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    Culto

    Entre el eco de Hamnet y la llegada de Julio Milostich: Hamlet-Multitud vuelve al Teatro UC

    El montaje dirigido por Claudia Echenique regresa entre el 8 y el 30 de mayo a Teatro UC.

    Por 
    Equipo de Culto

    Una lectura contemporánea del clásico de Shakespeare, que puso un foco en lo colectivo más que en el conflicto individual del protagonista, así fue la aplaudida versión de Hamlet que regresa al Teatro UC. Hamlet-Multitud, dirigida por Claudia Echenique y que se reestrena el próximo mes de mayo, sumará en esta ocasión al destacado actor nacional Julio Milostich.

    Con una trayectoria reconocida en teatro y televisión, Milostich llega a un montaje que ya contaba con un elenco sólido (Vicente Almuna, Ximena Rivas, Gonzalo Robles y Camilo Carmona, entre otros) y que se articula como una experiencia coral, donde el conflicto de Hamlet se desplaza hacia una comunidad en tensión. Su incorporación introduce un nuevo matiz en escena, especialmente en un personaje que funciona como detonante ético y político.

    Parte importante de la recepción que tuvo la obra en su primera temporada se explicó por su guión: una escritura que no solo relee a Shakespeare, sino que lo cruza con el presente a través de la sátira, la ironía y referencias reconocibles a contextos actuales. Lejos de un tono solemne que al mismo tiempo sigue siendo profundo y desgarrador, Hamlet-Multitud incorpora el humor como herramienta crítica, generando un contraste que potencia la reflexión sin perder cercanía con el público.

    El regreso de la obra coincide, además, con el estreno reciente de Hamnet, film de Chloé Zhao reconocido en los Óscar y otras premiaciones internacionales. La película, centrada en la muerte del hijo de Shakespeare, ha renovado el interés por el universo del autor desde una perspectiva íntima y emocional.

    Más que competir con ese fenómeno cinematográfico, este montaje dialogar con el. Para quienes llegan desde la sensibilidad que propone Hamnet, esta versión escénica ofrece una extensión: el paso desde la emoción íntima hacia una reflexión social más amplia, en un formato en vivo que combina actuación, música y un trabajo físico sostenido por un elenco numeroso.

    En ese cruce (entre una nueva figura en el escenario, un texto que conecta con el presente y un contexto cultural que vuelve a poner a Shakespeare en circulación) Hamlet-Multitud encuentra una forma de reabrirse al público, manteniendo el pulso crítico y el humor que marcaron su primera temporada.

    Hamlet-Multitud que cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, fijó su reestreno para el viernes 8 de mayo, a las 19:00 horas, con funciones de miércoles a sábado hasta el 30 del mismo mes, en la Sala Eugenio Dittborn. Las entradas están disponibles a través de www.teatrouc.uc.cl

    Más sobre:ArteTeatroHamlet-MultitudJulio MilostichArte Culto

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