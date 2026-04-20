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    Hitomi Tomi, el restaurante con base en la cocina japonesa que ofrece desde coctelería de autor hasta helado de wasabi

    El restaurante es dirigido por el chef de trayectoria internacional, Enzo Hiche, y basa su carta en la gastronomía nipona. A su vez, integra influencias del Sudeste Asiático y una mirada latinoamericana.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Hitomi Tomi, el restaurante con base en la cocina japonesa que ofrece desde coctelería de autor hasta helado de wasabi Cortesía

    Es una de las propuestas gastronómicas más recientes en el límite entre Providencia y Las Condes. Y, en apenas cinco meses desde su apertura, ya ha sumado miles de adeptos que recomiendan a viva voz sus preparaciones.

    Hitomi Tomi es un restaurante ubicado en Avenida Tobalaba 947 (Providencia), en las cercanías del Metro Cristóbal Colón, el cual basa su carta en la cocina japonesa, pero a su vez, integra influencias del Sudeste Asiático y una mirada latinoamericana.

    No se trata de un restaurante japonés de corte tradicional. Tampoco de un nuevo proyecto nikkei ni de un lugar especializado solamente en sushi.

    Más bien, se presenta como un espacio en el que cada uno de los platos resalta por su carácter único y en el que los comensales pueden dejarse sorprender por sabores que, desde el equilibrio y el respeto por el producto, crean su propia identidad.

    Hitomi Tomi, el restaurante con base en la cocina japonesa que ofrece desde coctelería de autor hasta helado de wasabi Cortesía

    Gran parte de los elementos que definen la carta nacen en la propia cocina del restaurante: fermentos, encurtidos, kimchi, jengibre y salsas se elaboran internamente.

    También elaboran su propio helado de wasabi, el cual es acompañado con trozos de durazno y papaya, además de granita de limón. Así, dan vida a un postre en el que lo dulce, lo ácido y la complejidad de esta especia crean una experiencia que promete conquistar los paladares más exigentes en la búsqueda de nuevas sensaciones.

    La cocina es dirigida por el chef de trayectoria internacional, Enzo Hiche. Y el restaurante es parte del Grupo Culebra, el mismo detrás de reconocidos bares y restaurantes como Gracielo Bar, Rossie, La Loca y Guachita Culebra.

    Hitomi Tomi, el restaurante con base en la cocina japonesa que ofrece desde coctelería de autor hasta helado de wasabi Cortesía

    Cómo es Hitomi Tomi, el nuevo restaurante con base en la gastronomía japonesa

    Hitomi podría traducirse desde el japonés como “pupila del ojo”. Se trata, a grandes rasgos, de un nombre que simboliza aspectos como la visión, la claridad y la belleza.

    Tomi, en este caso, hace referencia al nombre del hijo del dueño y gerente general del Grupo Culebra, Felipe Carrasco.

    El significado de Hitomi Tomi se ve reflejado en el carácter experimental del restaurante mismo: el foco está puesto en platos que invitan a descubrir combinaciones poco habituales y a compartir la experiencia en la mesa.

    Por lo tanto, no es solo un espacio ideal para comensales reflexivos que gustan de analizar cada uno de los elementos presentes en un plato, sino que también, para grupos que disfrutan al comentar sus impresiones mientras están comiendo.

    Entre las preparaciones más destacadas para iniciar una cena se encuentran los Ostiones Batayaki, los cuales son pasados por el horno y acompañados de ciboulette, katsobushi y limón, para nivelar la acidez a gusto.

    También está el Tataki Shinsen: el pescado del día, servido con salsa de wasabi, ponzu y aceite trufado, así como con encurtidos de la casa y cebollín.

    Los amantes de los nigiri y de los sabores más tradicionales disfrutarán de propuestas como el Nigiri Shinsen (cocinado con el pescado fresco del día sobre arroz shari sazonado) y el Gyu Nigiri (con carne de Wagyū foie gras y salsa de la casa).

    Para los días más fríos, las Gyozas de Pato cocinadas al vapor y servidas en dashi —un caldo de pescado— y chili oil prometen ser un aliado reconfortante.

    Quienes desean sushi encontrarán desde el Sake Avocado (un clásico roll de salmón fresco y palta, con pepino crocante) hasta el Gyū Tamago (relleno de tamago, con cebollín tempura y nabo encurtido, terminado con wagyū sellado y foie gras) y el Spicy Kani Roll (tartar de jaiba con camarón salteado y pepino fresco, envuelto en palta y terminado con spicy mayo), por mencionar solo algunas opciones.

    La experiencia se complementa con la coctelería de autor. Acá, uno de los protagonistas es el Hinode Collins, una versión oriental y efervescente del clásico Collins, que combina yuzu brillante y notas cítricas con Asahi, lo que resulta en un trago seco, refrescante y visualmente atractivo.

    De la misma manera, entre las opciones, también está el Dentö, presentado como un sour japonés de perfil cítrico y sedoso, donde el pisco infusionado en té sencha se encuentra con mandarina y vermut, coronado por una espuma ligera que equilibra amargor y frescura.

    Hitomi Tomi, el restaurante con base en la cocina japonesa que ofrece desde coctelería de autor hasta helado de wasabi Cortesía

    El chef a cargo de la cocina de Hitomi Tomi, Enzo Hiche, comenta a La Tercera: “No somos el clásico restaurante japonés y tampoco buscamos serlo. No es nuestro concepto”.

    “La gastronomía japonesa es nuestra línea, desde ahí nos guiamos, pero a partir de esta, mezclamos mucho: desde influencias de Tailandia y Vietnam hasta otras que aporten, siempre respetando todo lo que es Japón (...) aprovechamos el sabor de los umami y la frescura de sus ingredientes para tener una base sólida, pero también recurrimos a influencias de otros países para desarrollar propuestas con su propia identidad”.

    Hitomi Tomi, el restaurante con base en la cocina japonesa que ofrece desde coctelería de autor hasta helado de wasabi Cortesía

    En este sentido, enfatiza que lo más importante es “que la comida siempre sea sabrosa y sorprenda”. Y que, durante el trabajo diario en la cocina, el equipo siempre está desarrollando y creando nuevas ideas que reflejen la esencia del restaurante.

    Hitomi Tomi no tiene miedo de probar y experimentar. Lo fundamental es que a las personas les guste. Estamos muy felices, la recepción de la gente ha sido increíble, les ha gustado mucho”, sentencia Hiche.

    Los horarios del restaurante son: martes y miércoles de 18:00 a 23:00, y de jueves a sábado de 18:00 a 00:00.

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