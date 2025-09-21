Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Luego de las celebraciones de Fiestas Patrias, que este año se extendieron por cinco días, son menos los días festivos que quedan en lo que resta del 2025.

De acuerdo al calendario oficial, faltan siete feriados, de los cuales dos son de carácter irrenunciable. A ellos podría sumarse un tercero, vinculado a las elecciones presidenciales, cuya confirmación está pendiente.

Los feriados que restan en 2025

Tras las celebraciones del 18 y 19 de septiembre, en el año restan los siguientes feriados: