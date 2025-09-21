Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025
De acuerdo al calendario oficial, faltan siete días festivos, de los cuales dos son de carácter irrenunciable.
Luego de las celebraciones de Fiestas Patrias, que este año se extendieron por cinco días, son menos los días festivos que quedan en lo que resta del 2025.
De acuerdo al calendario oficial, faltan siete feriados, de los cuales dos son de carácter irrenunciable. A ellos podría sumarse un tercero, vinculado a las elecciones presidenciales, cuya confirmación está pendiente.
Los feriados que restan en 2025
Tras las celebraciones del 18 y 19 de septiembre, en el año restan los siguientes feriados:
- Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
- Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (irrenunciable)
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (segunda vuelta, irrenunciable, por confirmar)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)
