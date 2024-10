¿Y qué pasa con Radiohead? El incierto futuro de la banda

Tras varios años sin mayores novedades, los integrantes de Radiohead han debido responder, con cada vez mayor frecuencia a una pregunta: ¿cuándo vuelve el grupo a lanzar nuevo material? De momento, los músicos están abocados a sus proyectos individuales y en cada actividad de promoción han soltado algún detalle respecto a la reactivación de una de las bandas fundamentales de los noventa.

Así ocurrió con el bajista Colin Greenwood. Este se encuentra en plena promoción de su libro de fotografías How To Disappear, el que reúne material que tomó entre 2003 y 2016. Este último año es clave, pues en esa temporada lanzaron el que hasta ahora, es su último disco de estudio, A Moon Shaped Pool. Desde entonces, y tras una gira, han estado en actividades paralelas.

Además de preparar su libro de fotografías, Colin Greenwood ha estado en la carretera como músico de la banda en vivo de Nick Cave & The Bad Seeds e incluso participó en la grabación de su último disco, Wild God. Con todo, en una reciente entrevista con NME reveló que Radiohead volvió a reunirse durante el verano boreal, confirmando así la información de que la banda volvía a enchufar los equipos y a tocar juntos.

Colin Greenwood

Según el músico, se juntaron en el estudio The Church, el mismo donde grabaron parte de OK Computer (1997). “Nos reunimos en verano solo por un par de días y repasamos todas las canciones y retomamos donde las habíamos dejado en 2018″, señaló. “Fue muy divertido y agradable ver a todos. Íbamos a hacer tres o cuatro días, pero lo descartamos después de dos porque estaba bien y aún podíamos hacerlo. Mi hermano [ Jonny Greenwood] dijo que solo necesitaríamos un par de semanas de ensayo y podríamos salir de gira, sin problema”.

Eso sí, Colin no hizo una mayor proyección de estos ensayos. Es decir no hay planes de una gira o de grabar algún disco. “Fue genial, pero más allá de esa reunión, estoy seguro de que nos reuniremos y haremos planes, pero para qué, no lo sé”.

Una reflexión que llamó la atención fue sobre la libertad con que el grupo se toma su actividad. Eso también podría indicar que se lo están tomando con calma. “Tenemos una libertad que debemos valorar”, aseguró “No es que hayamos llegado a un punto en el que la gente solo esté interesada en escuchar algo de los tres primeros álbumes. Creo que todavía somos una banda en la que la gente podría querer saber qué podría pasar a continuación. Somos muy afortunados de tener eso”.

A comienzos de octubre, el guitarrista Jonny Greenwood (quien se estaba recuperando tras permanecer hospitalizado) respondió un cuestionario de NME por correo electrónico. Ahí confirmó las palabras de su hermano, respecto a los ensayos en el verano boreal. “Fue divertido y natural”, señaló. Asimismo, descartó posibles proyectos para el grupo de cara a 2025. “No hay planes, tenemos muchos proyectos individuales en marcha en este momento”.

Jonny Greenwood

Lo que sí, Greenwood solo dejó entrever planes para The Smile, el grupo que integra junto a Thom Yorke y el baterista Tom Skninner con el que ya ha lanzado cuatro discos (tres de estudio y un registro en vivo) en apenas dos años de carrera. “Estoy recuperado al 90 por ciento: solo estoy trabajando en la música para películas y no me estresaré demasiado por nada de la banda hasta que me recupere por completo”.

Por su lado, a Yorke no parece importarle la inquietud por el futuro de Radiohead. “Sin ofender a nadie y, eh, gracias por preocuparse. Pero creo que nos hemos ganado el derecho de hacer lo que tenga sentido para nosotros sin tener que dar explicaciones ni responder ante la idea histórica de nadie más sobre lo que deberíamos estar haciendo”, señaló al medio australiano Double J.

La especulación de una posible reunión de Radiohead viene desde hace un par de años. De hecho, el baterista Phil Selway ya deslizaba esa opción en 2023, durante una entrevista con Culto. “Hemos estado hablando sobre cómo las cosas pueden unirse musicalmente en el futuro, pero por el momento estamos todos disfrutando viendo el trabajo de cada uno. Para mí trabajar con ellos durante cuatro décadas y verlos en sus proyectos de hoy es fascinante. Me emociona mucho la idea de hacer música con ellos de nuevo y realmente será lo que pasará cuando estemos todos pensando: ‘Ok queremos hacer esto de nuevo’. Y eso va a pasar”.

Mientras, se sabe que el guitarrista Ed O’Brien está ocupado con su segundo disco en solitario, tras debutar en 2020 con el disco Earth. Por su lado, Phil Selway lanzó en 2023 su tercer trabajo como solista, Strange Dance, tras nueve años.

Por otra parte, Thom Yorke acaba de anunciar una serie de fechas en solitario entre octubre y noviembre de este año, entre Australia, Nueva Zelanda y Japón. Junto a Greenwood acaba de lanzar el tercer disco de The Smile, Cutouts, el que ha conseguido buenas críticas y parece asentar aquel celebrado proyecto paralelo de Radiohead. Pero las palabras de los músicos parecen indicar que la atención y las energías están puestas fuera de la nave madre. Por mientras, solo cabe esperar.