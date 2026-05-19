De una luz a otra, la nueva obra del Ballet Nacional Chileno que llegará al Teatro Municipal de Las Condes

El Teatro Municipal de Las Condes recibirá De una luz a otra, una nueva y emotiva obra del Ballet Nacional Chileno (BANCH).

Se trata de un espectáculo de danza contemporánea que invita al público a “recorrer un viaje sensorial entre la memoria, la transformación y el paso del tiempo, a través de una puesta en escena intensa y profundamente humana”.

“Con una poderosa combinación de movimiento, música, dramaturgia y luces, la obra transita desde el alba hasta el ocaso, construyendo imágenes que emocionan y conectan con la experiencia de cambiar, partir y volver a comenzar. Cada escena es un universo visual y emocional que transforma el escenario en una experiencia inmersiva”, aseguran los organizadores.

La obra fue creada por el reconocido coreógrafo Mathieu Guilhaumon junto a la dramaturga Millaray Lobos García.

De una luz a otra, la nueva obra del Ballet Nacional Chileno que llegará al Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

Las presentaciones, a realizarse en julio, también marcarán un momento histórico para la BANCH: la despedida artística de Guilhaumon tras más de una década liderando la compañía.

Los organizadores anticipan que los asistentes disfrutarán “una obra conmovedora, elegante y llena de energía, ideal para quienes buscan vivir la danza más allá del movimiento: como una experiencia que toca los sentidos y el alma”.

De una luz a otra, la nueva obra del Ballet Nacional Chileno que llegará al Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

Cuándo es De una luz a otra en el Teatro Municipal de Las Condes y dónde comprar las entradas

Las funciones se realizarán el viernes 10 de julio a las 19:30, el sábado 11 de julio en el mismo horario, y el domingo 12 de julio a las 18:30 .

De una luz a otra tiene una duración aproximada de 90 minutos y la recomendación de edad es para mayores de 10 años.

Las entradas pueden adquirirse en el sitio web del Teatro Municipal de Las Condes, haciendo clic en este enlace . Quienes tienen Tarjeta Vecino de la comuna pueden optar por descuentos, con disponibilidad limitada.

Los valores de los boletos son los siguientes:

Platea Vip

Entrada General: $22.000

Precio Vecino: $8.800

Platea Golden

Entrada General: $20.000

Precio Vecino: $8.000

Palco Primera Fila (Vista Parcial)

Entrada General: $16.000

Precio Vecino: $6.400

Platea Silla de Ruedas

Entrada General: $16.000

Precio Vecino: $6.400

Palco Movilidad Reducida