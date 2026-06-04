Porfirio, el restaurante de inspiración mexicana con más de una decena de variedades de mezcal

Se describe a sí mismo como una mexicantina, un espacio en el que los comensales pueden encontrar desde platos de inspiración mexicana y latinoamericana, hasta experiencias ligadas a conceptos culturales provenientes del país azteca.

Porfirio , ubi c ado en Manuel Montt 697 (Providen c ia), c uenta c on una amplia c arta que se basa prin c ipalmente en las prepara c iones de Méxi c o .

Sin embargo, su objetivo no es presentar una réplica tradicional de su gastronomía. Más bien, se trata de una propuesta propia.

Porfirio, el restaurante de inspiración mexicana con más de una decena de variedades de mezcal Cortesía

El dueño del restaurante, Mauricio Rojas, dice a La Tercera que su local fue el primero en traer mezcal a Chile.

“Podríamos decir que somos una mezcalería. Le puedes llamar así cuando tienes sobre cuatro o seis etiquetas de mezcal distintas, aunque lo ideal es que sean 12 o más. Nosotros hasta el momento tenemos 11: desde Tobalá, Tepeztate y Tobasiche hasta Espadín, que es para coctelería”, comenta.

Porfirio, el restaurante de inspiración mexicana con más de una decena de variedades de mezcal Cortesía

Rojas afirma que la propuesta de Porfirio se basa en la gastronomía mexicana, pero que también reúne elementos de la cocina peruana e, incluso, de la chilena.

La carta del restaurante incluye desde carnes como Entraña y Malaya de cerdo hasta Leche de jaguar, distintos tipos de sándwiches, ensaladas y tacos.

Porfirio, el restaurante de inspiración mexicana con más de una decena de variedades de mezcal Cortesía

También hay un menú especial para niños, que incluye pollo a la parrilla acompañado de papas fritas.

Se trata de un lugar diseñado tanto para asistir con familia durante el día como para salir con amigos o parejas.

Instan c ias no c turnas c omo el llamado Club del Mal Amor ha c en que la experien c ia no sea solo a través de la gastronomía y la c o c telería, sino que también, mediante c ompartir c on otras personas en un ambiente íntimo y c ole c tivo .

Porfirio, el restaurante de inspiración mexicana con más de una decena de variedades de mezcal Cortesía

Cómo es Porfirio, el restaurante de inspiración mexicana con más de una decena de variedades de mezcal

La mexicantina cuenta con dos pisos. En las paredes del primero se aprecian caricaturas artísticas dedicadas al mezcal, en las que se retrata el agave —la planta de la que proviene este destilado— y a personas felices reunidas alrededor de una mesa.

Las luces tenues y la incorporación de plantas decorativas en todo el restaurante invitan a relajarse, en un ambiente que se aleja de la formalidad, pero que se ve cuidado, con identidad propia.

Porfirio, el restaurante de inspiración mexicana con más de una decena de variedades de mezcal Cortesía

El segundo piso es más amplio y se presenta como la ubicación predilecta para los grupos más grandes de personas.

Uno de los primeros elementos que llaman la aten c ión al entrar a Porfirio es la diversidad de c olores que se pueden ver en los platos y la c o c telería .

Porfirio, el restaurante de inspiración mexicana con más de una decena de variedades de mezcal Cortesía

Tacos como Los de carnitas incluyen carne deshilachada de cerdo y asado de tira, acompañado de cebolla, cilantro y guacamole; mientras que tragos como el Mezcal Punch reúnen mezcal Espadín, tequila blanco, espumante, jugos naturales de mango, limón y cranberry, canela y manzana ahumada, con un toque de picor.

Porfirio, el restaurante de inspiración mexicana con más de una decena de variedades de mezcal Cortesía

La carta de mezcales incluye Black Cobra Tobalá, Legendario Domingo, 400 Conejos y Piquete Ziña, por mencionar solo algunos.

Rojas viaja fre c uentemente a Méxi c o para evaluar nuevas ideas y produ c tos, tanto para Porfirio c omo para Expendio, el restaurante que abrió tras el éxito de su primer emprendimiento y que se encuentra ubicado a pasos de Porfirio.

Porfirio, el restaurante de inspiración mexicana con más de una decena de variedades de mezcal Cortesía

Pero más allá de la gastronomía y de la coctelería, uno de los elementos más desta c ados de la mexi c antina son las a c tividades que realizan dentro del mes .

El dueño —quien antes de dedicarse a la administración de empresas se desempeñó como roadie en fiestas y conciertos de la escena noventera del rap chileno— decidió dar vida al llamado Club del Mal Amor, un concepto inspirado en eventos culturales que se realizan en México.

Porfirio, el restaurante de inspiración mexicana con más de una decena de variedades de mezcal Cortesía

Se trata de una instancia que se realiza un miércoles al mes y en la que los asistentes se reúnen a c antar y bailar, en torno al c on c epto de los roman c es fallidos y los c orazones rotos .

La encargada de animar esta fiesta del mal amor, la cual es anunciada con anticipación a través de las redes sociales de Porfirio, es la destacada drag queen Kmila Manson.

Porfirio, el restaurante de inspiración mexicana con más de una decena de variedades de mezcal Cortesía

“Es un espacio de mucha diversidad, en el que hacemos trivias, dejamos papelitos y lápices en las mesas. Es una dinámica muy entretenida. Regalamos paletas mexicanas, dulces. Y siempre hay una marca que nos acompaña”, cuenta Rojas.

“Generalmente empieza alrededor de las 21:30 y termina a las 00:30. La gente viene a conocer a otras personas, a bailar, cantar y gritar. Me encanta”.

Para asistir al Club del Mal Amor, es cl ave reservar c on anti c ipa c ión tras el anun c io de c ada edi c ión , ya que el evento es altamente solicitado.

Porfirio, el restaurante de inspiración mexicana con más de una decena de variedades de mezcal Cortesía

Cada cierto tiempo, Porfirio también tiene espectáculos sorpresa. Asimismo, es escenario de shows programados con antelación.

Por ejemplo, a finales de mayo, el reconocido cantante urbano, Cease, celebró su cumpleaños con un showcase en la mexicantina, el cual también incluyó distintos DJ sets.

A lo largo de la semana, Porfirio c uenta c on múltiples des c uentos para los usuarios de distintos bancos y tarjetas.

Por ejemplo, Banco de Chile tiene 40% los días martes, sábado y domingo.

Los clientes de Banco Falabella, Banco Itaú y Ripley también tienen descuentos en días seleccionados.

“Porfirio es un lugar para todos los que disfruten de comer y tomar. Nos preocupamos mucho de dar un servicio perfecto. Ofrecemos una experiencia completa”, sentencia Rojas.