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    Con clásicos de la comedia norteamericana: las películas que se exhibirán en el nuevo ciclo de Cine UC

    Es con entrada liberada, abierto al público general, y reúne más de una decena de clásicos del cine, los cuales destacan por presentar sátiras, parodias y humor irreverente. Revisa acá las fechas y horarios.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Con clásicos de la comedia norteamericana: las películas que se exhibirán en el nuevo ciclo de Cine UC

    Este lunes 6 de abril iniciará La comedia norteamericana: risas ochenteras, un nuevo ciclo de Cine UC en el que se presentarán múltiples películas que prometen desencadenar risas entre los espectadores.

    La iniciativa, que se extenderá hasta finales de este mes, es con entrada liberada, abierta al público general, y reúne más de una decena de clásicos del cine, los cuales destacan por presentar sátiras, parodias y humor irreverente.

    Entre los títulos que se exhibirán se encuentran filmes como ¿Y dónde está el piloto? (1980), Porky’s (1981), ¿Dónde está el policía? (1988), Top Secret (1984), Despedida de soltero (1984) y La venganza de los nerds (1984).

    Esto es lo que debes saber sobre el ciclo de cine.

    Con clásicos de la comedia norteamericana: las películas que se exhibirán en el nuevo ciclo de Cine UC

    Cuándo y dónde es el ciclo de comedias norteamericanas de Cine UC

    La comedia norteamericana: risas ochenteras de Cine UC se desarrollará entre el 6 y el 27 de abril en la Sala de Cine UC, ubicada en el Centro de Extensión Alameda (Alameda 390), en las cercanías del Metro Universidad Católica.

    Las funciones serán de lunes a viernes, a las 16:00 y 18:30. El ciclo con entrada liberada y abierto al público, mientras que el ingreso es por orden de llegada.

    A continuación encontrarás las películas que se exhibirán, con sus respectivos días y horarios:

    6 de abril

    • ¿Y dónde está el piloto? - 16:00
    • Porky’s - 18:30

    7 de abril

    • ¿Y dónde está el piloto? II - 16:00
    • Escuela de animales - 18:30

    8 de abril

    • Porky’s - 16:00
    • ¿Dónde está el policía? - 18:30

    9 de abril

    • Porky’s II: Al día siguiente - 16:00
    • Top Secret - 18:30

    10 de abril

    • Despedida de soltero - 16:00
    • ¿Dónde está el policía? Parte II - 18:30

    13 de abril

    • La venganza de los nerds - 16:00
    • Escuela de animales - 18:30

    14 de abril

    • Despedida de soltero - 16:00
    • Cuando llega la noche - 18:30

    15 de abril

    • La venganza de los nerds - 16:00
    • ¿Y dónde está el piloto? - 18:30

    16 de abril

    • La venganza de los nerds II: en el paraíso - 16:00
    • ¿Y dónde está el piloto? II - 18:30

    17 de abril

    • Top Secret - 16:00
    • ¿Dónde está el policía? Parte III - 18:30

    20 de abril

    • Escuela de animales - 16:00
    • La venganza de los nerds II: en el paraíso - 18:30

    21 de abril

    • Cuando llega la noche - 16:00
    • Porky’s - 18:30

    22 de abril

    • ¿Dónde está el policía? - 16:00
    • La venganza de los nerds - 18:30

    23 de abril

    • ¿Dónde está el policía? Parte II - 16:00
    • Despedida de soltero - 18:30

    24 de abril

    • ¿Dónde está el policía? Parte III - 16:00

    27 de abril

    • Cuando llega la noche - 16:00
    • Loca academia de policías - 18:30

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