Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

El complejo ubicado en Manaos ofrece múltiples experiencias de ecoturismo para los visitantes, las cuales se desarrollan tanto dentro como fuera de sus inmediaciones. Estas incluyen desde actividades deportivas hasta el avistamiento de distintos animales.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil. Foto: cortesía.

En Manaos, la capital del estado de Amazonas en Brasil, se encuentra un hotel ubicado en medio de la naturaleza, rodeado de distintos tipos de árboles, animales y paisajes que invitan a los turistas a sumergirse en los encantos de la selva.

Sin embargo, más allá de la diversidad de tales elementos, la particularidad de este lugar es que se presenta como un recinto 100% flotante en aguas amazónicas.

Para llegar al Uiara Amazon Resort desde el Aeropuerto de Manaos, primero es necesario ir hacia un pequeño puerto, desde el que se toma una lancha que lleva a los visitantes hasta el hotel.

Si se viaja desde Chile, se puede tomar un vuelo de conexión desde Santiago hasta São Paulo, el cual tiene una duración de aproximadamente 3 horas y 45 minutos. Luego, desde dicha ciudad hasta Manaos, el trayecto es de alrededor de 4 horas.

Lo primero que llama la atención al llegar al Uiara Amazon Resort es que se encuentra en medio de un entorno completamente natural, rodeado de vegetación, en el que las únicas construcciones son los edificios para hospedar a los visitantes y, por supuesto, la base que sostiene al complejo sobre el río Negro.

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil. Foto: cortesía.

La Tercera estuvo recientemente en el lugar, en el marco de la conferencia anual de Kaspersky para América Latina.

El guía turístico de Uiara Amazon Resort, Erick Melo, afirma que uno de los puntos más importantes para el hotel —que inició sus operaciones en 2008 como Amazon Jungle Palace, antes de adoptar su nombre actual en 2021— es “no degradar la naturaleza ni generar daños” en el entorno.

“Todas las maderas del hotel son de acá, pero no vamos a la naturaleza para retirarlas vivas. Son de árboles que se cayeron y que buscamos para darles un nuevo uso. Tenemos mucho cuidado con la naturaleza. Este hotel es muy sustentable”, asegura.

Melo dice a La Tercera que el hotel se sostiene en el agua con el apoyo de “grandes bolsas de aire” y maderas de árboles, además de cables amarrados a la estructura que contribuyen a evitar que esta se mueva.

Qué actividades se pueden hacer en el Uiara Amazon Resort, el hotel flotante en el Amazonas de Brasil

El Uiara Amazon Resort ofrece a los visitantes la posibilidad de realizar distintas actividades de ecoturismo en la Amazonía.

Hay canoas, pesca deportiva, caminatas para la sobrevivencia en la jungla, y tiro de arco y flecha. Estos son panoramas que los visitantes pueden hacer acá. Se necesitan hacer reservaciones”, dice Melo.

No obstante, agrega, también hay actividades que se pueden hacer fuera de las inmediaciones del complejo.

Entre esta se encuentra el avistamiento de delfines amazónicos —también conocidos como “delfines rosados”— y visitar el llamado “encuentro de las aguas”, en donde los ríos Negro y Solimões se encuentran sin mezclarse por aproximadamente 6 kilómetros.

Las del primero tienen una tonalidad oscura, mientras que las del segundo destacan por ser más cercanas al marrón.

Dicho fenómeno natural ocurre por las diferencias de temperatura, velocidad y composición de las aguas de los dos ríos.

En la zona también se pueden encontrar distintos restaurantes flotantes, los cuales son administrados por personas de la región que viven en el río, comenta Melo.

“Otro panorama es la simulación de la pesca del gran pez amazónico, el pirarucú. Esta palabra indígena se puede traducir como ‘pez rojo’”.

En dicha actividad, los visitantes reciben una vara de madera con una cuerda, de la cual cuelga una carnada.

Así, pueden alimentar a los pirarucúes en lo que aparenta ser una pesca. Sin embargo, al no tener gancho, no pueden atrapar realmente al pez, el cual se caracteriza por su capacidad de resistencia.

Generalmente, según datos de National Geographic, estos peces de color rojo suelen pesar unos 90 kilos y medir alrededor de 1,80 metros. No obstante, los más grandes pueden pesar hasta 200 kilos y tener hasta 4,6 metros de largo.

En cuanto a las instalaciones del Uiara Amazon Resort, el complejo se distribuye principalmente en tres torres que hospedan a los visitantes, las cuales están unidas por una estructura central que posee piscinas y espacios para descansar.

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil. Foto: cortesía.

El recinto también cuenta con un restaurante y una pequeña tienda, en la que se ofrecen algunos productos esenciales que se podría requerir durante la estancia.

El Uiara Amazon Resort permanece abierto durante todo el año, asegura Melo.

Pero uno de los puntos más llamativos del lugar en el que se encuentra el complejo, es que durante las noches, si se presta atención a las aguas que rodean el recinto, se puede ver cómo algunos caimanes se asoman a la superficie.

Para evitar accidentes, el hotel cuenta con rejas de protección. Y, en una parte de la estructura central que une a los tres edificios, se puede ver una cinta en la que se alerta a los visitantes que no se acerquen demasiado al agua.

Puedes revisar detalles sobre los valores, reservaciones y experiencias que ofrece el resort haciendo clic en este enlace. También puedes hacer un tour virtual del Uiara Amazon Resort presionando este otro link.

