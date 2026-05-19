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    De una luz a otra, la nueva obra del Ballet Nacional Chileno que llegará al Teatro Municipal de Las Condes

    El espectáculo de danza contemporánea invita al público a “recorrer un viaje sensorial entre la memoria, la transformación y el paso del tiempo, a través de una puesta en escena intensa y profundamente humana”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    De una luz a otra, la nueva obra del Ballet Nacional Chileno que llegará al Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

    El Teatro Municipal de Las Condes recibirá De una luz a otra, una nueva y emotiva obra del Ballet Nacional Chileno (BANCH).

    Se trata de un espectáculo de danza contemporánea que invita al público a “recorrer un viaje sensorial entre la memoria, la transformación y el paso del tiempo, a través de una puesta en escena intensa y profundamente humana”.

    “Con una poderosa combinación de movimiento, música, dramaturgia y luces, la obra transita desde el alba hasta el ocaso, construyendo imágenes que emocionan y conectan con la experiencia de cambiar, partir y volver a comenzar. Cada escena es un universo visual y emocional que transforma el escenario en una experiencia inmersiva”, aseguran los organizadores.

    La obra fue creada por el reconocido coreógrafo Mathieu Guilhaumon junto a la dramaturga Millaray Lobos García.

    De una luz a otra, la nueva obra del Ballet Nacional Chileno que llegará al Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

    Las presentaciones, a realizarse en julio, también marcarán un momento histórico para la BANCH: la despedida artística de Guilhaumon tras más de una década liderando la compañía.

    Los organizadores anticipan que los asistentes disfrutarán “una obra conmovedora, elegante y llena de energía, ideal para quienes buscan vivir la danza más allá del movimiento: como una experiencia que toca los sentidos y el alma”.

    De una luz a otra, la nueva obra del Ballet Nacional Chileno que llegará al Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

    Cuándo es De una luz a otra en el Teatro Municipal de Las Condes y dónde comprar las entradas

    Las funciones se realizarán el viernes 10 de julio a las 19:30, el sábado 11 de julio en el mismo horario, y el domingo 12 de julio a las 18:30.

    De una luz a otra tiene una duración aproximada de 90 minutos y la recomendación de edad es para mayores de 10 años.

    Las entradas pueden adquirirse en el sitio web del Teatro Municipal de Las Condes, haciendo clic en este enlace. Quienes tienen Tarjeta Vecino de la comuna pueden optar por descuentos, con disponibilidad limitada.

    Los valores de los boletos son los siguientes:

    Platea Vip

    • Entrada General: $22.000
    • Precio Vecino: $8.800

    Platea Golden

    • Entrada General: $20.000
    • Precio Vecino: $8.000

    Palco Primera Fila (Vista Parcial)

    • Entrada General: $16.000
    • Precio Vecino: $6.400

    Platea Silla de Ruedas

    • Entrada General: $16.000
    • Precio Vecino: $6.400

    Palco Movilidad Reducida

    • Entrada General: $16.000
    • Precio Vecino: $6.400

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