfruten de comer y tomar. Nos preocupamos mucho de dar un servicio perfecto. Ofrecemos una experiencia completa”, sentencia Rojas.
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