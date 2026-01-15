SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Se trata de un destino que promete ser ideal para quienes disfrutan de la naturaleza, ya sea en plan familiar o en el contexto de una salida romántica. Entre las actividades que ofrece se encuentran talleres, caminatas guiadas y panoramas outdoor.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas Cortesía / Finde LT

    A aproximadamente una hora de Santiago se encuentra Cascada de las Ánimas, un santuario natural que reúne montañas, cascadas, un bosque esclerófilo e infraestructura turística en plena Cordillera de los Andes.

    Se trata de un destino que promete ser ideal para quienes disfrutan de la naturaleza, ya sea en plan familiar o en el contexto de una salida romántica.

    Desde el espacio afirman a través de un comunicado que “Cascada de las Ánimas es un lugar donde cada integrante de la familia puede vivir su propio verano”.

    Mientras los niños exploran, juegan y aprenden en contacto con la naturaleza, los adultos pueden descansar, desconectarse y reconectar. Esa combinación de naturaleza, experiencia y cuidado es lo que nos ha convertido, por más de 40 años, en un referente del turismo de montaña cerca de Santiago”.

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas Cortesía / Finde LT

    Qué experiencias y actividades ofrece Cascada de las Ánimas

    Desde Cascada de las Ánimas afirman que, durante enero y febrero, uno de los grandes atractivos para las familias es la Escuelita de Verano, un programa especialmente diseñado para niños que se hospedan en el recinto.

    “A través del juego, la exploración y la creatividad, los más pequeños viven la naturaleza de forma segura y guiada, mientras los adultos disfrutan de momentos de descanso y bienestar”.

    Entre sus actividades destacan:

    • Kayak adaptado para niños
    • Talleres de arte y naturaleza
    • Escalada y juegos de aventura
    • Caminatas guiadas a la cascada
    • Visita a la granja animal
    • Show de magia y tardes de cine al aire libre
    • Una experiencia integral que fomenta el aprendizaje, la curiosidad y el vínculo con el entorno natural.

    Cascada de las Ánimas se encuentra a 62 kilómetros de Santiago y ofrece distintas alternativas de alojamiento para quienes buscan desconexión, silencio y paisajes inspiradores.

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas Cortesía / Finde LT

    Estas incluyen Domos Loft, Suites Borde Río y las exclusivas Suites Premium Cascada Lodge, algunas con tragaluz para observar el cielo estrellado.

    Quienes buscan momentos de relajación adicional también pueden visitar el Spa Salud Cascada de las Ánimas, en donde se pueden encontrar terapias naturales, saberes ancestrales y tecnología de vanguardia, según detallan.

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas Cortesía / Finde LT

    Durante el verano, huéspedes y visitantes por el día pueden participar en una amplia oferta de actividades outdoor, tales como cabalgatas, rafting, canopy, escalada en muro y caminatas a cascadas.

    Todas las experiencias se desarrollan bajo altos estándares de seguridad y con guías especializados, en coherencia con el sello de calidad y cuidado que caracteriza al lugar”, afirman desde Cascada de las Ánimas.

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas Cortesía / Finde LT

    Junto con ello, está el Refugio Animal Cascada, un espacio educativo que permite conocer la fauna silvestre del territorio y el trabajo de protección y rehabilitación que se realiza en el santuario.

    “Ya sea para unas vacaciones familiares llenas de aventuras, una escapada romántica en la montaña, esta opción ofrece un verano donde el descanso y la naturaleza van de la mano”.

    Puedes conocer más detalles haciendo clic en este enlace.

    Lee también:

    Más sobre:TurismoCascada de las ÁnimasNaturalezaOutdoorKayakRaftingCanopyEscalada en muroCascadasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Surfestival celebra 20 años con dos fechas imperdibles: La Serena y Pichilemu

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Paola Cúneo compra más de US$50 millones en acciones de Falabella

    “Pude ver cuando Javier comenzó a ahorcar con sus propias manos a la señora Julia”: el testimonio clave del exyerno de Chuñil

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir
    Chile

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    “Pude ver cuando Javier comenzó a ahorcar con sus propias manos a la señora Julia”: el testimonio clave del exyerno de Chuñil

    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto
    Negocios

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Paola Cúneo compra más de US$50 millones en acciones de Falabella

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump
    Tendencias

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    No llegará el extremo: la UC da por cerrado su plantel para la temporada 2026
    El Deportivo

    No llegará el extremo: la UC da por cerrado su plantel para la temporada 2026

    Se abren las inscripciones para el calendario de triatlón e Ironman 2026 en Chile

    El sentido mensaje de despedida de Matías Sepúlveda antes de partir a Lanús: “La U es y será siempre parte de mi vida”

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios
    Cultura y entretención

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío
    Mundo

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel