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    The Grid System, el festival de música electrónica que promete un escenario-túnel y diseño lumínico inmersivo

    Ocho artistas de diferentes estilos y países serán los encargados de construir una experiencia continua de 12 horas de música. Entre estos se encuentran nombres como KI/KI, Chloé Caillet e Interplanetary Criminal.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    The Grid System, el festival de música electrónica que promete un escenario-túnel y diseño lumínico inmersivo. Foto: Render.

    A principios de mayo se realizará una nueva edición de The Grid System, evolución de The Grid, concepto nacido en Chile que busca consolidar una identidad sudamericana dentro de la escena electrónica global.

    Se trata de una propuesta desarrollada localmente que, en su formato festival, ya ha tenido ediciones en São Paulo y Lima.

    Durante la instancia a desarrollarse en Santiago, en el Espacio Riesco, ocho artistas de diferentes estilos y países serán los encargados de construir una experiencia continua de 12 horas de música.

    “El line up está encabezado por KI/KI —una de las figuras más magnéticas del techno contemporáneo—, seguida por Chloé Caillet, DJ y productora que ha redefinido la pista con su mezcla de house y energía club; Interplanetary Criminal, referente clave del UK garage actual; y MALUGI, uno de los nombres más excitantes de la nueva ola europea, con sets enérgicos, intensos y cargados de euforia”, anticipan los organizadores.

    The Grid System, el festival de música electrónica que promete un escenario-túnel y diseño lumínico inmersivo. Foto: KI/KI.

    “A ellos se suma una potente representación local y regional que completa el viaje: Josefina B2B Vanana, un encuentro inédito entre dos fuerzas de la escena; Lilen, con una de las propuestas más frescas de la nueva generación; y Zpectrum, artista que conecta las escenas de Santiago y Lima, reflejando el carácter expansivo del proyecto”.

    Los organizadores enfatizan que, “en conjunto, el cartel propone una curatoría pensada como un recorrido continuo, privilegiando el diálogo entre escenas por sobre la lógica tradicional de ‘headliners’ y soporte”.

    The Grid System, el festival de música electrónica que promete un escenario-túnel y diseño lumínico inmersivo. Foto: Josefina. Andre Maldonado Tapia

    Cómo será The Grid System, el festival de música electrónica que promete un escenario-túnel y diseño lumínico inmersivo

    Entre los principales diferenciadores de The Grid System destaca su enfoque en la experiencia por sobre el espectáculo.

    En este sentido, explican que deja de lado pantallas y efectos 3D para volver a una lógica más esencial, centrada en el cuerpo, la luz, la oscuridad y la energía colectiva.

    Bajo esa premisa, se implementará un formato “No Photo Policy”, donde los asistentes deberán cubrir las cámaras de sus teléfonos al ingreso, para así fomentar una conexión más directa con la música y el entorno.

    Desde la organización afirman que el despliegue técnico es uno de los pilares de esta edición: tendrán un escenario con forma de túnel, el cual está inspirado en una estética industrial, minimalista y arquitectónica, que promete envolver al público y generar una sensación de profundidad e inmersión.

    The Grid System, el festival de música electrónica que promete un escenario-túnel y diseño lumínico inmersivo. Foto: Render.

    “Esta estructura no funciona como una fachada, sino como un entorno que redefine la relación entre artista y audiencia, acercando la experiencia a una lógica de clubbing amplificado a escala festival”.

    Respecto a la iluminación, aseguran: “Más que un elemento complementario, actúa como una capa que define ritmo, tensión y percepción del espacio, dialogando en tiempo real con el sonido y la arquitectura. El resultado es una experiencia sensorial donde los tres elementos operan como un solo sistema”.

    La dirección creativa y el diseño de iluminación y escenario están a cargo del neerlandés Bob Roijen, del estudio Lighting & Stage Design Director con experiencia en festivales como Dekmantel y DGTL, además de proyectos inmersivos en Europa.

    The Grid System, el festival de música electrónica que promete un escenario-túnel y diseño lumínico inmersivo

    Cuándo es The Grid System y dónde comprar las entradas

    The Grid System se realizará el próximo sábado 9 de mayo, desde las 16:30 horas, en Espacio Riesco.

    Las entradas pueden adquirirse a través de Puntoticket, haciendo clic en este enlace.

    Los valores de los boletos parten en $40.250, mientras que los clientes Tempo pueden acceder a un 20% de descuento.

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