Lo que debes saber de Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido en Santiago

Ya comenzó la venta de entradas para Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido, un recorrido nocturno inmersivo que debutará por primera vez en Chile y Latinoamérica el próximo 24 de abril, por un tiempo limitado.

La propuesta invita a familias y fanáticos de todas las edades a adentrarse en un sendero iluminado de aproximadamente un kilómetro, inspirado en el icónico Bosque Prohibido de las películas de Harry Potter y Animales fantásticos.

Tras cautivar a más de dos millones de visitantes en ciudades como Londres, Nueva York, París y Sydney, promete posicionarse en Santiago como uno de los planes imprescindibles del otoño de 2026.

La experiencia es presentada por Warner Bros. Discovery Global Experiences y Fever, en colaboración con LOTUS, y cuenta con “un sendero al aire libre en el que la tecnología, la iluminación y la escenografía se combinan para dar vida a un universo inmersivo inspirado en la saga”.

Lo que debes saber de Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido en Santiago Cortesía

“A medida que cae la noche, el parque se transforma en un entorno mágico en el que los asistentes podrán encontrarse con criaturas como hipogrifos y nifflers, además de descubrir otras sorpresas basadas en momentos icónicos”, anticipan los organizadores.

Y agregan: “Al finalizar el recorrido, la experiencia continúa en una aldea tematizada que ofrece opciones de comida y bebida, junto con una tienda que cuenta con merchandising oficial y exclusivo”.

Lo que debes saber de Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido en Santiago Cortesía

Dónde es Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido y dónde comprar las entradas

Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido se desarrollará por un tiempo limitado desde el próximo 24 de abril, en el Parque Quinta Normal , ubicado en Av. Matucana 520 , Santiago, Región Metropolitana.

La experiencia se realizará de lunes a domingo desde las 18:00 y es apta para todas las edades, mientras que las entradas parten en los $25.800 y pueden adquirirse a través de la plataforma Fever, haciendo clic en este enlace .

La duración aproximada es de entre 60 y 90 minutos.

Desde la organización precisan que “el recorrido transcurre sobre superficies irregulares, típicas de un parque”, por lo que “puede haber algunos tramos que presenten ciertas dificultades para personas en silla de ruedas”.