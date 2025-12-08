Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

Si eres fanático de las películas de Harry Potter, seguramente has soñado con la posibilidad de transitar por los lugares icónicos que se ven en las adaptaciones cinematográficas de la obra de J.K. Rowling.

Hoy es posible. Y no solo eso. Puedes vestirte como un mago o una bruja, utilizar una varita mágica para interactuar con los objetos que están a tu alrededor y sumergirte en historias que involucran a personajes como el protagonista, Hermione Granger y Ron Weasley.

Villanos como Voldemort, Bellatrix Lestrange y Dolores Umbridge también se hacen presentes.

El complejo Universal Orlando Resort en Florida, Estados Unidos, reúne un total de cuatro parques temáticos. Tres de estos poseen espacios especialmente dedicados a la saga: Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure, y Universal Epic Universe.

Los visitantes pueden vivir experiencias como recorrer Diagon Alley, pasear por Hogsmeade, conocer Gringotts, ver la figura de un dragón escupiendo fuego y ser parte de una aventura en el Ministerio de Magia .

Estas son solo algunas de las atracciones que ofrecen los distintos parques.

Se trata de propuestas dedicadas a los fanáticos del universo de Harry Potter, quienes encontrarán una serie de guiños a la franquicia y sus personajes. Sin embargo, las atracciones prometen conquistar a todo público.

Ya sea si quieres ir en familia, con amigos o en solitario, si te gusta la adrenalina y las animaciones realistas, o si quieres personificarte a ti mismo en el universo de Hogwarts y Animales Fantásticos. Los parques temáticos de Universal en Orlando se presentan como una experiencia única, en donde la magia se percibe en cada rincón.

Y para quienes desean una aún más completa, LATAM ofrece vuelos temáticos con aviones intervenidos y sorpresas a bordo.

Cómo son las atracciones de Harry Potter en Universal Studios Florida

En Universal Studios Florida, en específico, se puede encontrar el Diagon Alley (o Callejón Diagón, en español), el famoso distrito comercial que figura en las películas de Harry Potter.

La tienda Ollivanders cuenta con una experiencia teatral en la que los visitantes pueden ver cómo una varita elige a un mago o bruja, una persona del público que es invitada a interactuar frente a todos.

Aquel espectáculo incluye momentos en los que debe probar distintos hechizos, los cuales se ven reflejados en movimientos de objetos y cambios en el entorno. En ocasiones, con resultados inesperados.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

A la salida, los visitantes pueden comprar sus propias varitas, con múltiples diseños correspondientes a los de diferentes personajes.

Los precios varían, pero el promedio es de unos $70 dólares, aproximadamente unos $70.000 pesos chilenos.

Las varitas no solo añaden un valor estético, sino que también son interactivas con ciertas partes del entorno : los visitantes pueden utilizarlas para mover objetos o efectuar acciones, tales como hacer que una pluma escriba sobre un pergamino.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

Para ello, solo deben pararse junto a unas placas circulares que destacan en el piso. En estas se ilustra hacia dónde apuntar y cómo hacer el movimiento de la varita, que cuenta con un sensor en su punta. Luego, aparece la magia.

En Diagon Alley también se pueden encontrar tiendas que ofrecen desde llaveros y polerones hasta capas de las diferentes casas de Hogwarts, además de objetos de colección como el bastón de Lucius Malfoy.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

Independiente de si quieres personificar a un estudiante de Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw o Hufflepuff, o si deseas encarnar a un villano de la saga, se pueden hallar todos los elementos necesarios para sentirte parte de la historia .

En la calle central, un dragón posicionado arriba de un edificio escupe fuego real en momentos determinados , mientras los visitantes pasean por el lugar.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

Una de las principales atracciones de Universal Studios Florida es Harry Potter and the Escape of Gringotts, experiencia en la que los visitantes se suben a un carro de simulación que, a través de movimientos agitados y tecnología 4-D, invita a recorrer el banco mágico gestionado por duendes.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

Tras pasear por el Diagon Alley, está la posibilidad de tomar el Hogwarts Express, el mítico tren que lleva a los estudiantes de las distintas casas hacia el castillo .

Para subirse, es necesario contar con un ticket Park-to-Park, ya que lleva hacia otro de los parques del complejo: Universal Islands of Aventure .

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

Si tienes hambre, en Diagon Alley puedes encontrar The Leaky Cauldron (El Caldero Chorreante), restaurante ambientado en el universo de Harry Potter que ofrece comida británica y la famosa Butterbeer (cerveza de mantequilla).

Esta última no tiene alcohol y su textura es más bien parecida a la de un jarabe. Es una opción ideal para los curiosos y los amantes de los sabores altamente dulces.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

Cómo son las atracciones de Harry Potter en Universal Islands of Adventure

En Universal Islands of Adventure se encuentran otros espacios destacados del universo de Harry Potter: Hogsmeade, el pueblo mágico exclusivo para magos y brujas, y el mismísimo castillo de Hogwarts .

Como es de esperar, en esta zona también se puede encontrar una amplia variedad de merchandising.

Las varitas interactivas funcionan tanto en este parque como en las zonas de Harry Potter en Universal Studios Florida y Universal Epic Universe .

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

Los amantes de la adrenalina pueden ir a Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, experiencia en la que se suben a la emblemática motocicleta de Hagrid para adentrarse en el Bosque Prohibido, ubicado en las afueras del terreno de Hogwarts.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

Quienes deseen un viaje con menos movimientos bruscos, está el Flight of the Hippogriff, en donde los visitantes recorren el entorno en un carro con forma de hipogrifo.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

Harry Potter and the Forbidden Journey, experiencia situada al interior de Hogwarts, permite sobrevolar los terrenos del castillo en una emocionante aventura que incluye tecnología de simulación y 4-D.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

Si necesitas un descanso entre las atracciones, puedes ir a comer a The Three Broomsticks (Las Tres Escobas), restaurante que también ofrece comida británica y que cuenta con la famosa Butterbeer.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

Cómo son las atracciones de Harry Potter en Universal Epic Universe

Universal Epic Universe es el más reciente de los parques del complejo. Fue estrenado en mayo de 2025.

Aquí se puede encontrar un total de cinco mundos. El Celestial Park, es el central y resalta especialmente por sus áreas verdes y grandes piletas.

Se trata de la puerta de entrada para los otros cuatro: Super Nintendo World, How to Train Your Dragon - Isle of Berk, Dark Universe, y The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic.

Al entrar en este último, los visitantes pueden sumergirse en el París mágico de la década de 1920, con edificios que despiertan nostalgia y transportan a las escenas de Animales fantásticos .

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

En Le Cirque Arcanus, se puede ver un espectáculo familiar en el que se presentan criaturas icónicas de las películas y una historia inédita cargada de emoción, en la que los actores realizan bailes y en la que la expectación está presente en todo minuto hasta el desenlace.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

Harry Potter and the Battle at the Ministry es una de las atracciones esenciales de Universal Epic Universe. En esta simulación con tecnología 4-D, los visitantes se unen a Harry, Ron y Hermione para vivir una agitada aventura en el Ministerio de Magia, en la que se enfrentan a Dolores Umbridge .

Para comer, en las calles del París ambientado se encuentra el Café L’air De La Sirène, cafetería que destaca por su elegancia y por ofrecer distintos tipos de platos, lo que incluye pastelería francesa y sándwiches.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

¿Cuánto cuesta visitar las experiencias de Harry Potter en los parques de Universal Orlando Resort?

Los tickets para visitar el complejo Universal Orlando Resort varían dependiendo de las fechas elegidas, el tipo de boleto y los parques que se decida visitar .

Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Epic Universe son los que ofrecen experiencias temáticas del universo de Harry Potter.

El cuarto es Universal Volcano Bay y se trata de un parque acuático.

Si se desea ir a los anteriormente mencionados, está la opción de comprar un paquete de tres días que permite: un día en Universal Epic Universe y dos días para moverse libremente entre Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure. Incluye poder transitar en el tren Hogwarts Express.

Su valor por adulto inicia en alrededor de $161 dólares por día. Por lo tanto, por los tres días, el precio es superior a los $500 dólares, dependiendo de la fecha elegida y sumándole los taxes. Para niños de entre 3 y 9 años, el valor por día inicia en aproximadamente $157 dólares bajo este paquete.

Además, está la posibilidad de comprar upgrades, tales como uno que permite utilizar una fila Express para evitar mayores tiempos de espera .

El precio de ese upgrade —en un paquete válido por tres días para los tres parques mencionados— inicia en alrededor de $80 dólares, dependiendo de las fechas elegidas y sin sumar aún los impuestos adicionales.

Cabe precisar que dicho valor es adicional al precio de la entrada .

Puedes revisar en detalle las múltiples opciones de tickets, upgrades y experiencias VIP haciendo clic en este enlace.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

¿Es necesario visitar los tres parques de Universal Orlando Resort que incluyen experiencias de Harry Potter?

Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Epic Universe ofrecen experiencias relacionadas a Harry Potter. Sin embargo, todas estas son distintas.

Por lo tanto, si eres un fanático de la saga y estás pensando en viajar a Orlando con el motivo especial de sumergirte en el universo mágico de la saga, es probable que quieras visitar todas las atracciones que ofrecen los diferentes parques.

El dueño del sitio especializado Datos de viajes Chile, Hernán Pérez Cisternas, comenta a La Tercera que para vivir la experiencia “completa” es recomendable visitar todos los parques que incluyen atracciones del universo de Harry Potter .

“Si tienes poco tiempo, anda por dos parques: Universal Islands of Adventure y Universal Studios Florida. Son infalibles por variedad”.

“Puedes ir a uno, pero será solo una probada: Islands of Adventure suele ser el más contundente en adrenalina y hits”.

“Volcano Bay es un buen extra si quieres bajar el ritmo con agua y descanso”, sugiere.

Pérez sugiere organizar un viaje que considere dos días en Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure, y uno en Universal Epic Universe .

“Si vas en temporada alta o con poco tiempo, pagar para pasar más rápido (Express) puede valer mucho la pena ”.

“La experiencia VIP conviene si quieres tour guiado, cero estrés y todo ‘resuelto’, pero es más lujo que necesidad”, sentencia Pérez.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

Cómo son los vuelos temáticos de Harry Potter que ofrece LATAM

A principios de noviembre de este año, el grupo LATAM anunció una alianza exclusiva con Warner Bros Discovery Chile, la cual permite vivir experiencias a bordo de sus aviones, inspiradas en la magia de Harry Potter .

La iniciativa, que se extenderá por 12 meses e inició el pasado 12 de noviembre, ofrece una propuesta única que combina entretenimiento, activaciones y productos licenciados inspirados en la franquicia.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

Como parte de esta alianza, LATAM cuenta con un Boeing 787-9 y un Airbus 320 intervenidos con un diseño especial en decal, que incluye ilustraciones emblemáticas de las películas . Ambos aviones operan en rutas internacionales y nacionales.

El vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group, Paulo Miranda, declaró a través de un comunicado: “Harry Potter es una historia que ha marcado generaciones en todo el mundo. Estamos muy entusiasmados de presentar esta alianza que transforma la experiencia de volar en una vivencia única y memorable para nuestros clientes”.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

“En LATAM buscamos conectar a las personas no solo con destinos, sino también con las historias que las inspiran”.

Por su parte, el vicepresidente de Ventas para región Andina en Warner Bros. Discovery, Pablo Greco, manifestó: “Expandir el universo de un ícono global como Harry Potter de la mano de LATAM nos llena de entusiasmo”.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

“En Warner Bros. Discovery buscamos constantemente formas creativas de integrar nuestras franquicias en experiencias cotidianas y deleitar a los fans de formas novedosas y sorpresivas. Este proyecto, creado y producido en Chile, y que hoy se expande regionalmente, es una muestra del potencial que tienen nuestras marcas para generar conexiones profundas y relevantes en contextos innovadores”.

Durante este periodo, que coincide con el 25 aniversario de la película Harry Potter y La Piedra Filosofal, los pasajeros podrán sentirse parte de la celebración y vivir experiencias tematizadas a bordo en vuelos seleccionados , que incluirán elementos visuales en cabina, productos coleccionables y un servicio de catering con propuestas inspiradas en Harry Potter.

Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe Cortesía / Finde LT

De la misma manera, todas las películas de la saga están disponibles en LATAM Play, la plataforma de conectividad y entretenimiento a bordo , junto con otros contenidos temáticos relacionados.