Carolina de Moras lidera evento con grandes charlas sobre la moda en el Valle Escondido.

“Tributo a la Moda y su Historia” es un evento de alto estándar diseñado para quienes ven en el vestir una forma de arte, identidad y poder. Esta es la segunda entrega de una serie de homenajes realizados por la gestora cultural Karin Brenner y la productora Paula Estrada, tras el exitoso debut de “Tributo a Mujeres que Cambiaron la Historia”.

Este miércoles 29 de abril, en el Club de Golf Valle Escondido (Lo Barnechea), presentan una segunda edición con el claro propósito de un evento social de esta naturaleza, que celebra la moda y el estilo, también puede ofrecer contenidos profundos que aporten a la cultura de quienes participen en él.

Para esta ocasión especial, el dress code será blanco y negro, invitando a los asistentes a sumarse a la elegancia y sobriedad de esta propuesta estética.

“En esta segunda edición, este evento es un tributo a la identidad. Una invitación a comprender que vestir no es solo ropa, es quién decides ser”, manifiesta Karin Brenner, gestora cultural y social, directora de @mujeresinfluyenteschile.

El evento contará con un recorrido fascinante a través de distintas miradas como la neurociencia y la psicología, liderado por destacadas speakers que convertirán la jornada en una verdadera cátedra de estilo.

Una de ellas es Carolina de Moras, comunicadora y empresaria, quien hablará de su experiencia con la moda.

También estarán expositorias como Daniela Kirberg, reconocida comunicadora, que profundizará en “El poder de vestirse” y la imagen como motor de seguridad personal; la historiadora Pilar Ducci, que guiará a los asistentes por los hitos estéticos que han definido la cultura; Jo Fernández, fundadora de Runway Fashion Design; Paulina Torres, neurocientífica que expondrá sobre el impacto emocional que tiene la ropa en las personas; y Conti Cuevas, de Fundación Spirit ECC, que compartirá una reflexión sobre la moda como parte de la identidad personal.

En un entorno de máxima exclusividad, solo 400 fanáticos y fanáticas de la moda podrán ser parte de esta velada llena de sorpresas, junto a mujeres líderes, empresarias y referentes del mundo cultural.

Los asistentes disfrutarán, de 18:00 a 22:00 horas, de una experiencia sensorial completa con música en vivo, un exquisito cóctel y regalos de diversas marcas en las exclusivas dependencias del Club de Golf Valle Escondido. Además, quienes asistan estarán participando de un sorteo por dos pasajes a Buenos Aires.

El cierre de la jornada será un desfile del destacado diseñador nacional Juan Failer, quien presentará su última colección en una vivencia de alto impacto, donde el diseño se fusiona con la música y la identidad.

La entrada, que se puede comprar acá, cuesta $59 mil e incluye cóctel, acceso a todas las charlas y muchas sorpresas que enriquecerán la experiencia. Parte de lo recaudado, además, se destinará a distintas fundaciones relacionadas con mujeres, moda y emprendimiento.