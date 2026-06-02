Cine y Cosmos, el ciclo que reunirá películas sobre el espacio y astrónomos que explicarán la ciencia detrás de los filmes
Las cintas incluidas en el ciclo de Cine UC abordarán temáticas como astronomía, exploración espacial y grandes misterios del cosmos. Después de cada función, habrá una instancia de preguntas y respuestas con astrónomos del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA).
En junio, Cine UC desarrollará el ciclo Cine y Cosmos: Miradas sobre el Universo, a través del cual exhibirán más de una decena de películas de ciencia ficción.
Los filmes abordarán temáticas como astronomía, exploración espacial y grandes misterios del cosmos. Después de cada función, habrá una instancia de preguntas y respuestas con astrónomos del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA).
El investigador adscrito al CATA y estudiante de Doctorado en Astrofísica de la Universidad Católica, Ernesto Camacho, declaró a través de un comunicado: “El cine es un arte que llega a una gran parte de la población. Por sus características, tiene la capacidad de conmover, inspirar y provocar admiración”.
“Por ello, su uso en la divulgación científica es fundamental. En particular, la difusión de temas astronómicos, que tienen la ventaja de ser muy visuales, logra tocar fibras muy profundas en nosotros”.
El ciclo es organizado por Cine UC en conjunto con el CATA e incluye cintas como 2001: Odisea del espacio (1968) de Stanley Kubrick, La nave de la muerte (1997) de Paul W.S. Anderson e Interstelar (2014) de Christopher Nolan, por mencionar algunas.
Cuándo y dónde es el ciclo de películas Cine y Cosmos
Cine y Cosmos se extenderá hasta el 24 de junio. Las películas se exhibirán de lunes a viernes, con funciones a las 16:00 y las 18:30.
Las funciones son con entrada liberada y abiertas a la comunidad, con ingreso por orden de llegada. Se desarrollarán en la Sala de Cine UC, ubicada en el Centro de Extensión Alameda (Alameda 390), en las cercanías del Metro Universidad Católica.
Qué películas se exhibirán en el ciclo Cine y Cosmos
A continuación encontrarás los detalles sobre las películas que se exhibirán desde este martes 2 de junio hasta el fin del ciclo:
2 de junio
- Alien: 16:00
- Contacto: 18:30
3 de junio
- Zathura: 18:30
4 de junio
- Interestelar: 16:00
5 de junio
- 2001: Odisea del espacio: 16:00
8 de junio
- Gravity: 16:00
- Aelita: 18:30
9 de junio
- El planeta prohibido: 16:00
- Apollo 13: 18:30
10 de junio
- Alien II: El regreso: 16:00
- Star Trek: 18:30
11 de junio
- Aelita: 16:00
- Gravity: 18:30
15 de junio
- Solaris: 16:00
16 de junio
- Aelita: 16:00
- Zathura: 18:30
17 de junio
- Alien: 18:30
18 de junio:
- Contacto: 16:00
- Gravity: 18:30
19 de junio
- La nave de la muerte: 16:00
- The Martian: 18:30
22 de junio
- Apollo 13: 16:00
- Gravity: 18:30
23 de junio
- Moon: 16:00
- Alien II: el regreso: 18:30
24 de junio
- Solaris: 16:00
Puedes conocer más detalles sobre el ciclo Cine y Cosmos haciendo clic en este enlace.
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