Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista. Foto: cortesía.

Un nuevo centro gastronómico acaba de ser inaugurado en la capital. Se trata de Terrazas San Cristóbal, ubicado en pleno Bellavista, el cual reúne diversas propuestas culinarias que van desde cocina nikkei hasta preparaciones locales más tradicionales.

Los creadores del proyecto aseguran que la apertura del nuevo espacio se dio tras un proceso de maduración y relacionamiento comunitario, además de una inversión cercana a los US$24 millones.

Terrazas San Cristóbal espera recibir más de 80.000 visitantes al mes y posicionarse como un punto de atracción gastronómico y cultural en la ciudad .

Uno de los elementos más destacados del diseño es su enfoque en seguridad y gestión .

Según detallan, el espacio cuenta con 200 cámaras de vigilancia distribuidas estratégicamente, así como con monitoreo permanente en accesos, conexión directa con Carabineros y acceso al número de emergencia 1414.

Asimismo, dispone de 300 estacionamientos subterráneos y una operación planificada con control de flujos vehiculares.

El gerente del proyecto, Christian Leyton, declaró en la inauguración que “este boulevard es mucho más que un centro de restaurantes: es una apuesta por reactivar Bellavista, recuperar su prestigio y aportar al tejido urbano del barrio ”.

“Con esta apertura esperamos generar un flujo constante de público local y extranjero, apoyar la economía vecinal y devolverle al sector su vitalidad histórica”.

En el acto de inauguración también estuvieron el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, y el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, entre otras autoridades locales, empresarios y vecinos del sector.

El edil declaró que “Bellavista no es solo bohemia, también es cultura, y lo que buscamos es que los barrios entreguen experiencias seguras a quienes los visitan”.

“Nosotros hemos insistido desde que asumí, en que la verdadera seguridad para las personas no es estar encerrado más temprano en sus casas, sino que es poder salir a la calle, caminar, ocupar las veredas, los parques y las plazas”.

“Este se llena con seguridad humana, viendo que otras personas circulan por las calles, entonces necesitamos que haya una vida nocturna, necesitamos que haya restaurantes, necesitamos que haya arte, que haya teatro, que haya deporte, que se tomen los espacios públicos. Lo que se hizo acá es exactamente eso”, agregó Bellolio.

Por su parte, el delegado presidencial declaró que “esta es una gran noticia, porque es una inversión muy importante y porque tiene estas características que contribuyen a la ciudad, a la cultura, al encuentro y recupera el espacio público, pero además porque está conectado con una dinámica que está ocurriendo en el barrio muy valiosa para toda la región”.

Dónde está Terrazas San Cristóbal y cuáles son sus 11 bares y restaurantes

Terrazas San Cristóbal está ubicado en Constitución 241 (Bellavista) y, además de sus locales gastronómicos, cuenta con una sala de eventos y espacios culturales , abarcando en total una superficie de más de 4.300 m² con bodegas y subterráneos para servicio.

Revisa a continuación los 11 bares y restaurantes de este nuevo centro gastronómico en la capital.