Un récord histórico de más de 330 editoriales: así será la próxima edición de La Furia del Libro

A finales de mayo se realizará una nueva edición de La Furia del Libro, instancia que marcará un récord histórico en la historia del evento.

Por primera vez, tendrá más de 330 editoriales , de las cuales alrededor de 60 son internacionales .

De la misma manera, en cuanto a lo local, esta edición presentará un aumento de editoriales regionales, con un total de 110 .

Las firmas internacionales que participarán provienen principalmente de Argentina, España y Perú, además de representantes de Uruguay, Colombia y Andorra.

Entre ellos se encuentran Libros del KO, Chai, Concreto, Bellaterra Edicions, Verso Libros, Zahorí Books, Godot, Fiordo y Pesopluma.

Uno de los ejes principales de esta convocatoria es el fortalecimiento de los llamados mesones regionales .

Un récord histórico de más de 330 editoriales: así será la próxima edición de La Furia del Libro Cortesía

Se trata de diez espacios que reunirán a ocho agrupaciones editoriales de distintas zonas del país, incluyendo Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Biobío y Los Ríos, además de la red Ediur, que agrupa a editoriales universitarias de regiones.

La editora y directora de La Furia del Libro, Carolina Ruiz, declaró: “Desde que realizamos La Furia del Libro en Estación Mapocho, tenemos el espacio para convocar a editoriales que funcionan lejos de Santiago, colaborando con dinámicas distintas a las habituales”.

“Sabemos que Chile es centralizado y que muchas veces todo ocurre en la capital. Por eso, como feria editorial más importante del país, hemos asumido el desafío de invitar activamente a editoriales de regiones y generar condiciones reales para su participación” .

Este trabajo se ha concretado a través de un programa de apoyo, realizado junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que permite la participación gratuita de editoriales agrupadas territorialmente, incluyendo alojamiento para un representante y apoyo en el traslado de libros.

Un récord histórico de más de 330 editoriales: así será la próxima edición de La Furia del Libro Cortesía

Cuándo será la próxima edición de La Furia del Libro y cómo conseguir entradas

La próxima edición de La Furia del Libro se desarrollará desde el 28 hasta el 31 de mayo en el Centro Cultural Estación Mapocho .

El horario es de 10:30 a 20:00 y las entradas se pueden descargar de manera gratuita a través de Ticketplus, haciendo clic en este enlace .

El presidente de Editores del Sur, de la Región de Los Ríos, Gonzalo Muñoz, manifestó: “Para nosotros es fundamental participar en una instancia tan significativa como La Furia del Libro”.

“Dada la dificultad de mostrar el trabajo editorial de regiones en Santiago, ser parte de un evento de este calibre es una experiencia enriquecedora y una gran vitrina”.

Felipe Estay, de Satán Editores y coordinador de Editores Atacama, subrayó: “Traemos nuevas voces de la Región de Atacama, con una mirada contemporánea del desierto desde la ilustración, la literatura y la historia”.

El coordinador de la Cooperativa Fío-Fío, de la Región del Biobío, Juvenal Carreño, destacó que el alcance de la feria “la convierte en una de las vitrinas más importantes para la edición independiente en Chile”.

“La masividad del evento tiene un impacto directo en la circulación del catálogo y las ventas, lo que contribuye a la sostenibilidad de nuestros proyectos. Finalmente, nos permite posicionar propuestas editoriales del Biobío en Santiago, ampliar públicos y fortalecer redes con otras editoriales, librerías y agentes del sector”.

Desde Tarapacá, la escritora y editora Roxana Areyuna también resaltó el impacto de la feria: “Gracias a La Furia del Libro hemos podido mostrar nuestros talentos y el patrimonio cultural de nuestra región, especialmente la cultura andina aymara, generando redes y alcanzando nuevos públicos”.

Puedes conocer más información en la página web oficial de la feria.