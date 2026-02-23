SUSCRÍBETE
    Romeo y Julieta en el Teatro Municipal de Santiago: los detalles de las funciones

    Desde el recinto anticipan que se trata de "una producción que ofrece una experiencia artística inolvidable, demostrando que, aunque los tiempos cambien, la fuerza del amor y el poder del destino siguen conmoviendo a todas las generaciones".

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Romeo y Julieta en el Teatro Municipal de Santiago: los detalles de las funciones. Foto: archivo.

    Desde principios de abril hasta mediados del mismo mes, el Teatro Municipal de Santiago será la sede de múltiples funciones de Romeo y Julieta, una de las historias de amor más icónicas de todos los tiempos.

    Las presentaciones de ballet contarán con la coreografía de John Cranko y la música de Sergei Prokofiev, mientras que la dirección musical estará a cargo de Paolo Bortolameolli y Pedro Pablo Prudencio.

    “Estrenada en 1962 en Stuttgart, esta versión convierte la gran tragedia de Shakespeare en un relato claro y emocionante, donde el amor, la juventud y el destino se entrelazan con el virtuosismo de la danza. Verona cobra vida en cada escena, con la pasión y los conflictos familiares marcando los encuentros de los jóvenes amantes”, se lee en la descripción oficial.

    Desde el Teatro Municipal de Santiago anticipan que se trata de “una producción que ofrece una experiencia artística inolvidable, demostrando que, aunque los tiempos cambien, la fuerza del amor y el poder del destino siguen conmoviendo a todas las generaciones”.

    La escenografía y el vestuario estarán a cargo de Marcia Haydée y Pablo Aharonian, mientras que Ricardo Castro dirigirá la iluminación y Pablo Ahanorian será el coreólogo repositor.

    La producción es realizada por el Teatro Municipal de Santiago.

    Romeo y Julieta en el Teatro Municipal de Santiago: los detalles de las funciones. Foto: archivo.

    Cuándo son las funciones de Romeo y Julieta en el Teatro Municipal de Santiago y dónde comprar las entradas

    Las funciones de Romeo y Julieta se desarrollarán en las siguientes fechas:

    • Viernes 10 de abril
    • Sábado 11 de abril
    • Martes 14 de abril
    • Miércoles 15 de abril
    • Jueves 16 de abril
    • Viernes 17 de abril
    • Sábado 18 de abril

    Las entradas pueden adquirirse en la página oficial del Teatro Municipal de Santiago o en sus boleterías del recinto mismo o de Parque Arauco.

    Los valores de los boletos son los siguientes:

    • Gold: $80.000
    • Precio 1: $66.000
    • Precio 2: $54.000
    • Precio 3: $40.000
    • Precio 4: $27.000
    • Precio 5: $15.000
    • Precio 6: $10.500
    • Precio 7: $8.500
    • Precio 8: $ 5.500

    Puedes conocer más información haciendo clic en este enlace.

