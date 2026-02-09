Tianfu Festival: una experiencia con luces y parques temáticos simultáneos en La Reina y Puente Alto

El Tianfu Festival regresó este año a Santiago con una propuesta inédita: por primera vez, el evento se realiza de manera simultánea en dos parques temáticos distintos.

Las respectivas locaciones son el Parque Padre Hurtado (La Reina) y el Pueblito Las Vizcachas (Puente Alto).

De esta manera, los interesados podrán elegir entre dos recorridos complementarios que integran tradición , fantasía, gastronomía y espectáculos en vivo .

“En el Parque Padre Hurtado, la experiencia se articula bajo el concepto ‘Cultura Milenaria Tianfu’, con un recorrido centrado en la cultura china tradicional. El público podrá conocer réplicas de arquitectura histórica, figuras emblemáticas, tesoros patrimoniales y disfrutar de exhibiciones de Kung Fu, danza tradicional y expresiones artísticas ancestrales”, anticipan los organizadores a través de un comunicado.

“En tanto, el Pueblito Las Vizcachas presenta una propuesta completamente renovada bajo el concepto ‘Bosque Fantástico’, un recorrido visual inspirado en la fantasía oriental contemporánea, con esculturas iluminadas de gran formato, unicornios, alces gigantes, flores monumentales y una puesta en escena donde la sorpresa y el impacto visual son protagonistas”.

Tianfu Festival: una experiencia con luces y parques temáticos simultáneos en La Reina y Puente Alto Cortesía / Finde LT

Ambos parques cuentan con lagunas iluminadas, zonas gastronómicas y espectáculos nocturnos . En el caso de La Reina, se suma además una zona de merchandising y una tienda de trajes tradicionales Hanfu.

Los organizadores afirman que “la gran novedad de esta edición 2026 es el despliegue lumínico: más de 60 conjuntos de luces monumentales, con estructuras que alcanzan entre 10 y 12 metros de altura, compuestas por miles de luces LED y esculturas iluminadas que crean recorridos nocturnos únicos en cada parque ”.

“Durante la temporada, el público podrá disfrutar de danza tradicional china, acrobacias, contorsionismo, máscaras mágicas y ópera china, especialmente en Puente Alto, mientras que en La Reina se refuerza el enfoque cultural y patrimonial”.

Tianfu Festival: una experiencia con luces y parques temáticos simultáneos en La Reina y Puente Alto Cortesía / Finde LT

Qué días abren los parques temáticos de Tianfu Festival y dónde comprar las entradas

Ambos parques permanecerán abiertos de martes a domingo, durante todo febrero y hasta finales de marzo. Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketplus, así como en las respectivas boleterías del Parque Padre Hurtado y el Pueblo Las Vizcachas .

Para visitar la experiencia de La Reina, las entradas en el sitio web de la ticketera tienen un valor general (incluido el cargo por servicio) de $13.800 para adultos y $11.500 para niños.

Para visitar la de Puente Alto, los boletos tienen un valor general (incluido el cargo) de $11.500 para adultos y $9.200 para niños y adultos mayores.

Puedes conocer más detalles sobre las actividades del festival haciendo clic en este enlace.