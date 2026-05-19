De una luz a otra, la nueva obra del Ballet Nacional Chileno que llegará al Teatro Municipal de Las Condes
El espectáculo de danza contemporánea invita al público a “recorrer un viaje sensorial entre la memoria, la transformación y el paso del tiempo, a través de una puesta en escena intensa y profundamente humana”.
El Teatro Municipal de Las Condes recibirá De una luz a otra, una nueva y emotiva obra del Ballet Nacional Chileno (BANCH).
Se trata de un espectáculo de danza contemporánea que invita al público a “recorrer un viaje sensorial entre la memoria, la transformación y el paso del tiempo, a través de una puesta en escena intensa y profundamente humana”.
“Con una poderosa combinación de movimiento, música, dramaturgia y luces, la obra transita desde el alba hasta el ocaso, construyendo imágenes que emocionan y conectan con la experiencia de cambiar, partir y volver a comenzar. Cada escena es un universo visual y emocional que transforma el escenario en una experiencia inmersiva”, aseguran los organizadores.
La obra fue creada por el reconocido coreógrafo Mathieu Guilhaumon junto a la dramaturga Millaray Lobos García.
Las presentaciones, a realizarse en julio, también marcarán un momento histórico para la BANCH: la despedida artística de Guilhaumon tras más de una década liderando la compañía.
Los organizadores anticipan que los asistentes disfrutarán “una obra conmovedora, elegante y llena de energía, ideal para quienes buscan vivir la danza más allá del movimiento: como una experiencia que toca los sentidos y el alma”.
Cuándo es De una luz a otra en el Teatro Municipal de Las Condes y dónde comprar las entradas
Las funciones se realizarán el viernes 10 de julio a las 19:30, el sábado 11 de julio en el mismo horario, y el domingo 12 de julio a las 18:30.
De una luz a otra tiene una duración aproximada de 90 minutos y la recomendación de edad es para mayores de 10 años.
Las entradas pueden adquirirse en el sitio web del Teatro Municipal de Las Condes, haciendo clic en este enlace. Quienes tienen Tarjeta Vecino de la comuna pueden optar por descuentos, con disponibilidad limitada.
Los valores de los boletos son los siguientes:
Platea Vip
- Entrada General: $22.000
- Precio Vecino: $8.800
Platea Golden
- Entrada General: $20.000
- Precio Vecino: $8.000
Palco Primera Fila (Vista Parcial)
- Entrada General: $16.000
- Precio Vecino: $6.400
Platea Silla de Ruedas
- Entrada General: $16.000
- Precio Vecino: $6.400
Palco Movilidad Reducida
- Entrada General: $16.000
- Precio Vecino: $6.400
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