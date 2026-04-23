Materia, Gesto y Memoria, la exposición que reúne más de 50 obras de Gracia Barrios en MAVI UC

El Museo de Artes Visuales MAVI UC es la sede de Gracia Barrios Materia, Gesto y Memoria, una exposición individual que reúne 56 obras de la destacada artista nacional fallecida en 2020, quien fue Premio Nacional de Artes Plásticas en 2011 .

La muestra está inspirada en la historia personal de Barrios y, también, de Chile. Incluye referencias a tópicos como la dictadura, el exilio y la fraternidad humana.

La directora ejecutiva de MAVI UC, Amelia Saavedra, declaró a través de un comunicado: “Queremos invitar a todas y todos a encontrarse con una artista fundamental de nuestra historia visual”.

“ Gracia Barrios Materia, Gesto y Memoria no es solo una exposición, es una experiencia que se siente en el cuerpo: la fuerza de la materia, la intensidad del gesto y la vigencia de una memoria que nos interpela” .

En palabras de Saavedra, “esta muestra nos conecta con lo más profundo de lo humano y con nuestra historia reciente, desde una mirada conmovedora, potente y absolutamente contemporánea”.

“Es una oportunidad única para descubrir —o redescubrir— la obra de Gracia Barrios y dejarse impactar por su energía” .

Materia, Gesto y Memoria, la exposición que reúne más de 50 obras de Gracia Barrios en MAVI UC Cortesía / Karina Fuenzalida

La curadora de la exposición es Inés Ortega-Márquez, profesional de nivel internacional, investigadora y gestora cultural española, residente en Chile.

En los últimos 20 años, ha realizado decenas de exposiciones en importantes museos y centros culturales de todo Chile y otros países de Latinoamérica, así como en España y Estados Unidos.

Ortega-Márquez enfatizó que “la muestra destaca la obra de Gracia Barrios desde una mirada enfocada en el ser humano y la exploración de la condición humana, la morfología social, el compromiso político y la memoria” .

Materia, Gesto y Memoria, la exposición que reúne más de 50 obras de Gracia Barrios en MAVI UC Cortesía / Karina Fuenzalida

“Siempre entre la abstracción y la figuración, trata los sueños o el sufrimiento de los hombres, desde la perspectiva de lo colectivo y lo universal. Así, sus propuestas estéticas transformadoras fueron acompañadas de un compromiso intenso con la contingencia histórico-política de la región a través de una pintura de la realidad, matérica, que llamó en los 60 ‘realismo informal’”.

“Cuando vemos esa potencia matérica, como mujer que era chilena, que salió al exterior, que fue al encuentro de las vanguardias, no se puede menos que admirarla”, agregó la curadora.

Materia, Gesto y Memoria, la exposición que reúne más de 50 obras de Gracia Barrios en MAVI UC Cortesía / Karina Fuenzalida

Cómo es la exposición de obras de Gracia Barrios en MAVI UC y hasta cuándo se puede visitar

La exposición reúne piezas icónicas provenientes de destacadas colecciones públicas y privadas del país , además de obras de la Universidad de Talca, del Museo de Arte y Artesanía de Linares, de la Universidad de Concepción, del Museo Nacional de Bellas Artes, de la Fundación Balmes Barrios, del Museo Histórico Nacional, del Museo de Arte Contemporáneo y de la Galería Isabel Aninat.

“El montaje, concebido como un puente narrativo hacia el visitante, es funcional y tradicional, dispuesto a muro. El espacio y la iluminación se manejan de manera de otorgar a las obras perspectivas y distancias acordes a su nivel de impacto, procurando además puntos que favorezcan una experiencia más inmersiva”, explicó Ortega-Márquez.

Y enfatizó: “La obra de Gracia Barrios es absolutamente vigente hoy en día, porque ella siempre puso el foco en la humanidad, en el ser humano, su condición y el aspecto de su morfología” .

En la inauguración de la exposición asistió la familia de Barrios, además de coleccionistas privados y Francisco Gallego Yáñez, prorrector de Gestión Institucional UC.

Materia, Gesto y Memoria, la exposición que reúne más de 50 obras de Gracia Barrios en MAVI UC Cortesía

Su hija, Concepción “Conchita” Balmes Barrios, declaró en la instancia: “Con esta exposición viene a mi memoria la infancia y el ser humano que era mi madre. Porque un artista es un ser humano primero y ese ser humano tiene un lenguaje, en este caso de la pintura. Me viene a la mente esa mamá llena de gestos amorosos, siempre, gestos serenos, esa ternura al ser humano y al universo mismo ”.

La muestra, acogida a la Ley de Donaciones Culturales, cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras y de Fundación EMIAN.

Gracia Barrios Materia, Gesto y Memoria puede visitarse en MAVI UC, ubicado en Lastarria #307 (Santiago), hasta el próximo 14 de junio , como antesala a la conmemoración del centenario de su nacimiento en 2027.