Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

En la instancia de libre ingreso, los visitantes podrán degustar los sabores de las 25 regiones del país, además de participar en actividades. Se desarrollará en Lima, ciudad que se encuentra a menos de cuatro horas de Santiago mediante vuelo directo. La fecha cae en un fin de semana largo.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú. Foto: cortesía. Mallku Producciones / PROMPERÚ

Perú, Mucho Gusto, la feria gastronómica más grande del país sudamericano, confirmó una nueva edición del evento a realizarse en Lima, la capital peruana a la que se puede llegar en menos de cuatro horas mediante vuelo directo desde Santiago.

Se trata de una instancia de libre ingreso, en la que los visitantes tendrán la oportunidad de probar los sabores de las 25 regiones de Perú, nación que es reconocida ampliamente como una potencia mundial de la cocina.

La feria que también se realiza en distintos momentos del año en sedes como Tacna, y que se ha extendido a nivel internacional a ciudades como Madrid (España), además contará con foros, clases de cocina, actividades y diversos espectáculos artísticos y conciertos.

“En su 29ª edición, el evento, impulsado por PROMPERÚ, entidad oficial de promoción turística, se ratifica como una verdadera experiencia de inmersión en la cultura gastronómica del país. Bajo los pilares de la sostenibilidad, la inclusión, la revalorización y el orgullo por lo nuestro, la feria es también un homenaje a las manos y saberes que mantienen vivas las tradiciones y cocinas regionales”, declararon desde la organización en un comunicado.

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú. Foto: cortesía. FRAnKLIN

Cómo será Perú Mucho Gusto Lima 2025, la feria gastronómica más grande de Perú

Perú, Mucho Gusto Lima 2025 tendrá un total de 181 expositores de la Costa, la Sierra y la Selva peruana, quienes presentarán múltiples propuestas para sorprender a los comensales.

También habrá espacios para disfrutar de preparaciones a las brasas y foodtrucks, además de una barra de cervezas artesanales y bebidas espirituosas, así como áreas dedicadas al pisco y el café.

Junto con ello, el evento contará con mercados de productos frescos y envasados, mientras que también se ofrecerán bebidas sin alcohol.

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú. Foto: cortesía. Mallku Producciones / PROMPERÚ

De la misma manera, se realizarán foros gastronómicos y clases de cocina con reconocidos chefs peruanos, en un espacio renovado con pantallas LED, según anticipan los organizadores.

La instancia también tendrá conciertos de artistas de diversos géneros musicales, presentaciones folclóricas, danzas y espacios para niños, entre otras actividades.

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú. Foto: cortesía. Mallku Producciones / PROMPERÚ

Una crónica de La Tercera, medio que asistió a la edición del evento realizada en Tacna este año, describe cómo fue la experiencia, en la que se pudo encontrar desde platos más tradicionales hasta otros como puca picante, rocotos rellenos con múltiples ingredientes, chaufa de quinoa y trucha (una muestra de la cocina chifa, que reúne los sabores de Perú y China), y ceviches de distintos tipos.

Esas fueron solo algunas de las cientos de opciones disponibles, entre las que también resaltaron chocolates elaborados con elementos de la Amazonía peruana e insumos como el ají charapita.

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú. Foto: cortesía. FRAnKLIN

Cuándo y dónde será Perú Mucho Gusto Lima 2025

La edición de este año en Lima se realizará desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre, en la explanada de la Costa Verde en Magdalena del Mar.

En algunos países, como Chile, el viernes 31 de octubre figura como feriado, por lo que la fecha de la feria se presenta como una oportunidad para recorrer la capital peruana en un fin de semana largo.

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú. Foto: cortesía. KARI

La ciudad combina atractivos patrimoniales como su Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, con una variada vida cultural en barrios como Barranco y Miraflores.

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú. Foto: cortesía. Musuk Nolte / PROMPERÚ

Asimismo, en Lima se encuentran cuatro de los 50 mejores restaurantes del mundo, de acuerdo a la selección 2025 del ranking The World’s 50 Best Restaurants.

Entre estos está Maido, que figura en el primer puesto de todo el listado global.

La distancia entre Santiago y Lima es de aproximadamente tres horas y media en vuelo directo.

Cómo conseguir entradas para Perú Mucho Gusto Lima 2025

El ingreso a la feria es libre y las entradas pueden conseguirse a través del sistema Ticketmaster que opera en el país.

Puedes conocer más información haciendo clic en este enlace.

Más sobre:GastronomíaTurismoViajesPerúLimaPerú Mucho GustoPerú, Mucho GustoPerú, Mucho Gusto LimaComidaCocinaLa Tercera

