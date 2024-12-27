Teatro Mori: disfruta lo mejor del teatro con descuento en sus cuatro salas

Descubre lo mejor de la escena teatral en las icónicas salas de Teatro Mori, un espacio cultural fundado en 2005 que ha transformado la forma en que experimentamos el teatro en Chile. Con ubicaciones estratégicas en Parque Arauco, Vitacura, Bellavista y Recoleta, Teatro Mori se ha consolidado como un referente en la promoción de las artes escénicas y la inclusión cultural. Ahora, los socios de LT Beneficios tienen una oportunidad única para disfrutar de un 20% de descuento en la entrada a los eventos programados en sus cuatro salas.

REVISA LA CARTELERA Y FECHAS DE LOS IMPERDIBLES QUE SE VIENEN:

1. MORI BELLAVISTA

“Amantes, parejas disparejas”

Fechas: del 05 al 15 de febrero | Horario: Jueves a domingo, a las 20.30 hrs. | Duración: 60 minutos | Edad recomendada: +16 años | Elenco: Lissette Villegas, Andrea Eltit, Claudio Espinoza, Enrique Guiñez y Felipe Morales | Entrada general: $15.000 / Compra de entradas aquí

“Amantes, Parejas Disparejas” es la exitosa comedia de improvisación teatral de Lospleimovil que regresa en su novena temporada, esta vez como parte del Encuentro de Comedias de Teatro Mori.

La historia sigue a tres parejas que buscan salvar su relación asistiendo a terapia, sin imaginar que sus conflictos se entrelazarán en una cadena de infidelidades tan absurda como hilarante, donde el humor y la improvisación convierten cada función en una experiencia única.

“La Sagrada”

Fechas: del 19 de febrero al 14 de marzo | Horario: Jueves a sábado, a las 20.30 hrs. | Duración: 80 minutos | Edad recomendada: +14 años | Elenco: Javiera Barrientos, Nicolás González, Magdalena Llanos, Mario Olivares, Maite Pino y Kevin Yévenes | Entrada general: $10.000 / Compra de entradas aquí

Tras un fatídico accidente, solo tres monjas sobreviven en el convento: las hermanas Agnes, Andrea e Irene. El Concejo de la Iglesia envía a un clérigo para supervisar la conducta de estas peculiares religiosas. Sin estar acostumbradas a tratar con el exterior y mucho menos a recibir órdenes, las hermanas se unen y comienzan a gestar una revolución contra la institución que más ha vulnerado sus derechos a lo largo de la historia.

2. MORI RECOLETA

“Los Monólogos de la Vagina”

Fechas: del 5 de febrero al 15 de marzo | Horario: Jueves a sábado, a las 20.30 hrs. | Duración: 80 minutos | Edad recomendada: +10 años | Elenco: Cecilia Cucurella, Angélica Castro/ Magdalena Marzolo y Francisca Steir | Entrada general: $15.000 / Compra de entradas aquí

“Los monólogos de la vagina” regresa a Chile con una versión renovada y vigente para los tiempos actuales. Bajo la dirección de Christian Villarreal, el emblemático montaje vuelve a escena con un elenco de destacadas actrices: Angélica Castro, Fran Sfeir y Cecilia Cucurella, junto a la actriz invitada Magdalena Marzolo.

Creada en 1996 por V (antes Eve Ensler), la obra ha recorrido más de 140 países y se ha traducido a más de 48 idiomas, consolidándose como un hito del teatro contemporáneo y un referente cultural en la lucha por visibilizar las experiencias de las mujeres y erradicar la violencia de género.

“Felipe Avello”

Fechas: Doble función el 18 de febrero | Horario: Miércoles 18.00 hrs y 20.30 hrs. | Duración: 90 minutos | Edad recomendada: +12 años | Elenco: Felipe Avello | Entrada general: $18.000 / Compra de entradas aquí

Felipe Avello la-tercera

El show de Felipe Avello regresa este mes de febrero con una dosis renovada de risas. Bien vestido y con una exitosa rutina, el humorista recibirá al público para hacerlo sentir como en casa y compartir una velada llena de humor e inolvidables momentos.

3. MORI PARQUE ARAUCO

“Perfectos desconocidos”

Fechas: Del 5 al 28 de febrero | Horario: jueves a sábado, a las 20.00 hrs. | Duración: 100 minutos | Edad recomendada: +16 años | Elenco: Catherine Mazoyer, Ingrid Parra, Catalina Olcay, César Caillet, Hernán Contreras, Andrés Pozo y Andrés Olea | Entrada general: $20.000 / Compra de entradas aquí

Siete amigos de toda la vida deciden jugar a un juego peligroso durante una cena: colocar sus teléfonos sobre la mesa y compartir en voz alta todos los mensajes y llamadas que reciban. Lo que comienza como un experimento para probar que no tienen nada que ocultar, desata un torbellino de secretos, revelaciones y verdades que ponen en crisis sus relaciones, dejando claro que en realidad no se conocen tan bien como pensaban.

4. MORI VITACURA

“Divorciados 2.0”

Fechas: Del 5 al 7 de febrero | Horarios: de jueves a sábados, a las 20:30 hrs. | Duración: 80 minutos | Edad recomendada: +14 años | Elenco: Rodrigo Muñoz, Andrés Velasco, Fernando Larraín y Carlos Díaz | Entrada general: $28.000 / Compra de entradas aquí

"Divorciados 2.0" - Mori Parque Arauco

Después del éxito televisivo de “Separados” y del fenómeno teatral que significó “Divorciados” en 2012, el grupo regresa con una nueva entrega: “Divorciados 2.0”. Han pasado los años y sus protagonistas ya no son los mismos —o al menos eso creen—. La vida, los afectos y las obligaciones de la paternidad y la separación los enfrentan nuevamente, esta vez en medio de un enredo judicial que los llevará a desplegar toda su creatividad (y desesperación) para salir del paso.

Con humor, ironía y una mirada cercana a las relaciones adultas y sus contradicciones, esta obra retoma la historia de estos entrañables ex maridos para mostrar que reinventarse no siempre es tan fácil como parece.

“La verdadera historia del grupo ABBA”

Fechas: del 12 al 21 de febrero | Horario: Jueves a sábado, a las 20.30 hrs. | Duración: 75 minutos | Edad recomendada: +14 años | Elenco: Javiera Hernández, Daniela Gala, Enzo Gnecco y Camilo Zicavo | Entrada general: $15.000 / Compra de entradas aquí

Basada en el libro “El pop que vino del frío”, del investigador musical español Andrés López Martínez, y en el documental “Music Rio Grande Records”, esta comedia recorre con humor y agudeza los momentos más icónicos y delirantes de la historia del grupo sueco que conquistó al mundo.

A través de anécdotas y situaciones cargadas de picardía, el montaje revisita los hitos fundamentales de la banda —desde el origen de su nombre hasta la separación de sus integrantes—, recreando sus episodios más memorables e invitando al público a celebrar una trayectoria marcada por el éxito, la música y la cultura pop.

“La Remolienda”

Fechas: del 26 de febrero al 7 de marzo | Horario: Jueves a sábado, a las 20.30 hrs. | Duración: 85 minutos | Edad recomendada: +12 años | Elenco: Bárbara Santander, Iñigo Urrutia/ Juan Carlos Maldonado, Katty Kowaleczko, Enoe Coulon, Hernán Vallejo, Alex Vidal, Ángela Vallejo, Maria José Moya, Marcela Espinoza, Jacob Reyes, Rodrigo Aceituno y Cristian Gajardo | Entrada general: $18.000 / Compra de entradas aquí

“La Remolienda”, clásico del teatro chileno escrito por Alejandro Sieveking y estrenado en 1965 bajo la dirección de Víctor Jara, es una comedia de realismo folclórico poético.

Tras cinco años de viudez, Nicolasa baja al pueblo con sus tres hijos para que conozcan a alguna joven y descubran la vida moderna. Sin saberlo, llegan a la casa de remolienda del lugar y se enamoran de tres mujeres que, emocionadas por tanta gentileza, deciden luchar por dicho amor sin prejuicios. Magia, humor y aventuras dan vida a esta comedia de enredos.

“Soy el único que no me conozco”

Fechas: del 01 al 22 de febrero | Horario: domingos, a las 19.30 hrs. | Duración: 60 minutos | Edad recomendada: +15 años | Elenco: Felipe Izquierdo | Entrada general: $18.000 / Compra de entradas aquí

¡Prepárate para reírte a carcajadas! Felipe Izquierdo regresa en su aclamada versión de stand up con su característico y desafiante humor. En esta nueva entrega, nos invita a cuestionar la realidad que nos rodea, planteando la sospecha de que todo podría ser parte de un gran complot.

Con su afilado ingenio nos sumerge en un mundo donde las expectativas están sobrevaloradas y el humor es la mejor forma de enfrentar la confusión. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de una tarde llena de risas y reflexión con uno de los comediantes más destacados del momento.

---

¿Cómo acceder al beneficio?

Para disfrutar del 20% de descuento en las entradas a los eventos de Teatro Mori, simplemente presenta tu cédula de identidad y tu membresía activa de LT Beneficios al momento de la compra en boleterías o ingresa tu RUT de socio vigente al adquirir tus entradas en línea.

Teatro Mori: un espacio para todos

Teatro Mori no solo es un epicentro cultural, sino también un lugar donde convergen historias, risas y reflexiones. Aprovecha este beneficio exclusivo y sumérgete en la diversidad de propuestas que sus salas tienen para ofrecer esta temporada.

Direcciones de las salas Teatro Mori:

Mori Bellavista : Constitución 183, Providencia

Mori Recoleta : Bellavista 77, Recoleta

Mori Parque Arauco : Av. Presidente Kennedy 5413, Las Condes

Mori Vitacura: Bicentenario 3800, Vitacura

¡No te quedes fuera de esta experiencia única! Beneficio válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Descuento no aplica en obras de producciones ajenas a Teatro Mori.