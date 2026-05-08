Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 9 y 10 de mayo
¿Quieres regalarle un panorama a tu mamá para el Día de la Madre? Acá elegimos los mejores paseos, ferias, festivales y obras para disfrutar el fin de semana. Muchos de ellos son gratuitos.
Visita guiada para mamás en el Teatro Municipal
No hace falta mantener un relevè ni sacar un do de pecho para atravesar el escenario del Teatro Municipal y conocer lo que hay detrás de él. Todo el año se hacen recorridos guiados por sus históricos recovecos pero este sábado, a propósito del Día de la Madre, hay uno especial: con paradas en los talleres de vestuario y creación, al final habrá un stand con prendas de ópera y ballet para disfrazarse, tomarse fotos y sentirse una estrella.
Dirección
Teatro Municipal (Agustinas 794, Santiago)
Horario
Sábado, 11 y 12:00
Entrada
$13.500 en municipal.cl
Aprender y comprar artesanía en la UC
Al igual que su hermana mayor, la histórica Muestra, la Feria de Invierno de Artesanía UC consigue conectar a la tradición manual, siempre en peligro ante la modernidad, con el público que todavía añora lo propio, lo bueno y lo único. Aparte de poder adquirir productos de más de 30 artesanos, también se podrá aprender de ellos con talleres de loza, greda y acuarela, además de charlas y radioteatro.
Dirección
Campus Oriente UC (Jaime Guzmán 3300, Providencia)
Horario
Sábado y domingo, de 11 a 19:00
Entrada
Gratuita
Cerveza, rock y cumbia en el parque
La cerveza, por su frialdad y amargor, está sentimentalmente ligada al verano, pero si uno rompe las doradas cadenas de la lager se encontrará con variedades para cada época del año. Más oscuras y dulces cuando hace frío, o frutales y ácidas para días templados, hay más opciones de las que uno imagina y muchas de ellas estarán en este Bierfest. Tocarán bandas como Candelabro, Sonora de Llegar, Los Miserables y más.
Dirección
Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)
Horario
Sábado, de 12 a 23:00
Entrada
Desde $17 mil en ticketplus.cl
Versión chilena y colectiva de Hamlet
Aprovechando el éxito de Hamnet, el libro y película sobre la vida familiar de Shakespeare y los orígenes de su obra maestra, regresa a la cartelera Hamlet-Multitud, la adaptación chilena y coral de este inagotable clásico. Acá, bajo la dirección de Claudia Echenique, ni el príncipe ni su tío ni su madre se llevan el protagonismo sino que todos-juntos-al-mismo-tiempo, en una tragedia literalmente colectiva.
Dirección
Teatro UC (Jorge Washington 26, Ñuñoa)
Horario
Sábado, 19:30
Entrada
$7.840 en ticketplus.cl
Vinilos, fotos y DJs en Santa Isabel
Si todavía falta el regalo para la mamá, fácil será encontrarlo en Plan Sofá, el multifacético espacio cultural en Santa Isabel que organizará, junto a la disquería local Monophone, una feria de vinilos con mucho más que discos: poleras, casetes, diseño, café, fotos musicales, moda y un montón de alternativas, siempre vinculadas a la cultura o la contracultura, para salir de ahí con un obsequio bajo el brazo.
Dirección
Plan Sofá (Santa Isabel 0151, Providencia)
Horario
Sábado, de 12 a 20:00
Entrada
Gratuita
Una distopía ecológica y optimista
Como si el universo Ghibli se hubiese encontrado con los protagonistas de la ochentera serie animada Espartaco, la película Arco, nominada al último Óscar, es un fascinante cruce de estilos que consigue, con sus intensos colores y delicados movimientos, fascinar y potenciar esta historia de dos niños que atraviesan el colapso climático y la decadencia tecnológica con esperanza, amistad y determinación.
Dirección
MUBI (mubi.com/es/cl)
Entrada
$6.990 al mes
Los puentes de Madison con Blanca Lewin
Cine serio y adulto con ambiciones masivas: pocas películas reúnen hoy esas características como lo hacía Los puentes de Madison, una historia de amor (con Eastwood y Streep, nada menos) donde la pasión convivía con la ética y la sensualidad con la inteligencia. Esos mismos valores rescata esta adaptación teatral, protagonizada por Blanca Lewin y César Caillet. Suscriptores LT tienen 20% de descuento.
Dirección
MORI Parque Arauco (Kennedy 5413, Las Condes)
Horario
Sábado, 20:00
Entrada
$25 mil en ticketmaster.cl
Festival electrónico inmersivo de 12 horas
Se sabe que el público de la música electrónica es insaciable: que dos, tres, cuatro o cinco horas de música se hacen siempre pocas para su apetito bailable. Por eso, el festival chileno The Grid System tendrá a ocho artistas —de house, tecnho, UK garage y otros estilos— tocando por doce horas en un escenario con forma de túnel, acompañados de menos pantallas —no se podrán sacar fotos ni videos— y más luces inmersivas.
Dirección
Espacio Riesco (El Salto 5000, Huechuraba)
Horario
Sábado, desde las 16:30
Entrada
Desde $42.250 en puntoticket.com
Tour, copas y catas para mamá
Un problema del vertiginoso momento actual es que muchas cosas las consumimos sin el contexto que las ponga en valor: apurados, no sabemos la historia ni el proceso de lo que vemos, comemos o tomamos. En el Centro del Vino de Concha y Toro, en Pirque, se encargan de hacerlo con sus muchas cepas y colecciones, en tours de nivel mundial que incluyen degustaciones y catas. Espléndida excusa para brindar por mamá.
Dirección
Viña Concha y Toro (Virginia Subercaseaux 210, Pirque)
Horario
Domingo, desde las 9:00
Entrada
Desde $35 mil en conchaytoro.com
Un disco de Radiohead bajo las estrellas
Uno de los álbumes de Radiohead con menos barreras de entrada —pero no por eso simplón— es In Rainbows, más sensual y luminoso que sus oscuros predecesores y con mayor vocación radial que sus sucesores. Un sonido colorido, encendido y suficientemente dramático como para acompañarlo de inmensas imágenes del espacio. Esa sublime experiencia es la que ofrece el Planetario Huechuraba con su show Órbita Sonora.
Dirección
Planetario Huechuraba (Premio Nobel 5555, Huechuraba)
Horario
Domingo, 17:00
Entrada
$4 mil en ticketplus.cl
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