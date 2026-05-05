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    Con actividades y un show especial de María Izquierdo con La Regia Orquesta: la Semana del Teatro en Estación Mapocho

    La programación incluye instancias de formación, ensayos abiertos, conversatorios, funciones, lecturas dramatizadas, proyecciones y una fiesta de cierre al estilo del Gran Circo Teatro, según anticipan.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Con actividades y un show especial de María Izquierdo con La Regia Orquesta: la Semana del Teatro en Estación Mapocho. Foto: La Patogallina / Daniel Trincado Rivera.

    En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Teatro, el Centro Cultural Estación Mapocho será la sede de una serie de actividades hasta el 11 de mayo.

    La programación contempla distintas artes escénicas, mientras que la instancia es en homenaje al destacado actor y director nacional, Andrés Pérez (1951-2002).

    Desde el recinto capitalino relatan que “estuvo profundamente vinculado a Estación Mapocho, desde su apertura como Centro Cultural, siendo escenario de sus más importantes obras, como La Negra Ester o El Desquite”.

    Ambos títulos fueron creados originalmente por Roberto Parra, pero llevados al teatro por Pérez.

    El Centro Cultural Estación Mapocho describe su trabajo como “un teatro popular masivo, de celebración, colaboración y resistencia”.

    Con actividades y un show especial de María Izquierdo con La Regia Orquesta: la Semana del Teatro en Estación Mapocho. Foto: María Izquierdo / La Negra Ester.

    Con el objetivo de conmemorar el teatro chileno, Estación Mapocho reunió a escuelas de teatro, residencias y otras instituciones en una programación que incluye instancias de formación, ensayos abiertos, conversatorios, funciones, lecturas dramatizadas, proyecciones y una fiesta de cierre al estilo del Gran Circo Teatro.

    También habrá una presentación especial de María Izquierdo junto a La Regia Orquesta, así como otras propuestas culturales.

    Con actividades y un show especial de María Izquierdo con La Regia Orquesta: la Semana del Teatro en Estación Mapocho. Foto: La Regia Orquesta Trio / Jorge Sánchez.

    La Semana del Teatro se realiza en colaboración con las compañías Silencio Blanco, La Patogallina, Santiago Off y Sociedad Teatrista de Sueños, junto a Balmaceda Arte Joven, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Teatro de la Universidad Católica y Escuelas de Teatro de la PUC, U. de Chile y Club de Teatro, con la colaboración de La Piojera, Práxedis y Climóvil.

    Con actividades y un show especial de María Izquierdo con La Regia Orquesta: la Semana del Teatro en Estación Mapocho. Foto: Compañía Silencio Blanco.

    Cuándo son las actividades por la Semana del Teatro en Estación Mapocho

    A continuación encontrarás las actividades programadas por la Semana del Teatro en Estación Mapocho, junto con sus días, horarios, links de inscripción o enlaces de venta de entradas, según corresponda.

    Cabe precisar que la mayoría de las actividades todavía cuentan con cupos.

    Revisa el programa a continuación:

    Escuela Itinerante La Patogallina

    • Inscripciones cerradas
    • 4 al 8 de mayo
    • Muestra final: lunes 11 de mayo

    Ensayo abierto La Comedia del Presente, Escuela de Teatro UC

    Ensayo abierto y conversatorio de la compañía Silencio Blanco

    Conversatorio y presentación Podcast Teatro UC: Que siga la función

    Función El Pacto, Sociedad Teatrista de Sueños

    Lecturas dramatizadas, Residencias Santiago Off

    Función Don Crai For Mi, Sociedad Teatrista de Sueños

    Proyección documental Réquiem de Chile: Andrés Pérez, del Museo de la Memoria

    • 9, 10 y 11 de mayo
    • 18:00
    • Hall Emilio Jéquier Estación Mapocho
    • Entrada liberada sin inscripción previa

    Gran Fiesta Popular Día Nacional del Teatro: Muestra final Escuela Itinerante La Patogallina / Obra “De papel” de Silencio Blanco / Convite popular a cargo de La Piojera / Presentación La Regia Orquesta + María Izquierdo (La Japonesita)

    Puedes conocer más información y estar al tanto de las novedades revisando la cuenta de Instagram del Centro Cultural Estación Mapocho (@estacionmapocho) y su sitio web oficial.

    Lee también:

    Más sobre:TeatroCulturaAndrés PérezDía Nacional del TeatroCentro Cultural Estación MapochoEstación MapochoLa Negra EsterLa Regia OrquestaLa Tercera

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