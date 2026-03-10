SUSCRÍBETE
    Así será la gira nacional de Los Jaivas para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    El tour incluye ciudades como Rancagua, Talca, Temuco, Valdivia, Antofagasta, Chillán, Frutillar, Arica, Viña del Mar y Punta Arenas, por solo mencionar algunas. En Santiago, la cita será en el Teatro Caupolicán.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Así será la gira nacional de Los Jaivas para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Entre mayo y noviembre, Los Jaivas desarrollarán una gira nacional para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu (1981), su aclamado álbum que musicaliza la obra homónima de Pablo Neruda y que incluye títulos como La Poderosa Muerte, Águila Sideral y Sube a Nacer Conmigo Hermano.

    El tour incluye ciudades como Rancagua, Talca, Temuco, Valdivia, Antofagasta, Chillán, Frutillar, Arica, Viña del Mar y Punta Arenas, por solo mencionar algunas.

    En Santiago, la cita será en el Teatro Caupolicán, mismo recinto en el que presentaron el disco por primera vez en territorio nacional, tras haberlo grabado en Francia.

    Un documental estrenado por la banda chilena a inicios de marzo relata cómo fue ese reencuentro con el teatro capitalino.

    Cuándo y dónde serán los conciertos de Los Jaivas en Chile durante 2026

    A continuación encontrarás las fechas y ciudades en las que Los Jaivas presentarán Alturas de Machu Picchu a lo largo de 2026, así como los recintos correspondientes y los sitios oficiales de venta de entradas para cada show.

    • 15 de mayo: Rancagua, Teatro Regional Lucho Gatica. Entradas en Ticketpro
    • 16 de mayo: Talca, Teatro Regional del Maule. Entradas en Puntoticket
    • 30 de mayo: Temuco, Hotel Dreams. Entradas en Ticketmaster
    • 31 de mayo: Valdivia, Hotel Dreams. Entradas en Ticketmaster
    • 5 de junio: Antofagasta, Hotel Enjoy. Entradas en Puntoticket
    • 12 de junio: Chillán, Teatro Municipal. Entradas en Puntoticket
    • 27 de junio: Frutillar, Teatro del Lago. Entradas en Ticketplus
    • 11 de julio: Arica, Hotel Antay. Entradas en Puntoticket
    • 24 de julio: Coquimbo, Hotel Enjoy. Entradas en Puntoticket
    • 15 de agosto: Viña del Mar, Teatro Municipal. Entradas en Puntoticket
    • 28 de agosto: Coyhaique, Hotel Dreams. Entradas en Ticketmaster
    • 26 de septiembre: Punta Arenas, Hotel Dreams. Entradas en Ticketmaster
    • 2 de octubre: Osorno, Hotel Sonesta. Entradas en Puntoticket
    • 10 de octubre: Santiago, Teatro Caupolicán. Entradas en Puntoticket
    • 14 de noviembre: Curicó, Teatro Provincial. Entradas en Puntoticket
    Así será la gira nacional de Los Jaivas para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Más sobre:MúsicaLos JaivasAlturas de Machu PicchuConciertosPablo NerudaTeatro CaupolicánConciertoLa Tercera

