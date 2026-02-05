SUSCRÍBETE POR $1100
    Para aprender de la naturaleza y la fauna silvestre: así es el Refugio Animal Cascada

    Además de conectarse con el medioambiente y experimentar una sala interactiva, los visitantes pueden conocer a algunos animales no liberables que han sido rescatados y que viven en su Centro de Exhibición y Educación Ambiental. Cada visita ayuda a la mantención de su Centro de Rehabilitación animal.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Para aprender de la naturaleza y la fauna silvestre: así es el Refugio Animal Cascada Refugio Animal Cascada

    El Refugio Animal Cascada, en el Santuario de la Naturaleza Cascada de las Ánimas, ofrece experiencias guiadas para que los interesados puedan aprender de la naturaleza y la fauna silvestre que se encuentra en el lugar.

    De esta manera, además de conectarse directamente con el medioambiente y experimentar una sala interactiva, los visitantes tienen la oportunidad de conocer a algunos animales no liberables que han sido rescatados y que viven en el Refugio.

    Aseguran que, con cada visita al Centro de Exhibición y Educación Ambiental, se está aportando a la mantención del Centro de Rehabilitación.

    Cabe destacar que este último sector no recibe visitas, ya que se encarga de recibir animales nativos para rehabilitarlos y reintroducirlos, en caso de que cuenten con las condiciones necesarias para ello.

    Aquello contribuye a la repoblación de especies que han sido afectadas por cazas furtivas, capturas ilegales, atropellos y pérdida de hábitat, entre otros factores.

    Desde Refugio Animal Cascada y Fundación Acción Fauna aseguran en su página web, refiriéndose a las visitas guiadas: “Nuestra Fundación está comprometida con el cuidado de la naturaleza, y a través de instancias como estas esperamos acercar, sensibilizar y enseñar a los visitantes sobre la fauna nativa y los ecosistemas en los que coexistimos”.

    “Tu visita nos permitirá seguir salvando vidas. ¡No te lo pierdas”.

    Cómo es el Centro de Exhibición y Educación Ambiental del Refugio Animal Cascada

    El Centro de Exhibición y Educación Ambiental del Refugio Animal Cascada mantiene animales que no pueden ser liberados, ya sea por problemas físicos o daños psicológicos que enfrentaron durante su vida.

    “Todos estos animales son parte de la familia permanente del Refugio y se ha destinado que su existencia permita realizar programas de Educación Ambiental y así generar conciencia sobre el estado de la fauna nativa del país”.

    Explican que algunos de los animales que se reciben en el Refugio pasan por un proceso de rehabilitación, pero no pueden ser liberados porque no cuentan con capacidades físicas o conductuales para poder sobrevivir y reproducirse en libertad.

    Entre las posibles complicaciones se encuentran, por ejemplo, que no tienen una visión adecuada o extremidades funcionales, o que no saben cazar o reconocer a sus depredadores.

    Por lo tanto, afirma el Refugio, “liberarlos en condiciones sub-óptimas es probablemente condenarlos al sufrimiento y a la muerte”.

    “En muchos países estos animales no-liberables son eutanasiados. En el Refugio, si contamos con las condiciones necesarias y el animal puede vivir bien, se opta por dejarlos vivir en cautiverio y ser parte del centro de exhibición”.

    “En este cautiverio, se prioriza el bienestar animal, y cada individuo se convierte en un ‘embajador de su especie’, permitiendo crear programas de educación y divulgación ambiental, donde se trabaja para educar y concientizar a los visitantes sobre la conservación de la fauna nativa”.

    “Además, cada embajador puede ser parte de investigaciones científicas que tengan siempre como objetivo la conservación de las especies de vida libre”.

    A diferencia de los casos de los animales que están en rehabilitación —en donde se busca que tengan la menor interacción posible con humanos— , con los que están en cautivero se busca que tengan una buena relación con sus cuidadores, para así asegurar que vivan tranquilos con la presencia humana.

    Entre los “embajadores” se encuentran Minga (Lama guanicoe), Huilo (Puma concolor), Lycan (Lycalopex griseus), Rumi (Athene cunicularia) y Elvis (Daptrius megalopterus), por mencionar solo algunos.

    Cómo visitar el Centro de Exhibición y Educación Ambiental del Refugio Animal Cascada

    El valor de las entradas para visitar el Centro de Exhibición y Educación Ambiental del Refugio Animal Cascada es de $15.000 para adultos y $10.000 para niños (entre 2 y 12 años).

    Las visitas guiadas tienen una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos. Consideran un máximo de 12 personas por visita.

    El Refugio opera de miércoles a domingo, además de festivos, mientras que permanece cerrado los días lunes y martes.

    Puedes adquirir las entradas y conocer detalles sobre las fechas y horarios disponibles haciendo clic en este enlace.

    Las visitas son en español. Sin embargo, se puede solicitar un guía que hable inglés. En estos casos, el valor es de $30.000 para adultos y $15.000 para niños (menores de 12 años). Para coordinarlo se debe escribir al siguiente correo: reservas@refugioanimalcascada.org

    El Santuario de la Naturaleza Cascada de las Ánimas se encuentra ubicado en Camino al Volcán 31087, Localidad de San Alfonso, San José de Maipo.

    NaturalezaMedioambienteAnimalesRefugio Animal CascadaSanitario de la Naturaleza Cascada de las ÁnimasCascada de las Ánimas

