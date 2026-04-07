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    Así será Embrujo sinfónico, el concierto que traerá a un artista destacado en la banda sonora de Bridgerton

    El violinista, compositor y creador interdisciplinario austriaco, Yury Revich, será parte de la instancia, que también contará con la directora portuguesa Priscila Bomfim y la aclamada mezzosoprano chilena Evelyn Ramírez.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Así será Embrujo sinfónico, el concierto que traerá a un artista destacado en la banda sonora de Bridgerton Cortesía

    A principios de este mes se desarrollará el recital Embrujo sinfónico, instancia que contará con la participación del violinista, compositor y creador interdisciplinario austriaco, Yury Revich.

    El ganador del premio ECHO Klassik y el International Classical Music Award ha sido ampliamente aclamado a nivel internacional.

    Su grabación de los conciertos de Saint-Georges entró en la lista Billboard Top 100 Classical Charts de Estados Unidos en 2021 y fue destacado dentro de la banda sonora de tres temporadas de la serie Bridgerton de Netflix.

    The Strad ha elogiado su “destreza ágil, musicalidad innata y precisión extraordinaria”

    La presentación, que se desarrollará en dos fechas distintas en la Gran Sala Sinfónica Nacional, contempla los Tres preludios sinfónicos de Enrique Soro; la Sinfonía española para violín y orquesta, op. 21 de Édourd Lalo, y El amor brujo. Suite de Manuel de Falla.

    Así será Embrujo sinfónico, el concierto que traerá a un artista destacado en la banda sonora de Bridgerton Cortesía

    Junto con ello, traerá el debut en Chile de la portuguesa Priscila Bomfim, quien dirigirá la Orquesta Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile.

    La directora especialmente invitada para esta presentación ha desarrollado una gran trayectoria internacional, con arraigo profundo en Brasil, donde es Directora Asistente en el Theatro Municipal de São Paulo.

    Bomfim, además, actúa regularmente con varias orquestas brasileñas, como la Orquesta Sinfónica Brasileña (OSB), la Orquesta del Theatro São Pedro (SP), la Orquesta del Teatro Nacional de Brasília, la Orquesta Sinfónica Municipal de Campinas (SP), la Orquesta Sinfónica de la Universidad de São Paulo (OSUSP), la Orquesta Sinfónica del Espírito Santo (ES) y la Orquesta Sinfónica de Bahía (OSBA), entre otras.

    Así será Embrujo sinfónico, el concierto que traerá a un artista destacado en la banda sonora de Bridgerton Cortesía

    En el concierto, los asistentes también podrán escuchar la voz de Evelyn Ramírez, destacada mezzosoprano chilena, quien posee una amplia trayectoria en el canto lírico y ha interpretado roles icónicos como el de Carmen en la ópera homónima de Georges Bizet.

    La temporada 2026 del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

    Así será Embrujo sinfónico, el concierto que traerá a un artista destacado en la banda sonora de Bridgerton Cortesía

    Cuándo será el concierto Embrujo sinfónico y dónde comprar las entradas

    El concierto Embrujo sinfónico se realizará el viernes 10 y el sábado 11 de abril en la Gran Sala Sinfónica Nacional, ubicada en Vicuña Mackenna #20, Providencia.

    Las entradas pueden adquirirse en el sitio web del CEAC, haciendo clic en este enlace, y de manera presencial en la boletería de la mencionada dirección.

    Ambas presentaciones están programadas para las 19:30, mientras que los precios de las entradas parten en los $10.000 e incluyen opciones de descuentos.

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    Más sobre:MúsicaConciertosEmbrujo sinfónicoMúsica clásicaBridgertonOrquestaOrquesta Sinfónica NacionalEvelyn RamírezPriscila BomfinYury RevichEmbrujo SinfónicoLa Tercera

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