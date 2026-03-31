Un viaje por la obra de Gustav Mahler: Orquesta de Cámara de Santiago inaugurará su Temporada 2026 en Estación Mapocho

La Orquesta de Cámara de Santiago (OCS) inaugurará su Temporada 2026 en Estación Mapocho, con un programa centrado en la Sinfonía N.º 1 de Gustav Mahler: Titán.

La Historia de Titán es el nombre del espectáculo que presentarán en dos fechas distintas en abril , en la Sala de las Artes del centro cultural capitalino.

De acuerdo a los organizadores, la instancia se presenta como “un viaje sonoro , al que se sumarán 40 músicos invitados” .

“La Primera Sinfonía de Mahler traza un recorrido que va desde la evocación de la naturaleza y la memoria hasta la tensión, el conflicto y la afirmación final. Es una obra que avanza como un trayecto vital, ideal para marcar el inicio de temporada y acompañar el impulso de una orquesta que continúa expandiéndose”.

Un viaje por la obra de Gustav Mahler: Orquesta de Cámara de Santiago inaugurará su Temporada 2026 en Estación Mapocho Cortesía

El director de la OCS, Sebastián Silva, declaró a través de un comunicado: “Queremos que el público sienta que se sube a este viaje con nosotros” .

“Estación Mapocho es parte de muchos anhelos, de querer estar cerca, de esos tiempos en que aquí se presentaba la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), en mis comienzos como clarinetista. Por eso hoy, poder seguir avanzando con la OCS en este lugar, es la concreción de esos sueños de adolescencia”.

Un viaje por la obra de Gustav Mahler: Orquesta de Cámara de Santiago inaugurará su Temporada 2026 en Estación Mapocho Cortesía

Cuándo serán los conciertos de la Orquesta de Cámara de Santiago en Estación Mapocho y dónde comprar las entradas

Los respectivos conciertos de la OCS en los que se interpretará la elogiada obra de Mahler se realizarán el viernes 10 de abril y sábado 11 de abril .

Ambas funciones están programadas para las 19:30 y serán en la Sala de las Artes del Centro Cultural Estación Mapocho .

Según anticipan los organizadores, las dos instancias contarán con venta de merchandising oficial de la OCS.

Las entradas para los espectáculos pueden adquirirse a través del sistema Passline , haciendo clic en este enlace .

Los tipos de boletos son los siguientes: Platea baja (con asientos) y Platea alta (sin asientos).

A continuación encontrarás los valores de los tickets en preventa y en puerta.

Preventa 1: hasta el 1 de abril

Platea alta: $7.000

Platea baja: $8.000

Preventa 2: desde el 2 hasta el 9 de abril

Platea alta: $8.000

Platea baja: $9.000

Valor en puerta