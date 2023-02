Christina Aguilera repleta Movistar Arena con shows similares al de Viña pero que se sintieron breves

Fue el número anglo del pasado Festival de Viña del Mar, con una exitosa presentación el pasado jueves 23 de febrero, la que marcó 35,7 puntos online, con peak de 39,4 a las 22.51, superando por ejemplo, a Maroon 5 en el Festival de 2020. Pero la cantante Christina Aguilera, quien se llevó las Gaviotas de Plata y Oro, tenía además dos presentaciones en agenda en Santiago durante este fin de semana.

La artista se presentó este sábado 25 y domingo 26 en el Movistar Arena, con shows sold out que tuvieron un marco de 12 mil asistentes, con la cantante e influencer Vesta Lugg de número de apertura. Aunque en el primero arrancó con más de media de retraso, la artista presentó un set de canciones muy similar al que cantó en Viña, es decir, arrancando con los hits Dirrty y Can’t hold us down. En total, en ambas fechas interpretó 19 temas, a diferencia del show en la Quinta Vergara en que pasaron 17.

Christina Aguilera en Movistar Arena

Es decir, además del set que ya se había visto en el Festival, la artista agregó las canciones Moves Like Jagger y Say Something. Con todo, se trató de shows macizos que dejaron en claro su calado y la categoría internacional del espectáculo. Con cuerpo de baile, cambios de vestuario

A diferencia de lo mostrado en la Quinta Vergara, la cantante interactuó más con el público. Comentó que varias artistas que han colaborado con ella le señalaron que se iba a enamorar de Chile, citando a la argentina Nicki Nicole, quien fue jurado en el Festival, y a Becky G.

Christina Aguilera en Movistar Arena

Por cierto, hubo espacio para el bloque de temas en español, uno de los momentos más esperados de la noche. Allí pasaron temas como Santo y Pa’ mis muchachas, de su álbum Aguilera (2022) en que volvió a cantar en castellano, pero los más esperados fueron temas como Falsas esperanzas y la balada Pero me acuerdo de ti, las que fueron coreadas a rabiar por la audiencia.

Los shows de un poco más de hora y veinte minutos finalizaron con los aplausos del público, pero con críticas en las redes sociales, al sentirse breves para el tonelaje de la artista en cuestión; una situación que ya se había advertido en Viña y que gatilló un incómodo momento con los animadores María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, por la pifiadera del público que quería de vuelta a la cantante. Ello además complicó el momento de la presentación del comediante Fabrizio Copano. Pese a todo, fueron buenas presentaciones que estarán entre lo mejor de la temporada del conciertos del 2023.