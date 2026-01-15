Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

A aproximadamente una hora de Santiago se encuentra Cascada de las Ánimas, un santuario natural que reúne montañas, cascadas, un bosque esclerófilo e infraestructura turística en plena Cordillera de los Andes.

Se trata de un destino que promete ser ideal para quienes disfrutan de la naturaleza, ya sea en plan familiar o en el contexto de una salida romántica .

Desde el espacio afirman a través de un comunicado que “Cascada de las Ánimas es un lugar donde cada integrante de la familia puede vivir su propio verano”.

“ Mientras los niños exploran, juegan y aprenden en contacto con la naturaleza, los adultos pueden descansar, desconectarse y reconectar . Esa combinación de naturaleza, experiencia y cuidado es lo que nos ha convertido, por más de 40 años, en un referente del turismo de montaña cerca de Santiago”.

Qué experiencias y actividades ofrece Cascada de las Ánimas

Desde Cascada de las Ánimas afirman que, durante enero y febrero, uno de los grandes atractivos para las familias es la Escuelita de Verano , un programa especialmente diseñado para niños que se hospedan en el recinto .

“A través del juego, la exploración y la creatividad, los más pequeños viven la naturaleza de forma segura y guiada, mientras los adultos disfrutan de momentos de descanso y bienestar”.

Entre sus actividades destacan:

Kayak adaptado para niños

Talleres de arte y naturaleza

Escalada y juegos de aventura

Caminatas guiadas a la cascada

Visita a la granja animal

Show de magia y tardes de cine al aire libre

Una experiencia integral que fomenta el aprendizaje, la curiosidad y el vínculo con el entorno natural.

Cascada de las Ánimas se encuentra a 62 kilómetros de Santiago y ofrece distintas alternativas de alojamiento para quienes buscan desconexión, silencio y paisajes inspiradores .

Estas incluyen Domos Loft, Suites Borde Río y las exclusivas Suites Premium Cascada Lodge, algunas con tragaluz para observar el cielo estrellado.

Quienes buscan momentos de relajación adicional también pueden visitar el Spa Salud Cascada de las Ánimas, en donde se pueden encontrar terapias naturales, saberes ancestrales y tecnología de vanguardia, según detallan.

Durante el verano, huéspedes y visitantes por el día pueden participar en una amplia oferta de actividades outdoor, tales como cabalgatas, rafting, canopy, escalada en muro y caminatas a cascadas .

“ Todas las experiencias se desarrollan bajo altos estándares de seguridad y con guías especializados , en coherencia con el sello de calidad y cuidado que caracteriza al lugar”, afirman desde Cascada de las Ánimas.

Junto con ello, está el Refugio Animal Cascada, un espacio educativo que permite conocer la fauna silvestre del territorio y el trabajo de protección y rehabilitación que se realiza en el santuario.

“Ya sea para unas vacaciones familiares llenas de aventuras, una escapada romántica en la montaña, esta opción ofrece un verano donde el descanso y la naturaleza van de la mano”.

