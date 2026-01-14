Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

En abril se realizará Ñam 2026, festival gastronómico que reunirá múltiples propuestas que prometen conquistar los paladares de los asistentes.

La nueva edición del evento culinario, que se desarrollará por tres jornadas en el Parque Padre Hurtado , también contará con una serie de invitados nacionales e internacionales .

“Vivir la experiencia Ñam es mucho más que ir a comer; es una verdadera fiesta para los sentidos donde la identidad latinoamericana se encuentra con la innovación. Es sumergirse en un viaje que mezcla sabores auténticos, ideas creativas y proyectos con sentido, todo en un ambiente relajado con música, sorpresas y actividades para vivir la cocina de forma distinta”, afirman desde la organización.

Y anticipan: “Desde la frescura del mar hasta los sabores del campo, cada bocado cuenta una historia de pasión y respeto por nuestras raíces, conectando directamente a los productores locales y chefs con el público”.

Ñam, evento culinario que se ha celebrado desde 2011, es realizado por Street Machine y Fundación Gastronomía Social.

Busca reunir a comensales con ganas de conocer y celebrar con productores, pescadores artesanales, restaurantes, bares y emprendedores.

“Aquí festejamos la gastronomía como un motor de cambio social y cultural, uniendo sabores y saberes en un solo lugar”.

Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

Cuándo es Ñam 2026 y dónde comprar las entradas

La edición de este año de Ñam se desarrollará en el Parque Padre Hurtado los próximos 10, 11 y 12 de abril .

La venta general de entradas estará disponible en Puntoticket a partir del 14 de febrero .

El festival volverá a desplegar sus espacios emblemáticos como Resto Ñam, con destacados restaurantes; Ñam Bar, con barras para todos los gustos; y Ñam Mercado, con más de 100 stands de productores de todo Chile.

También estarán Caleta Ñam con lo mejor del mar; Ñamcito para los más pequeños; y Cocina Academia Ñam con imperdibles clases de cocina.

Este año, Ñam Innova contará con mesas redondas para conversaciones profundas, junto a charlas de INACAP e invitados nacionales e internacionales.

Desde la organización afirman que también habrá música en vivo a cargo de reconocidas agrupaciones chilenas.

Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico.

Qué invitados internacionales estarán en Ñam 2026

A continuación encontrarás información sobre los invitados internacionales que serán parte de la 13ª versión de Ñam.

Entre ellos se encuentra Mitsuharu “Micha” Tsumura , chef creador de Maido, elegido como el Mejor Restaurante del Mundo 2025 en el ranking The World’s 50 Best Restaurants, elaborado por la firma británica William Reed Business.

Joan Roca

El Celler de Can Roca (Girona, España)

Referente absoluto de la gastronomía mundial, dirige junto a sus hermanos El Celler de Can Roca, dos veces Mejor Restaurante del Mundo. Su cocina integra ciencia, tradición e innovación, y su trabajo como Embajador de la ONU posiciona la gastronomía como herramienta de conciencia social y sostenibilidad.

Mitsuharu “Micha” Tsumura

Maido (Lima, Perú)

Este gran cocinero peruano es el principal referente de la cocina Nikkei. Maido, su restaurante insignia, fue elegido como el Mejor Restaurante del Mundo 2025 por The World’s50 Best. Además, lidera exitosos conceptos gastronómicos como Tori (Lima), Mai Mai (Panamá) y Karai (Chile). A través de su línea de salsas MT, continúa expandiendo y democratizando su legado culinario.

Micha está convencido de que el mundo se puede transformar a través de la gastronomía.

Álvaro Clavijo

El Chato (Bogotá, Colombia)

Formado en cocinas como Noma y Per Se, Clavijo ha redefinido la cocina colombiana desde una mirada contemporánea, conectada al territorio y a pequeños productores. En 2025, El Chato fue elegido el No. 1 de Latin America’s 50 Best Restaurants, consolidando a Colombia en la escena global.

Gabriela León y Alonso Palomino

Lady Bee (Lima, Perú)

Chef y director creativo ella; bartender y sommelier de pisco él. Desde Lady Bee fusionan cocina y coctelería con una mirada product-driven, territorial y estacional. Su propuesta los llevó al No. 13 de The World’s 50 Best Bars 2025 y a recibir el Art of Hospitality Award por su excelencia en servicio y respeto por el origen.

Andrea Moscoso

Arami (La Paz, Bolivia)

Sommelier y socióloga, une investigación cultural y alta gastronomía. Cofundadora de Arami, proyecto que conecta Amazonía y Andes, ha impulsado una propuesta de bebidas y servicio con identidad y trazabilidad. En 2025, Arami fue elegido Mejor Restaurante de Bolivia y No. 48 en la lista Latin America’s 50 Best.

Felipe Aliaga

Ciclos Café (Lima, Perú)

Agrónomo y Q Grader, es un actor clave del café de especialidad en Latinoamérica. Desde Ciclos Café trabaja directamente con productores, optimizando procesos de postcosecha y calidad para conectar el campo con la alta gastronomía y fortalecer la trazabilidad del café.

Florencia Rey

Maido (Lima, Perú)

Head Sommelier y Directora de Desarrollo Líquido de Maido, lidera desde hace más de una década una propuesta que integra vino, territorio y experiencia. Reconocida como Mejor Sommelier de Latinoamérica 2023, ha sido clave en el enfoque líquido del Mejor Restaurante del Mundo 2025.

Jean Trinh

Alquímico (Cartagena, Colombia)

Reconocido por transformar la coctelería en una herramienta cultural y social, consolidó a Alquímico como referente global y Mejor Bar del Mundo 2024. Su proyecto #FromTheBarToTheFarm conecta bar y campo, celebrando la biodiversidad colombiana desde la sostenibilidad y la hospitalidad.

Sheyla Alvarado

Lunario (Valle de Guadalupe, México)

Formada en Mirazur y Cosme, lidera Lunario con una cocina profundamente ligada al territorio y la proveeduría local. El restaurante fue reconocido como el Más Sustentable de Latinoamérica 2024 y obtuvo Estrella Michelin y Estrella Verde en 2025.

Sumaya Prado

Viceministra de Gastronomía (Bolivia)

Comunicadora y gestora clave en la proyección internacional de la cocina boliviana. Tras liderar Gustu, fue nombrada Viceministra de Gastronomía en 2025, impulsando la gastronomía como motor cultural, productivo y de desarrollo social.

Alejandro Vigil

Enólogo (Mendoza, Argentina)

Alejandro Vigil es uno de los enólogos argentinos con mayor prestigio a nivel mundial. Jefe enológico de Catena Zapata y creador de El Enemigo Wines, ha posicionado a Argentina entre las grandes potencias del vino. Con Universo Vigil desarrolló un ecosistema que integra bodegas, cervecería y restaurantes, fusionando excelencia enológica, gastronomía y hospitalidad reconocidas internacionalmente.