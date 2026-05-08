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    Termas El Corazón: 80 años de historia, tradición familiar y visión de futuro en el turismo chileno

    A solo 87 kilómetros de Santiago, en la precordillera de San Esteban, Termas El Corazón conmemora ocho décadas de historia como un destino que hoy combina hotelería, entretención, centro de convenciones, gastronomía y vida al aire libre en el Valle de Aconcagua.

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    Termas El Corazón: 80 años de historia, tradición familiar y visión de futuro en el turismo chileno
    Termas El Corazón: 80 años de historia, tradición familiar y visión de futuro en el turismo chileno

    Con 79 habitaciones y capacidad para más de 190 personas, el recinto celebra sus 80 años impulsando una propuesta donde la desconexión convive con actividades, experiencias y encuentros corporativos en plena naturaleza.

    En marzo de 1946, el doctor Antonio Bianchini y Gerda Frost llegaron al Valle de Aconcagua con una visión clara: crear un lugar donde la naturaleza y la hospitalidad se transformarán en una experiencia memorable. Ocho décadas después, Termas El Corazón sigue vigente y hoy se proyecta como un referente para quienes buscan termas cerca de Santiago, combinando tradición, servicio, movimiento y conexión con el entorno.


    Un centro de convenciones en plena naturaleza

    Termas El Corazón: 80 años de historia, tradición familiar y visión de futuro en el turismo chileno

    Termas El Corazón se ha consolidado como un espacio para reuniones, congresos, celebraciones y jornadas de planificación, donde el entorno natural se transforma en un aliado para salir de la rutina y alinear equipos. Más que un hotel, hoy es un lugar donde las organizaciones pueden vivir encuentros memorables, con un foco creciente en experiencias de team building.

    Su propuesta contempla más de 1.000 m² distribuidos en 5 salones equipados, con capacidad para eventos de hasta 300 personas, además de áreas comunes y espacios al aire libre que favorecen tanto el trabajo como la desconexión. A ello se suman dinámicas para fortalecer vínculos, liderazgo, comunicación y colaboración entre equipos, convirtiéndolo en una alternativa atractiva para empresas e instituciones a poca distancia de Santiago, Rancagua y Viña del Mar, ideal para reuniones y congresos.

    Experiencias, desconexión y bienestar

    La experiencia en Termas El Corazón hoy también se vive en movimiento. A sus piscinas termales, spa, jacuzzis y senderos se suma una programación de actividades que equilibra, reactiva y conecta con la naturaleza, como sonoterapia, chikung al aire libre, trekking guiado e hidrogimnasia, junto con propuestas de entretención como karaokes, tributos y tours por la zona.

    Termas El Corazón: 80 años de historia, tradición familiar y visión de futuro en el turismo chileno

    El hotel ofrece una escapada donde desconectar no significa quedarse quieto, sino elegir cómo vivir el entorno. A ello se agrega una gastronomía saludable, con identidad propia y productos del sector.

    Sustentabilidad y compromiso con el territorio

    En el marco de su aniversario, Termas El Corazón reafirma su compromiso con una gestión responsable y sostenible. En los últimos años ha desarrollado importantes inversiones en eficiencia energética y uso consciente de recursos.

    Entre ellas destaca la implementación de una planta solar fotovoltaica de 300 kWp que genera cerca del 40% de su consumo eléctrico anual, el uso de bombas de calor para calefacción de piscinas y agua, y la reutilización de aguas grises para riego.

    Este enfoque se complementa con un trabajo cercano junto a emprendedores y proveedores locales, y con una propuesta gastronómica que releva productos del valle, reforzando su compromiso con un desarrollo turístico más consciente y conectado con el territorio.

    Camino a los 100 años

    Más que celebrar un aniversario, Termas El Corazón reafirma una historia construida sobre la permanencia, la evolución y la capacidad de adaptarse sin perder identidad.

    Termas El Corazón: 80 años de historia, tradición familiar y visión de futuro en el turismo chileno

    Su objetivo es seguir fortaleciendo una propuesta que une tradición hotelera, naturaleza, experiencias, vida corporativa y servicio, proyectándose hacia el centenario como uno de los destinos termales más emblemáticos de Chile. A sus 80 años, el desafío no es solo preservar un legado, sino seguir renovándolo para recibir nuevas generaciones de visitantes.

    Para más información y reservas, visite www.termaselcorazon.cl, su Instagram @termaselcorazonchile, escriba a reservas@termaselcorazon.cl o llame al +56 34 2436600 - WhatsApp +569 53726613.

    Más sobre:branded-findeTermas El Corazón

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