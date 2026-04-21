Cicle Gaudí: estas son las premiadas películas catalanas que se exhibirán en Cine UC. Foto: Molt lluny (2025).

Hasta finales de este año, Cine UC será la sede de Cicle Gaudí , ciclo de cine que exhibirá una selección de las películas catalanas más premiadas en festivales internacionales, una por mes .

Con esta instancia, Santiago se posiciona como una de las seis ciudades del mundo que alberga la iniciativa, que es organizada por el Institut Ramon Llull y coordinada por la Academia del Cine Catalán.

Berlín, Ciudad de México, Washington D.C., Rabat y Alguer también son parte del programa.

En el país, Cicle Gaudí es organizado con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

A continuación encontrarás las películas que se exhibirán próximamente y los detalles sobre las fechas y cómo asistir .

Cicle Gaudí: estas son las premiadas películas catalanas que se exhibirán en Cine UC. Foto: Wolfgang (2025).

Qué películas catalanas se exhibirán próximamente en Cine UC

Los filmes que se exhibirán en Cine UC en abril, mayo y junio son los siguientes:

Wolfgang (2025) , dirigida por Javier Ruiz Caldera: viernes 24 de abril, 18:30

Molt lluny (2025) , dirigida por Gerard Oms: viernes 15 de mayo, 18:30

Sorda (2025), dirigida por Eva Libertad: viernes 26 de junio, 18:30

Próximamente se anunciarán los títulos que serán exhibidos mensualmente hasta noviembre , así como sus fechas.

Cicle Gaudí: estas son las premiadas películas catalanas que se exhibirán en Cine UC. Foto: Sorda (2025).

Cómo asistir a Cicle Gaudí, el ciclo de películas catalanas en Cine UC

Las películas serán proyectadas en la Sala de Cine UC , ubicada en el Centro de Extensión Alameda (Alameda 390) , en las cercanías del Metro Universidad Católica.