Escritor italiano Andrea Bajani visita Santiago para presentar “El aniversario”

Este lunes 20 de abril el escritor italiano Andrea Bajani, presenta en Santiago la novela ganadora del Premio Strega 2025: El aniversario, publicada en castellano por Anagrama, con traducción de Carlos Gumpert.

Se trata de in incisivo retrato de las dinámicas familiares tóxicas a partir de la experiencia del narrador y de la relación con sus progenitores: un padre déspota y totalitario y una madre irremediablemente sumisa.

Con una prosa precisa y contenida, Bajani aborda un tema poco explorado en la narrativa contemporánea: ¿se puede abandonar a un padre y a una madre? ¿Se puede dar un portazo, bajar las escaleras y decidir no volverlos a ver? ¿Cuestionar el origen, escapar de su control?

El autor presentará su novela en Santiago este lunes 20 de abril a las 18 h en el ciclo La Ciudad y las Palabras (Auditorio Sergio Larraín García Moreno El Comendador 1916, Providencia), en conversación con María Teresa Cárdenas (Inscripción previa vía e-mail: Ivillarr@uc.cl).