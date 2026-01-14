SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    La 13ª versión del evento culinario se desarrollará durante tres jornadas y contará con música, sorpresas y actividades, así como con destacados invitados nacionales e internacionales. Entre estos últimos se encuentra el reconocido chef peruano de ascendencia japonesa, Mitsuharu “Micha” Tsumura.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico Cortesía / Finde LT

    En abril se realizará Ñam 2026, festival gastronómico que reunirá múltiples propuestas que prometen conquistar los paladares de los asistentes.

    La nueva edición del evento culinario, que se desarrollará por tres jornadas en el Parque Padre Hurtado, también contará con una serie de invitados nacionales e internacionales.

    “Vivir la experiencia Ñam es mucho más que ir a comer; es una verdadera fiesta para los sentidos donde la identidad latinoamericana se encuentra con la innovación. Es sumergirse en un viaje que mezcla sabores auténticos, ideas creativas y proyectos con sentido, todo en un ambiente relajado con música, sorpresas y actividades para vivir la cocina de forma distinta”, afirman desde la organización.

    Y anticipan: “Desde la frescura del mar hasta los sabores del campo, cada bocado cuenta una historia de pasión y respeto por nuestras raíces, conectando directamente a los productores locales y chefs con el público”.

    Ñam, evento culinario que se ha celebrado desde 2011, es realizado por Street Machine y Fundación Gastronomía Social.

    Busca reunir a comensales con ganas de conocer y celebrar con productores, pescadores artesanales, restaurantes, bares y emprendedores.

    “Aquí festejamos la gastronomía como un motor de cambio social y cultural, uniendo sabores y saberes en un solo lugar”.

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico Cortesía / Finde LT

    Cuándo es Ñam 2026 y dónde comprar las entradas

    La edición de este año de Ñam se desarrollará en el Parque Padre Hurtado los próximos 10, 11 y 12 de abril.

    La venta general de entradas estará disponible en Puntoticket a partir del 14 de febrero.

    El festival volverá a desplegar sus espacios emblemáticos como Resto Ñam, con destacados restaurantes; Ñam Bar, con barras para todos los gustos; y Ñam Mercado, con más de 100 stands de productores de todo Chile.

    También estarán Caleta Ñam con lo mejor del mar; Ñamcito para los más pequeños; y Cocina Academia Ñam con imperdibles clases de cocina.

    Este año, Ñam Innova contará con mesas redondas para conversaciones profundas, junto a charlas de INACAP e invitados nacionales e internacionales.

    Desde la organización afirman que también habrá música en vivo a cargo de reconocidas agrupaciones chilenas.

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico. Foto: archivo. agoisfoto

    Qué invitados internacionales estarán en Ñam 2026

    A continuación encontrarás información sobre los invitados internacionales que serán parte de la 13ª versión de Ñam.

    Entre ellos se encuentra Mitsuharu “Micha” Tsumura, chef creador de Maido, elegido como el Mejor Restaurante del Mundo 2025 en el ranking The World’s 50 Best Restaurants, elaborado por la firma británica William Reed Business.

    Joan Roca

    El Celler de Can Roca (Girona, España)

    Referente absoluto de la gastronomía mundial, dirige junto a sus hermanos El Celler de Can Roca, dos veces Mejor Restaurante del Mundo. Su cocina integra ciencia, tradición e innovación, y su trabajo como Embajador de la ONU posiciona la gastronomía como herramienta de conciencia social y sostenibilidad.

    Mitsuharu “Micha” Tsumura

    Maido (Lima, Perú)

    Este gran cocinero peruano es el principal referente de la cocina Nikkei. Maido, su restaurante insignia, fue elegido como el Mejor Restaurante del Mundo 2025 por The World’s50 Best. Además, lidera exitosos conceptos gastronómicos como Tori (Lima), Mai Mai (Panamá) y Karai (Chile). A través de su línea de salsas MT, continúa expandiendo y democratizando su legado culinario.

    Micha está convencido de que el mundo se puede transformar a través de la gastronomía.

    Álvaro Clavijo

    El Chato (Bogotá, Colombia)

    Formado en cocinas como Noma y Per Se, Clavijo ha redefinido la cocina colombiana desde una mirada contemporánea, conectada al territorio y a pequeños productores. En 2025, El Chato fue elegido el No. 1 de Latin America’s 50 Best Restaurants, consolidando a Colombia en la escena global.

    Gabriela León y Alonso Palomino

    Lady Bee (Lima, Perú)

    Chef y director creativo ella; bartender y sommelier de pisco él. Desde Lady Bee fusionan cocina y coctelería con una mirada product-driven, territorial y estacional. Su propuesta los llevó al No. 13 de The World’s 50 Best Bars 2025 y a recibir el Art of Hospitality Award por su excelencia en servicio y respeto por el origen.

    Andrea Moscoso

    Arami (La Paz, Bolivia)

    Sommelier y socióloga, une investigación cultural y alta gastronomía. Cofundadora de Arami, proyecto que conecta Amazonía y Andes, ha impulsado una propuesta de bebidas y servicio con identidad y trazabilidad. En 2025, Arami fue elegido Mejor Restaurante de Bolivia y No. 48 en la lista Latin America’s 50 Best.

    Felipe Aliaga

    Ciclos Café (Lima, Perú)

    Agrónomo y Q Grader, es un actor clave del café de especialidad en Latinoamérica. Desde Ciclos Café trabaja directamente con productores, optimizando procesos de postcosecha y calidad para conectar el campo con la alta gastronomía y fortalecer la trazabilidad del café.

    Florencia Rey

    Maido (Lima, Perú)

    Head Sommelier y Directora de Desarrollo Líquido de Maido, lidera desde hace más de una década una propuesta que integra vino, territorio y experiencia. Reconocida como Mejor Sommelier de Latinoamérica 2023, ha sido clave en el enfoque líquido del Mejor Restaurante del Mundo 2025.

    Jean Trinh

    Alquímico (Cartagena, Colombia)

    Reconocido por transformar la coctelería en una herramienta cultural y social, consolidó a Alquímico como referente global y Mejor Bar del Mundo 2024. Su proyecto #FromTheBarToTheFarm conecta bar y campo, celebrando la biodiversidad colombiana desde la sostenibilidad y la hospitalidad.

    Sheyla Alvarado

    Lunario (Valle de Guadalupe, México)

    Formada en Mirazur y Cosme, lidera Lunario con una cocina profundamente ligada al territorio y la proveeduría local. El restaurante fue reconocido como el Más Sustentable de Latinoamérica 2024 y obtuvo Estrella Michelin y Estrella Verde en 2025.

    Sumaya Prado

    Viceministra de Gastronomía (Bolivia)

    Comunicadora y gestora clave en la proyección internacional de la cocina boliviana. Tras liderar Gustu, fue nombrada Viceministra de Gastronomía en 2025, impulsando la gastronomía como motor cultural, productivo y de desarrollo social.

    Alejandro Vigil

    Enólogo (Mendoza, Argentina)

    Alejandro Vigil es uno de los enólogos argentinos con mayor prestigio a nivel mundial. Jefe enológico de Catena Zapata y creador de El Enemigo Wines, ha posicionado a Argentina entre las grandes potencias del vino. Con Universo Vigil desarrolló un ecosistema que integra bodegas, cervecería y restaurantes, fusionando excelencia enológica, gastronomía y hospitalidad reconocidas internacionalmente.

    Lee también:

    Más sobre:GastronomíaÑam 2026ÑamFestival ÑamCocinaComidaRestaurantesFundación Gastronomía SocialLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras detención de cuatro imputados: Carabineros realiza excavaciones en la casa de Julia Chuñil

    “Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Sangre, contradicciones y hostigamientos: las pistas que llevaron a la detención de tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil

    Fiscalía revela que Yáber y Najle son sus informantes clave para develar mecanismo de lavado en la trama bielorrusa

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras detención de cuatro imputados: Carabineros realiza excavaciones en la casa de Julia Chuñil
    Chile

    Tras detención de cuatro imputados: Carabineros realiza excavaciones en la casa de Julia Chuñil

    “Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”
    Negocios

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Tomás Asta-Buruaga agradece el apoyo de Daniel Garnero tras su renovación en la UC: “El profe empujó esta vuelta”
    El Deportivo

    Tomás Asta-Buruaga agradece el apoyo de Daniel Garnero tras su renovación en la UC: “El profe empujó esta vuelta”

    Con homenaje a la U de Russo del 96: Adidas revela las nuevas camisetas de Universidad de Chile para esta temporada

    Pisa suelo italiano: los detalles del millonario salto de Felipe Loyola desde Independiente al fútbol europeo

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    ¿Quitarle los reconocimientos?: el duro debate que se abre en España ante las acusaciones contra Julio Iglesias
    Cultura y entretención

    ¿Quitarle los reconocimientos?: el duro debate que se abre en España ante las acusaciones contra Julio Iglesias

    El concierto que el presidente Boric más lamenta haberse perdido y con qué músico sigue en contacto

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”
    Mundo

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender