Con clásicos de la literatura gótica, la saga de Harry Potter e invitados: así será el Festival Penguin Providencia. Foto: referencial.

A finales de abril se desarrollará el Festival Penguin Libros Providencia, uno de los eventos literarios más importantes del país, el cual este año sumará un tercer día a su programación.

La edición 2026 contará con sesenta autores nacionales y seis escritores de Argentina y España , quienes se sumarán a la ocasión para celebrar el Día Internacional del Libro.

Entre los invitados se encuentran nombres como Agustina Bazterrica, Eduardo Sacheri, Viviana Rivero, María Oruña, Mikel Santiago y Paco Cerdà, por solo mencionar algunos.

“Tras cuatro exitosas versiones y más de veinte mil personas reunidas en su última edición, este año el festival vuelve con el foco puesto en relevar la literatura gótica y el universo de la saga Harry Potter como temas de las exhibiciones centrales ”, afirman los organizadores.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, declaró: “Estamos orgullosos de participar en este festival y en su crecimiento y consolidación como un espacio abierto, diverso y de encuentro en torno a la lectura”.

“Extenderlo a tres días no solo responde al interés de los fanáticos de los libros, también refuerza nuestro compromiso con la cultura como motor de desarrollo, acceso y comunidad. Esta es una oportunidad para acercarse a los libros, a sus autores y a nuevas ideas en un entorno cercano, entretenido y por sobre todo, interesante ”, enfatizó el edil.

Por su parte, el director general de Penguin Random House, Sebastián Rodríguez-Peña, manifestó: “Este es un festival que va en crecimiento y eso lo notamos en la respuesta del público que nos acompaña cada año”.

“En esta versión decidimos sumar el viernes al programa para permitir que las personas que se desplazan por Providencia dentro de la semana laboral puedan también disfrutar de esta celebración del libro y la lectura”.

Con clásicos de la literatura gótica, la saga de Harry Potter e invitados: así será el Festival Penguin Providencia

Cuándo es el Festival Penguin Libros Providencia y cómo será su programación

El Festival Penguin Libros Providencia se desarrollará desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de abril en la Fundación Cultural de Providencia . El evento es con acceso totalmente gratuito .

La primera jornada iniciará a las 16:00 con las participaciones de las autoras Antonia Guzmán, Andrea Cardemil y Anaís Sorensen, para luego seguir con las presentaciones de Alfredo Sepúlveda, Carolina Undurraga, Bernardita Romero, Javiera Quiroga, Claudio Retamales, Miguel Ferrada, Alfredo Andonie, Patricio Jara, Carlos Gajardo y la escritora argentina Agustina Bazterrica.

El sábado 25 por la mañana, desde las 11:00, estará dedicado a los niños y sus padres con talleres infantiles y cuentacuentos a cargo de Catalina Corvalán, María Francisca Kelly, Walter Khüne, Andrea Cardemil, Punkrobot y Cantando aprendo a leer.

También será el turno para la literatura juvenil con Emidraw y Javiera Paz, y la ilustración con Félix Vega, Claudio Álvarez y Gonzalo Martínez.

Por la tarde, la no ficción, la novela, el crecimiento personal y el thriller serán los protagonistas de la jornada con Rodrigo Fuenzalida, Marcelo Moya, Pamela Maercovich, Carlos Pinto, Soledad Grunert, Álvaro Matus, Romina Pistolas, Jorge Baradit, Paz López, Alia Trabucco, y los escritores invitados Viviana Rivero, María Oruña, Mikel Santiago, Paco Cerdá y Eduardo Sacheri; además de Agustina Bazterrica, que participará de una mesa de conversación con el escritor nacional Patricio Jara.

Finalmente, la jornada del domingo 26 esperará el término del Maratón de Santiago para abrir las puertas de la Fundación Cultural a las 16:00, con las presentaciones de Gabriel León, Guillermo Parvex, Syrella, Roberto Brodsky, Andrés Valenzuela, Alison Mandel, Chiqui Aguayo y mesas de conversación entre María Oruña y Viviana Rivero; Paco Cerdà y Eduardo Sacheri, y Mikel Santiago junto a Pablo Illanes y Paula Ilabaca.

A las 19:00, para cerrar los tres días, se presentará la destacada artista nacional Nicole, con un show acústico en el escenario del Jardín de las Artes en el que repasará parte de su exitoso repertorio.

Al igual que en sus ediciones anteriores, el festival contará con una zona de firmas , donde estarán presentes todos los autores que tendrán presentaciones y conversatorios y a la que se sumarán los escritores Hernán Rivera Letelier, Carla Guelfenbein, Cristóbal García-Huidobro, Dalal Halabi, Ariel Florencia Richards, Pablo Simonetti, Hugo Riquelme y Boris Quercia.

La directora editorial de Penguin Random House, Melanie Jösch, declaró: “Nos entusiasma cumplir este quinto año de vida y que este festival se convierta en una importante vitrina para nuestros autores y nuestro catálogo con ocasión de celebrar el Día Internacional del Libro”.

“Penguin Libros Providencia se ha ganado un lugar importante en la agenda de eventos literarios del circuito del Cono Sur, lo que queda demostrado por el creciente número de autores nacionales e internacionales que son parte de esta fiesta cada año”.

De la misma manera, el director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, Jorge Andrés González, destacó: “Extender un día más este festival ratifica lo que hemos llamado ‘fiebre literaria de Providencia’, donde vecinos y público en general disfrutan en torno a sus autores favoritos llenando nuestros espacios, pudiendo acceder a firmas de libros y conversatorios para todos los gustos y edades ”.

En esta quinta versión del evento, Penguin Random House y la Fundación Cultural de Providencia rendirán tributo a la literatura gótica y a su extensa tradición a través de los siglos, desde grandes clásicos como Cumbres borrascosas, Jane Eyre, Frankenstein y Drácula, hasta su influencia contemporánea en la obra de autoras como Samanta Schweblin, Anne Rice o Agustina Bazterrica.

En paralelo, los fanáticos de Harry Potter tendrán la oportunidad de disfrutar del mágico mundo de sus libros , rememorando pasajes icónicos del universo literario que partió con la publicación de Harry Potter y la piedra filosofal en 1997.

Este año además, Caja Los Andes sumará su participación al festival como una manera de potenciar el acceso de sus beneficiarios a la lectura y al mundo de los libros.

La gerente de beneficios sociales de la caja de compensación, Ivanoa Ferrando, declaró: “En un mundo cada vez más hiperconectado, en Caja Los Andes creemos que el bienestar de las personas nace de lo que realmente les importa: el tiempo en familia, la recreación y el acceso a la cultura”.

“La lectura sigue siendo una de las herramientas más importantes para desarrollar la imaginación, la comprensión y el pensamiento analítico, y por eso ser parte del V Festival Penguin Providencia nos permite impulsar espacios que invitan a salir de la rutina y reconectarse con la magia de los libros”.

Bajo esta línea, agregó: “Invitamos a nuestros afiliados a participar de esta instancia y disfrutar de un 25% de descuento exclusivo para ellos en la compra de los libros disponibles”.

Durante las tres jornadas del V Festival Penguin Libros Providencia habrá un descuento especial del 25% en los títulos que estén a la venta para los beneficiarios de Caja Los Andes y los residentes de Providencia que cuenten con Tarjeta Vecino , lo que incluye las obras de todos los autores y autoras que participen del evento, como también de otros libros y escritores que componen el amplio catálogo de Penguin Random House.

Puedes revisar la programación completa haciendo clic en este enlace.