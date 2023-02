Phil Selway: “Me emociona la idea de hacer música nueva con Radiohead y realmente será lo que pasará”

Casi 7 años han pasado desde que la banda británica Radiohead lanzó su último álbum A moon shaped pool. Un disco que los trajo de regreso a Sudamérica y a Chile en abril 2018 como cabecillas del Festival Santiago Urbano Electrónico. Su baterista, Philip Selway (55) lo recuerda hasta hoy como un show vibrante y especial. “Fue la primera fecha de nuestro tour -dice a Culto vía Zoom-. Estuvimos con nuestras familias y en el show hubo una muy buena respuesta. Fue encantador visitar los museos y pasar tiempo en Santiago”.

Desde entonces, el presente de la banda ha estado marcado por trabajos en solitario de sus miembros. Su líder, Thom Yorke se unió con el guitarrista Jonny Greenwood en The Smile, proyecto que lanzó un celebrado álbum debut; Ed O’Brien está trabajando en un nuevo álbum y Colin Greenwood ha estado de tour con Nick Cave y Warren Ellis. Por su parte, Selway lanzó el pasado 24 de febrero su tercer álbum en solitario, Strange Dance, luego nueve años sin un proyecto personal.

“Estos tres proyectos se sienten relacionados, pero en este quería encontrar una manera de poner todo mi trabajo de la última década -cuenta el músico-. Tener la experiencia de trabajar en soundtracks- como para el largometraje Let me go en 2017- cambió cómo pensaba de las cosas musicalmente, las diferentes texturas que existen en la música. Fue todo de un descubrimiento de géneros”.

Cred: Phil Sharp

Strange dance marca el primer proyecto de Selway en que la batería no quedó en sus manos sino que pasó a las de Valentina Magaletti. “Mi foco esta vez estaba en el trabajo en general de las canciones y preparar el álbum para que funcionara todo bien. No me sentía preparado para tocar la batería porque la abandoné unos 6-7 meses”. El LP también cuenta con la colaboración de Adrien Utley de Porstishead; Quinta; Laura Moody; Hannah Peel y Marta Salogni en la producción.

- ¿Cuándo comenzaste a trabajar en este álbum?

Partí a finales del 2019 y después el 2020 como planeta tuvimos que lidiar con más cosas. Ese tiempo trabajé desde el estudio de mi casa y empecé a pensar en las canciones; escribirlas y darles una forma. A finales de ese año ya tenía suficiente material para mostrar a la gente y ver si se unían al álbum. En mayo del 2021 las sesiones de grabación partieron y fue realmente rápido ese proceso. Se podría decir que fue como 1 año y medio o dos años de trabajo. Pero ahora que lo pienso, el track Strange dance ha estado en mi mente durante unos 20 años. Partió como una balada en guitarra, después una balada de piano, luego tuvo todo un viaje durante las sesiones de grabación, fue de hecho la última canción que completé. Se podría decir entonces que es un trabajo de 20 años.

- ¿Qué fue lo que viste en estos artistas que te interesó para invitarlos?

Creo que la primera persona en llegar a este proyecto fue Marta. Para mi segundo álbum (Weatherhouse) había trabajado con ella en sesiones vocales y resultó muy bien. Luego, ella hizo trabajos increíbles con músicos; produciendo, mezclando y en la ingeniería. Pensé que sería una buena idea invitarla nuevamente. Muchos de estos artistas son inspiraciones musicalmente para mí. Fue como mi equipo de trabajo soñado y todos dijeron que sí.

- ¿Cómo fue dejar la batería a cargo de otra persona que no seas tú?

Hablé con Marta de los ritmos y texturas que quería para este álbum y ella me sugirió a Valentina. Ellas habían trabajado juntas antes y realmente ella es como un tsunami en la batería y percusión. Es una personalidad muy vibrante en su manera de tocar y amé estar en el estudio para ver eso. Fue mucho aprendizaje para mí. Es un placer cuando ves a alguien tan bueno en su instrumento que es el que mismo que tú escogiste.

- ¿Qué te inspiró para la composición de este álbum?

Para este disco quería tener una voz muy íntima. Son tópicos relevantes en mi vida y quería tener canciones en que la gente se pudiera reconocer y encontrar con sus propias narrativas. Creo que el tono en general era tener algo emotivo. Estas letras no son necesariamente personales, en general se podría decir que el disco gira en torno a los signos de la vida. Canciones como Picking up pieces hablan de el autoengaño de cuando eres un adulto joven y tratas de mostrar que está todo bien y cumpliendo tus metas, pero en realidad no perteneces y te estás redescubriendo en tu vida adulta.

- Tu primer álbum solitario lo lanzaste a los 40 años. ¿Hay algo distinto en hacer este 15 años después?

Creo que para mi primer álbum no tenía ninguna relación musical fuera de Radiohead. En ese aspecto no tenía realmente idea, por ejemplo, de mi tipo de voz. Todas esas relaciones y enseñanzas que he construido en la última década me llevaron a hacer este álbum con este tipo de conocimiento y experiencia. Para este proyecto una de las cosas que realmente pensé fue dónde quiero situarme yo y mi voz.

- ¿Es difícil saber distinguir cuándo quieres trabajar canciones para proyectos personales o para la banda?

Creo que eso es fácil de responder. En Radiohead el principal escritor es Thom y todos nosotros nos adecuamos y trabajamos las canciones desde ahí. Así trabajamos como banda y realmente funcionamos. Es fantástico.

- ¿Le pediste a alguno de tus compañeros de banda que colaborarán contigo en este álbum? Tal como lo hiciste con Thom en Anima?

La verdad es que no. Este álbum era más de lo que yo construí fuera de la banda. De igual manera se los mostré y compartí con ellos. Siempre estoy interesado en saber lo que piensan, los respeto musicalmente enormemente. Tengo muchas ganas de encontrar un contexto para que toquemos todos juntos de nuevo. Es una relación muy importante para mí. Tocamos juntos desde el colegio y nos hemos visto en nuestras distintas facetas de la vida.

- ¿Hay planes de alguna próxima reunión o trabajo con Radiohead?

Hemos estado hablando sobre cómo las cosas pueden unirse musicalmente en el futuro, pero por el momento estamos todos disfrutando viendo el trabajo de cada uno. Para mí trabajar con ellos durante cuatro décadas y verlos en sus proyectos de hoy es fascinante. Me emociona mucho la idea de hacer música con ellos de nuevo y realmente será lo que pasará cuando estemos todos pensando: ‘Ok queremos hacer esto de nuevo’. Y eso va a pasar.

- ¿Dónde te gustaría promocionar y tocar tu álbum?

Voy a hacer unos shows pequeños en UK. Son realmente pequeños en comparación a lo que hace Radiohead. Me encantaría ir a Chile. ¡Por favor!