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    Las formas de la luz, la exposición fotográfica que reúne 119 obras en el MUT

    La muestra es abierta al público y tiene la luz como concepto central. Específicamente, su uso como “elemento transformador de espacios y momentos, abarcando desde contrastes arquitectónicos hasta escenas íntimas”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Las formas de la luz, la exposición fotográfica que reúne 119 obras en el MUT. Foto: Joseph Ignacio Quezada.

    El Mercado Urbano Tobalaba (MUT) presenta la exposición Las formas de la luz, una selección de 119 fotografías que resultaron finalistas del concurso homónimo realizado durante el verano.

    La convocatoria, que estuvo abierta durante enero y febrero, recibió más de 2.500 postulaciones de personas que capturaron diversas interpretaciones de la luz en entornos urbanos, naturales y cotidianos.

    Las formas de la luz, la exposición fotográfica que reúne 119 obras en el MUT. Foto: Julio Oporto.

    Según explican a través de un comunicado, el certamen tuvo la luz como concepto central, mientras que buscó destacar su uso como “elemento transformador de espacios y momentos, abarcando desde contrastes arquitectónicos hasta escenas íntimas”.

    La selección final que hoy se puede visitar incluye trabajos de participantes de diversos lugares del país, quienes captaron distintas miradas e incorporaron múltiples técnicas fotográficas.

    Las formas de la luz, la exposición fotográfica que reúne 119 obras en el MUT. Foto: Francisca Szántó Gatica.

    La directora de Contenidos y Programación de MUT, Elena Cruz, declaró: “Esta iniciativa es parte fundamental del propósito de MUT de consolidarse como un espacio donde el arte, la cultura y la creación conviven con la ciudad”.

    “Queremos ser un punto de encuentro que impulse el talento local y ofrezca a la comunidad experiencias culturales abiertas, integrando la expresión artística en la vida cotidiana de las personas”.

    Las formas de la luz, la exposición fotográfica que reúne 119 obras en el MUT. Foto: María Pía Merani. María P. Merani

    Hasta cuándo se puede visitar la exposición fotográfica Las formas de la luz en el MUT

    La muestra Las formas de la luz puede ser visitada por el público hasta el 20 de abril. Las fotografías están instaladas en el primer piso del MUT.

    Cabe mencionar que el ingreso es de carácter gratuito.

    A continuación encontrarás los ganadores del concurso de fotografía:

    • Primer lugar - Cámara Fujifilm X-M5: Joseph Ignacio Quezada Aguayo / “Casualidad”
    • Segundo lugar - Drone DJI Mini 4K: Julio Oporto Villarroel / “Una postal de verano en el sur”
    • Tercer lugar - Mochila Lowepro: Francisca Szántó Gatica / “Presencias”
    • Mención honrosa: Xavier Sepúlveda Cárdenas / “Hogar”
    • Mención honrosa: Hernán Ortega / “Arreo”
    • Mención honrosa: María Pía Merani Peralta / “Cisnes en la niebla”
    • Mención honrosa: Valentina Mora Pérez / “Niñxs a la calle”
    • Mención honrosa: José Rodrigo Hernández Lira / “Luz y forma”

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