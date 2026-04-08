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    Un tranvía llamado deseo, el clásico de Tennessee Williams que llegará al Teatro Municipal de Las Condes

    La nueva producción, dirigida por Andreina Olivari y adaptada por Pablo Manzi, propone una mirada contemporánea a la historia original. Las funciones contarán con una banda en vivo que interpretará la música de Miles Davis.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Un tranvía llamado deseo, el clásico de Tennessee Williams que llegará al Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

    Durante este mes, el escenario del Teatro Municipal de Las Condes recibirá uno de los clásicos esenciales de la dramaturgia universal: Un tranvía llamado deseo de Tennessee Williams.

    Esta nueva producción, la cual es realizada en conjunto con Cultura Capital, propone una mirada contemporánea a la historia original.

    “Ambientada en la vibrante y decadente Nueva Orleans de mediados del siglo XX, la obra retrata el choque entre la ilusión y la realidad a través del intenso enfrentamiento entre Blanche DuBois (Paola Gianini) y Stanley Kowalski (Gabriel Urzúa). El elenco se completa con las actuaciones de Guilherme Sepúlveda, Dayana Amigo, Katalina Sánchez y Carlos Donoso, quienes dan vida a estos complejos personajes en un drama cargado de pasión, violencia y vulnerabilidad”.

    Un tranvía llamado deseo, el clásico de Tennessee Williams que llegará al Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

    De acuerdo a los organizadores, uno de los elementos distintos de esta versión es la incorporación de una banda en vivo que interpretará la icónica música de Miles Davis, bajo la dirección de Camilo Salinas.

    La obra, dirigida por Andreina Olivari y adaptada por Pablo Manzi, promete “acercar este texto a nuevas sensibilidades, manteniendo la intensidad y crudeza original que le valió a Williams el Premio Pulitzer en 1948”.

    Un tranvía llamado deseo, el clásico de Tennessee Williams que llegará al Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

    Cuándo se presentará Un tranvía llamado deseo en el Teatro Municipal de Las Condes

    Las funciones de Un tranvía llamado deseo en el Teatro Municipal de Las Condes se realizarán desde el 9 al 26 de abril. En específico: jueves, viernes y sábados a las 19:30, y domingos a las 18:30.

    El espectáculo tiene una duración de 105 minutos, sin intermedio, y la edad recomendada es para mayores de 16 años.

    Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Teatro Municipal de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo 3300, y en el sitio web oficial del recinto, haciendo clic en este enlace.

    Un tranvía llamado deseo, el clásico de Tennessee Williams que llegará al Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

    La venta de tickets considera descuentos con Tarjeta Vecino Las Condes, con stock limitado.

    Revisa los valores de los boletos a continuación:

    Platea VIP

    • Entrada General: $28.000
    • Precio Vecino: $11.200

    Platea Golden

    • Entrada General: $25.000
    • Precio Vecino: $10.000

    Platea General

    • Entrada General: $20.000
    • Precio Vecino: $8.000

    Palco Primera Fila (Vista Parcial)

    • Entrada General: $20.000
    • Precio Vecino: $8.000

    Platea Silla de Ruedas

    • Entrada General: $20.000
    • Precio Vecino: $8.000

    Palco Movilidad Reducida

    • Entrada General: $20.000
    • Precio Vecino: $8.000

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