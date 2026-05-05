Con actividades y un show especial de María Izquierdo con La Regia Orquesta: la Semana del Teatro en Estación Mapocho
La programación incluye instancias de formación, ensayos abiertos, conversatorios, funciones, lecturas dramatizadas, proyecciones y una fiesta de cierre al estilo del Gran Circo Teatro, según anticipan.
En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Teatro, el Centro Cultural Estación Mapocho será la sede de una serie de actividades hasta el 11 de mayo.
La programación contempla distintas artes escénicas, mientras que la instancia es en homenaje al destacado actor y director nacional, Andrés Pérez (1951-2002).
Desde el recinto capitalino relatan que “estuvo profundamente vinculado a Estación Mapocho, desde su apertura como Centro Cultural, siendo escenario de sus más importantes obras, como La Negra Ester o El Desquite”.
Ambos títulos fueron creados originalmente por Roberto Parra, pero llevados al teatro por Pérez.
El Centro Cultural Estación Mapocho describe su trabajo como “un teatro popular masivo, de celebración, colaboración y resistencia”.
Con el objetivo de conmemorar el teatro chileno, Estación Mapocho reunió a escuelas de teatro, residencias y otras instituciones en una programación que incluye instancias de formación, ensayos abiertos, conversatorios, funciones, lecturas dramatizadas, proyecciones y una fiesta de cierre al estilo del Gran Circo Teatro.
También habrá una presentación especial de María Izquierdo junto a La Regia Orquesta, así como otras propuestas culturales.
La Semana del Teatro se realiza en colaboración con las compañías Silencio Blanco, La Patogallina, Santiago Off y Sociedad Teatrista de Sueños, junto a Balmaceda Arte Joven, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Teatro de la Universidad Católica y Escuelas de Teatro de la PUC, U. de Chile y Club de Teatro, con la colaboración de La Piojera, Práxedis y Climóvil.
Cuándo son las actividades por la Semana del Teatro en Estación Mapocho
A continuación encontrarás las actividades programadas por la Semana del Teatro en Estación Mapocho, junto con sus días, horarios, links de inscripción o enlaces de venta de entradas, según corresponda.
Cabe precisar que la mayoría de las actividades todavía cuentan con cupos.
Revisa el programa a continuación:
Escuela Itinerante La Patogallina
- Inscripciones cerradas
- 4 al 8 de mayo
- Muestra final: lunes 11 de mayo
Ensayo abierto La Comedia del Presente, Escuela de Teatro UC
- Miércoles 6 de mayo
- 15:00 a 18:00
- Sala de las Artes de Estación Mapocho
- Inscripción gratuita aquí (haciendo clic en el enlace)
Ensayo abierto y conversatorio de la compañía Silencio Blanco
- Jueves 7 de mayo
- 10:00 a 12:00
- Sala de las Artes de Estación Mapocho
- Inscripción gratuita aquí
Conversatorio y presentación Podcast Teatro UC: Que siga la función
- Jueves 7 de mayo
- 17:00 a 18:30
- Sala Camilo Mori de Estación Mapocho
- Inscripción gratuita aquí
Función El Pacto, Sociedad Teatrista de Sueños
- 7 y 8 de mayo
- 19:30 hrs
- Sala Raúl Ruiz
- Inscripción gratuita aquí
Lecturas dramatizadas, Residencias Santiago Off
- Viernes 8 de mayo
- 17:30 a 21:00
- Sala Isidora Aguirre de Estación Mapocho
- Inscripción gratuita aquí
Función Don Crai For Mi, Sociedad Teatrista de Sueños
- Sábado 9 a las 19:30 y domingo 10 a las 18:30.
- Sala de las Artes de Estación Mapocho
- Inscripción gratuita aquí
Proyección documental Réquiem de Chile: Andrés Pérez, del Museo de la Memoria
- 9, 10 y 11 de mayo
- 18:00
- Hall Emilio Jéquier Estación Mapocho
- Entrada liberada sin inscripción previa
Gran Fiesta Popular Día Nacional del Teatro: Muestra final Escuela Itinerante La Patogallina / Obra “De papel” de Silencio Blanco / Convite popular a cargo de La Piojera / Presentación La Regia Orquesta + María Izquierdo (La Japonesita)
- 11 de mayo
- De 18:00 a 21:00
- Gran Nave Estación Mapocho
- Entradas por ecopass.cl
Puedes conocer más información y estar al tanto de las novedades revisando la cuenta de Instagram del Centro Cultural Estación Mapocho (@estacionmapocho) y su sitio web oficial.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.