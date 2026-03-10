Así será la gira nacional de Los Jaivas para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

Entre mayo y noviembre, Los Jaivas desarrollarán una gira nacional para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu (1981) , su aclamado álbum que musicaliza la obra homónima de Pablo Neruda y que incluye títulos como La Poderosa Muerte, Águila Sideral y Sube a Nacer Conmigo Hermano.

El tour incluye ciudades como Rancagua, Talca, Temuco, Valdivia, Antofagasta, Chillán, Frutillar, Arica, Viña del Mar y Punta Arenas, por solo mencionar algunas.

En Santiago, la cita será en el Teatro Caupolicán, mismo recinto en el que presentaron el disco por primera vez en territorio nacional, tras haberlo grabado en Francia.

Un documental estrenado por la banda chilena a inicios de marzo relata cómo fue ese reencuentro con el teatro capitalino.

Cuándo y dónde serán los conciertos de Los Jaivas en Chile durante 2026

A continuación encontrarás las fechas y ciudades en las que Los Jaivas presentarán Alturas de Machu Picchu a lo largo de 2026, así como los recintos correspondientes y los sitios oficiales de venta de entradas para cada show.

Rancagua, Teatro Regional Lucho Gatica . Entradas en 15 de mayo:. Entradas en Ticketpro

Talca, Teatro Regional del Maule . Entradas en 16 de mayo:. Entradas en Puntoticket

Temuco, Hotel Dreams . Entradas en 30 de mayo:. Entradas en Ticketmaster

Valdivia, Hotel Dreams . Entradas en 31 de mayo:. Entradas en Ticketmaster

Antofagasta, Hotel Enjoy . Entradas en 5 de junio:. Entradas en Puntoticket

Chillán, Teatro Municipal . Entradas en 12 de junio:. Entradas en Puntoticket

Frutillar, Teatro del Lago . Entradas en 27 de junio:. Entradas en Ticketplus

Arica, Hotel Antay . Entradas en 11 de julio:. Entradas en Puntoticket

Coquimbo, Hotel Enjoy . Entradas en 24 de julio:. Entradas en Puntoticket

Viña del Mar, Teatro Municipal . Entradas en 15 de agosto:. Entradas en Puntoticket

Coyhaique, Hotel Dreams . Entradas en 28 de agosto:. Entradas en Ticketmaster

Punta Arenas, Hotel Dreams . Entradas en 26 de septiembre:. Entradas en Ticketmaster

Osorno, Hotel Sonesta . Entradas en 2 de octubre:. Entradas en Puntoticket

Santiago, Teatro Caupolicán . Entradas en 10 de octubre:. Entradas en Puntoticket

Curicó, Teatro Provincial. Entradas en 14 de noviembre:. Entradas en Puntoticket