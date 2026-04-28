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    Backroom: el bar de jazz que reúne música en vivo, más de 150 whiskies de todo el mundo y preparaciones de autor

    Durante todas las noches en que está abierto, artistas dedicados al jazz y a sus variantes, así como a géneros afines, como el blues, suben al escenario para sorprender con un espectáculo. Desde el recinto aseguran que tienen la carta de whiskies más extensa de todo el país.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Backroom: el bar de jazz que reúne música en vivo, más de 150 whiskies de todo el mundo y preparaciones de autor Cortesía

    Uno de los espacios imprescindibles para los amantes de la música en Santiago es Backroom, bar que cuenta con una programación permanente de presentaciones en vivo y que ofrece gastronomía y coctelería de autor.

    Durante todas las noches en que está abierto (de lunes a sábado), artistas dedicados al jazz y a sus variantes, así como a géneros afines, como el blues o el soul, suben al escenario para sorprender con un espectáculo.

    De lunes a jueves siempre tienen un show a las 21:00, el cual tiene una duración aproximada de dos horas. Viernes y sábado tienen doble función: a las 19:30 y a las 22:30.

    Backroom se encuentra en Pérez Valenzuela 1470, Providencia, en las cercanías del Metro Manuel Montt.

    Backroom: el bar de jazz que reúne música en vivo, más de 150 whiskies de todo el mundo y preparaciones de autor Cortesía

    Además de la música, uno de los elementos que más destaca de su propuesta es que tienen más de 150 whiskies provenientes de distintas partes del mundo.

    El gerente de Operaciones y Servicios de Backroom Bar Santiago, Hector Ramírez, afirma a La Tercera que poseen la carta más extensa de whiskies en todo el país.

    “Alrededor del 80% son single malt, que en términos sencillos, es la forma más artesanal y refinada de elaborarlo. Por eso en algún momento decíamos que éramos una especie de templo del whisky. Muchas personas que son apasionadas por este destilado, por este espirituoso, vienen para acá”.

    Backroom: el bar de jazz que reúne música en vivo, más de 150 whiskies de todo el mundo y preparaciones de autor Cortesía

    Anticipa que, aproximadamente para mediados de mayo, tienen previsto realizar su segunda Tasty Experience, instancia en la que un especialista relata la historia del bebestible y cómo se elabora.

    Durante esa experiencia, los participantes podrán degustar distintos tipos de whiskies, acompañados de maridaje especial para la ocasión.

    Nick Baranov es el fundador y director creativo de Backroom, mientras que el director de Barra es Sergio Ancarola y el chef a cargo de la Cocina es Alejandro Zamora.

    Backroom: el bar de jazz que reúne música en vivo, más de 150 whiskies de todo el mundo y preparaciones de autor Cortesía

    Cómo es Backroom, el bar que reúne música en vivo, más de 150 whiskies y preparaciones de autor

    Lo primero que llama la atención al entrar a Backroom es la intensidad tenue de las luces, las cuales generan un ambiente sobrio, cuidado, que mantiene la elegancia sin caer en estructuras rígidas.

    Las velas posicionadas en cada una de las mesas invitan a sentarse, relajarse y disfrutar desde antes de que empiecen los shows en el salón principal.

    Backroom: el bar de jazz que reúne música en vivo, más de 150 whiskies de todo el mundo y preparaciones de autor Cortesía

    Uno de los elementos más destacados de Backroom es que el sonido está cuidadosamente distribuido: en ningún momento se sienten saturaciones no deseadas, mientras que la música puede ser escuchada en todos los espacios del recinto.

    Esto, sin que el volumen sea lo suficientemente alto como para imposibilitar la comunicación, ni lo suficientemente bajo como para insatisfacer a los oídos más exigentes.

    Backroom: el bar de jazz que reúne música en vivo, más de 150 whiskies de todo el mundo y preparaciones de autor Cortesía

    Si bien, las mesas en el salón principal son las que tienen acceso frente al escenario, el sonido de los espectáculos también se transmite por los parlantes de la terraza interior, donde se encuentran la barra más grande y la zona de fumadores.

    Por lo tanto, todos los visitantes pueden escuchar las presentaciones en vivo desde distintos puntos.

    Para lograr ese equilibrio sonoro, cuentan con sonidistas de planta todas las noches, detalla Ramírez.

    Backroom: el bar de jazz que reúne música en vivo, más de 150 whiskies de todo el mundo y preparaciones de autor Cortesía

    Las cartas de Backroom, tanto la de platos como la de coctelería, se renuevan por temporada.

    Sin embargo, a nivel general, se pueden encontrar preparaciones para distintos perfiles de comensales.

    Backroom: el bar de jazz que reúne música en vivo, más de 150 whiskies de todo el mundo y preparaciones de autor Cortesía

    Actualmente, por ejemplo, la de platos principales ofrece desde una Hamburguesa norteamericana premium hasta Tataki de atún, Entraña a la parrilla, Hummus de arvejas y Tiradito de pescado de roca, por solo mencionar algunas.

    La de tapas ofrece desde Croquetas de hongos hasta Tártaro de betarraga.

    Backroom: el bar de jazz que reúne música en vivo, más de 150 whiskies de todo el mundo y preparaciones de autor Cortesía

    Los cócteles de autor incluyen propuestas como Cherry Blossom, un trago en base a Beefeater London Dry Gin y Ramazzotti Rosato; y Love Letter, que reúne Absolut Vodka, Undurraga Brut y pomelo, entre otros ingredientes.

    La amplia carta de whiskies reúne destilados provenientes de distintas partes de Escocia, Irlanda, Japón y Estados Unidos: desde clásicos como Jack Daniel’s Original No.7 hasta etiquetas menos usuales como Suntory Hibiki y Macallan 18 Sherry Oak.

    Backroom: el bar de jazz que reúne música en vivo, más de 150 whiskies de todo el mundo y preparaciones de autor Cortesía

    Backroom también se caracteriza por ser uno de los bares de Santiago que atiende hasta más tarde. En fines de semana, su cocina opera hasta las 3:00 de la mañana, mientras que la barra funciona hasta las 3:30.

    Aunque tras la apertura de puertas se puede llegar sin reserva previa, sí es recomendable agendar. Especialmente, si se desea tener una ubicación en el salón principal, frente al escenario.

    Las reservaciones se pueden hacer a través del link disponible en su cuenta de Instagram. También haciendo clic en este enlace.

    Backroom: el bar de jazz que reúne música en vivo, más de 150 whiskies de todo el mundo y preparaciones de autor Cortesía

    Cabe precisar que, para ver los espectáculos musicales que se desarrollan de jueves a sábado, se debe pagar un cobro de derecho a show, en caso de que se quiera tener una mesa en el sector frente al escenario. De lunes a miércoles no se aplica este cobro, independiente de la zona del recinto.

    “En Backroom entregamos una experiencia a todos los clientes. Puede enfocarse, por ejemplo, en la música en vivo, en la coctelería de autor o en la amplia carta de destilados. Ofrecemos un servicio de excelencia, la posibilidad de escuchar buena música, de encontrar lo que los clientes buscan y que puedan probar cosas nuevas”, sentencia Ramírez.

    Revisa sus horarios a continuación:

    • Lunes y Martes: 18:00 - 2:00
    • Miércoles: 18:00 - 3:00
    • Jueves y Viernes: 18:00 - 4:00
    • Sábados: 19:00 - 4:00
    • Domingo: Cerrado

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