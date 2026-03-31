SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Un viaje por la obra de Gustav Mahler: Orquesta de Cámara de Santiago inaugurará su Temporada 2026 en Estación Mapocho

    Los conciertos contarán con un programa centrado en la Sinfonía N.º 1, Titán, y se realizarán en dos fechas distintas. El director de la OCS, Sebastián Silva, declaró: “Queremos que el público sienta que se sube a este viaje con nosotros”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Un viaje por la obra de Gustav Mahler: Orquesta de Cámara de Santiago inaugurará su Temporada 2026 en Estación Mapocho Cortesía

    La Orquesta de Cámara de Santiago (OCS) inaugurará su Temporada 2026 en Estación Mapocho, con un programa centrado en la Sinfonía N.º 1 de Gustav Mahler: Titán.

    La Historia de Titán es el nombre del espectáculo que presentarán en dos fechas distintas en abril, en la Sala de las Artes del centro cultural capitalino.

    De acuerdo a los organizadores, la instancia se presenta como “un viaje sonoro, al que se sumarán 40 músicos invitados”.

    “La Primera Sinfonía de Mahler traza un recorrido que va desde la evocación de la naturaleza y la memoria hasta la tensión, el conflicto y la afirmación final. Es una obra que avanza como un trayecto vital, ideal para marcar el inicio de temporada y acompañar el impulso de una orquesta que continúa expandiéndose”.

    Un viaje por la obra de Gustav Mahler: Orquesta de Cámara de Santiago inaugurará su Temporada 2026 en Estación Mapocho Cortesía

    El director de la OCS, Sebastián Silva, declaró a través de un comunicado: “Queremos que el público sienta que se sube a este viaje con nosotros”.

    “Estación Mapocho es parte de muchos anhelos, de querer estar cerca, de esos tiempos en que aquí se presentaba la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), en mis comienzos como clarinetista. Por eso hoy, poder seguir avanzando con la OCS en este lugar, es la concreción de esos sueños de adolescencia”.

    Un viaje por la obra de Gustav Mahler: Orquesta de Cámara de Santiago inaugurará su Temporada 2026 en Estación Mapocho Cortesía

    Cuándo serán los conciertos de la Orquesta de Cámara de Santiago en Estación Mapocho y dónde comprar las entradas

    Los respectivos conciertos de la OCS en los que se interpretará la elogiada obra de Mahler se realizarán el viernes 10 de abril y sábado 11 de abril.

    Ambas funciones están programadas para las 19:30 y serán en la Sala de las Artes del Centro Cultural Estación Mapocho.

    Según anticipan los organizadores, las dos instancias contarán con venta de merchandising oficial de la OCS.

    Las entradas para los espectáculos pueden adquirirse a través del sistema Passline, haciendo clic en este enlace.

    Los tipos de boletos son los siguientes: Platea baja (con asientos) y Platea alta (sin asientos).

    A continuación encontrarás los valores de los tickets en preventa y en puerta.

    Preventa 1: hasta el 1 de abril

    • Platea alta: $7.000
    • Platea baja: $8.000

    Preventa 2: desde el 2 hasta el 9 de abril

    • Platea alta: $8.000
    • Platea baja: $9.000

    Valor en puerta

    • Platea alta: $8.000
    • Platea baja: $9.000

    Lee también:

    Más sobre:MúsicaCulturaOrquesta de Cámara de SantiagoMúsica clásicaGustav MahlerMahlerEstación MapochoCentro Cultural Estación MapochoLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercado Libre anuncia junto al presidente Kast su mayor inversión histórica en Chile y 1.200 nuevos empleos

    José Carreras llega a Gran Arena Monticello con el Tour de Despedida

    “Una señal super preocupante”: Bachelet critica decisión del gobierno de Kast de pedir la renuncia a directora de SernamEG

    Inversiones en la bolsa antes de la guerra y el “propósito divino” del conflicto: las polémicas del jefe del Pentágono sobre Irán

    Directora removida de SernamEG: “Lo mínimo que hubiese esperado es que dejaran terminar el tratamiento antes de pedir mi renuncia”

    Pese a resistencia de Chile Vamos: republicanos pide al gobierno cumplir promesa de “Chao Préstamo”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Ya se encuentran disponibles los resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del Minvu

    Ya se encuentran disponibles los resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del Minvu

    Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027: estos son los precios y descuentos

    Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027: estos son los precios y descuentos

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    “Una señal super preocupante”: Bachelet critica decisión del gobierno de Kast de pedir la renuncia a directora de SernamEG

    Directora removida de SernamEG: “Lo mínimo que hubiese esperado es que dejaran terminar el tratamiento antes de pedir mi renuncia”

    Mercado Libre anuncia junto al presidente Kast su mayor inversión histórica en Chile y 1.200 nuevos empleos
    Negocios

    Mercado Libre anuncia junto al presidente Kast su mayor inversión histórica en Chile y 1.200 nuevos empleos

    Ganancias de Blanco y Negro se disparan en 2025 entre la venta de Falcón, Solari y la condonación de multas e intereses

    Mercado ve Imacec de febrero de hasta 1,3% luego de la publicación de los datos sectoriales

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes
    Tendencias

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes

    Cómo es vivir sin combustible, según el testimonio de 19 cubanos

    Qué se sabe de la operación “encubierta” de Trump para que EEUU obtenga el control de Groenlandia, según reportes

    Un gigante dormido y el sueño altiplánico: el camino de Italia y Bolivia para volver al Mundial tras una larga ausencia
    El Deportivo

    Un gigante dormido y el sueño altiplánico: el camino de Italia y Bolivia para volver al Mundial tras una larga ausencia

    Romelu Lukaku entra en rebeldía tras quedarse en Bélgica y Napoli amenaza con apartarlo del club

    “Yo también sufro, siento dolor y lloro”: la confesión de Neymar en medio de la incertidumbre por su presencia en el Mundial

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar
    Tecnología

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    José Carreras llega a Gran Arena Monticello con el Tour de Despedida
    Cultura y entretención

    José Carreras llega a Gran Arena Monticello con el Tour de Despedida

    La pausa que se tomó el histórico Mario Mutis al interior de Los Jaivas

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    Inversiones en la bolsa antes de la guerra y el “propósito divino” del conflicto: las polémicas del jefe del Pentágono sobre Irán
    Mundo

    Inversiones en la bolsa antes de la guerra y el “propósito divino” del conflicto: las polémicas del jefe del Pentágono sobre Irán

    China y Pakistán plantean propuesta para alto al fuego en Irán, reabrir Ormuz e iniciar negociaciones de paz

    La ONU condena la muerte de dos ‘cascos azules’ en una explosión en el sur de Líbano

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre
    Paula

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre

    Cómo no tener red de apoyo afecta el bienestar de la niñez

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa