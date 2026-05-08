Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 9 y 10 de mayo

Visita guiada para mamás en el Teatro Municipal

No hace falta mantener un relevè ni sacar un do de pecho para atravesar el escenario del Teatro Municipal y conocer lo que hay detrás de él. Todo el año se hacen recorridos guiados por sus históricos recovecos pero este sábado, a propósito del Día de la Madre, hay uno especial: con paradas en los talleres de vestuario y creación, al final habrá un stand con prendas de ópera y ballet para disfrazarse, tomarse fotos y sentirse una estrella.

Dirección

Teatro Municipal (Agustinas 794, Santiago)

Horario

Sábado, 11 y 12:00

Entrada

$13.500 en municipal.cl

Aprender y comprar artesanía en la UC

Al igual que su hermana mayor, la histórica Muestra, la Feria de Invierno de Artesanía UC consigue conectar a la tradición manual, siempre en peligro ante la modernidad, con el público que todavía añora lo propio, lo bueno y lo único. Aparte de poder adquirir productos de más de 30 artesanos, también se podrá aprender de ellos con talleres de loza, greda y acuarela, además de charlas y radioteatro.

Dirección

Campus Oriente UC (Jaime Guzmán 3300, Providencia)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 19:00

Entrada

Gratuita

Cerveza, rock y cumbia en el parque

La cerveza, por su frialdad y amargor, está sentimentalmente ligada al verano, pero si uno rompe las doradas cadenas de la lager se encontrará con variedades para cada época del año. Más oscuras y dulces cuando hace frío, o frutales y ácidas para días templados, hay más opciones de las que uno imagina y muchas de ellas estarán en este Bierfest. Tocarán bandas como Candelabro, Sonora de Llegar, Los Miserables y más.

Dirección

Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)

Horario

Sábado, de 12 a 23:00

Entrada

Desde $17 mil en ticketplus.cl

Versión chilena y colectiva de Hamlet

Aprovechando el éxito de Hamnet, el libro y película sobre la vida familiar de Shakespeare y los orígenes de su obra maestra, regresa a la cartelera Hamlet-Multitud, la adaptación chilena y coral de este inagotable clásico. Acá, bajo la dirección de Claudia Echenique, ni el príncipe ni su tío ni su madre se llevan el protagonismo sino que todos-juntos-al-mismo-tiempo, en una tragedia literalmente colectiva.

Dirección

Teatro UC (Jorge Washington 26, Ñuñoa)

Horario

Sábado, 19:30

Entrada

$7.840 en ticketplus.cl

Vinilos, fotos y DJs en Santa Isabel

Si todavía falta el regalo para la mamá, fácil será encontrarlo en Plan Sofá, el multifacético espacio cultural en Santa Isabel que organizará, junto a la disquería local Monophone, una feria de vinilos con mucho más que discos: poleras, casetes, diseño, café, fotos musicales, moda y un montón de alternativas, siempre vinculadas a la cultura o la contracultura, para salir de ahí con un obsequio bajo el brazo.

Dirección

Plan Sofá (Santa Isabel 0151, Providencia)

Horario

Sábado, de 12 a 20:00

Entrada

Gratuita

Una distopía ecológica y optimista

Como si el universo Ghibli se hubiese encontrado con los protagonistas de la ochentera serie animada Espartaco, la película Arco, nominada al último Óscar, es un fascinante cruce de estilos que consigue, con sus intensos colores y delicados movimientos, fascinar y potenciar esta historia de dos niños que atraviesan el colapso climático y la decadencia tecnológica con esperanza, amistad y determinación.

Dirección

MUBI (mubi.com/es/cl)

Entrada

$6.990 al mes

Los puentes de Madison con Blanca Lewin

Cine serio y adulto con ambiciones masivas: pocas películas reúnen hoy esas características como lo hacía Los puentes de Madison, una historia de amor (con Eastwood y Streep, nada menos) donde la pasión convivía con la ética y la sensualidad con la inteligencia. Esos mismos valores rescata esta adaptación teatral, protagonizada por Blanca Lewin y César Caillet. Suscriptores LT tienen 20% de descuento.

Dirección

MORI Parque Arauco (Kennedy 5413, Las Condes)

Horario

Sábado, 20:00

Entrada

$25 mil en ticketmaster.cl

Festival electrónico inmersivo de 12 horas

Se sabe que el público de la música electrónica es insaciable: que dos, tres, cuatro o cinco horas de música se hacen siempre pocas para su apetito bailable. Por eso, el festival chileno The Grid System tendrá a ocho artistas —de house, tecnho, UK garage y otros estilos— tocando por doce horas en un escenario con forma de túnel, acompañados de menos pantallas —no se podrán sacar fotos ni videos— y más luces inmersivas.

Dirección

Espacio Riesco (El Salto 5000, Huechuraba)

Horario

Sábado, desde las 16:30

Entrada

Desde $42.250 en puntoticket.com

Tour, copas y catas para mamá

Un problema del vertiginoso momento actual es que muchas cosas las consumimos sin el contexto que las ponga en valor: apurados, no sabemos la historia ni el proceso de lo que vemos, comemos o tomamos. En el Centro del Vino de Concha y Toro, en Pirque, se encargan de hacerlo con sus muchas cepas y colecciones, en tours de nivel mundial que incluyen degustaciones y catas. Espléndida excusa para brindar por mamá.

Dirección

Viña Concha y Toro (Virginia Subercaseaux 210, Pirque)

Horario

Domingo, desde las 9:00

Entrada

Desde $35 mil en conchaytoro.com

Un disco de Radiohead bajo las estrellas

Jorge Godoy

Uno de los álbumes de Radiohead con menos barreras de entrada —pero no por eso simplón— es In Rainbows, más sensual y luminoso que sus oscuros predecesores y con mayor vocación radial que sus sucesores. Un sonido colorido, encendido y suficientemente dramático como para acompañarlo de inmensas imágenes del espacio. Esa sublime experiencia es la que ofrece el Planetario Huechuraba con su show Órbita Sonora.

Dirección

Planetario Huechuraba (Premio Nobel 5555, Huechuraba)

Horario

Domingo, 17:00

Entrada

$4 mil en ticketplus.cl