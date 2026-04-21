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    Cicle Gaudí: estas son las premiadas películas catalanas que se exhibirán en Cine UC

    El ciclo proyectará una película al mes hasta noviembre, es con entrada liberada y abierto al público. Es organizado por el Institut Ramon Llull y coordinado por la Academia del Cine Catalán, con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cicle Gaudí: estas son las premiadas películas catalanas que se exhibirán en Cine UC. Foto: Molt lluny (2025).

    Hasta finales de este año, Cine UC será la sede de Cicle Gaudí, ciclo de cine que exhibirá una selección de las películas catalanas más premiadas en festivales internacionales, una por mes.

    Con esta instancia, Santiago se posiciona como una de las seis ciudades del mundo que alberga la iniciativa, que es organizada por el Institut Ramon Llull y coordinada por la Academia del Cine Catalán.

    Berlín, Ciudad de México, Washington D.C., Rabat y Alguer también son parte del programa.

    En el país, Cicle Gaudí es organizado con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

    A continuación encontrarás las películas que se exhibirán próximamente y los detalles sobre las fechas y cómo asistir.

    Cicle Gaudí: estas son las premiadas películas catalanas que se exhibirán en Cine UC. Foto: Wolfgang (2025).

    Qué películas catalanas se exhibirán próximamente en Cine UC

    Los filmes que se exhibirán en Cine UC en abril, mayo y junio son los siguientes:

    • Wolfgang (2025), dirigida por Javier Ruiz Caldera: viernes 24 de abril, 18:30
    • Molt lluny (2025), dirigida por Gerard Oms: viernes 15 de mayo, 18:30
    • Sorda (2025), dirigida por Eva Libertad: viernes 26 de junio, 18:30

    Próximamente se anunciarán los títulos que serán exhibidos mensualmente hasta noviembre, así como sus fechas.

    Cicle Gaudí: estas son las premiadas películas catalanas que se exhibirán en Cine UC. Foto: Sorda (2025).

    Cómo asistir a Cicle Gaudí, el ciclo de películas catalanas en Cine UC

    Las películas serán proyectadas en la Sala de Cine UC, ubicada en el Centro de Extensión Alameda (Alameda 390), en las cercanías del Metro Universidad Católica.

    El ciclo con entrada liberada y abierto al público, mientras que el ingreso es por orden de llegada, sin previa inscripción.

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