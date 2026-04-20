Escritor italiano Andrea Bajani visita Santiago para presentar “El aniversario”
El autor llega a Chile con su reciente Premio Strega 2025 bajo el brazo para presentar una novela que disecciona con maestría la posibilidad de romper definitivamente con los lazos de sangre. Es publicado por la casa catalana Anagrama.
Este lunes 20 de abril el escritor italiano Andrea Bajani, presenta en Santiago la novela ganadora del Premio Strega 2025: El aniversario, publicada en castellano por Anagrama, con traducción de Carlos Gumpert.
Se trata de in incisivo retrato de las dinámicas familiares tóxicas a partir de la experiencia del narrador y de la relación con sus progenitores: un padre déspota y totalitario y una madre irremediablemente sumisa.
Con una prosa precisa y contenida, Bajani aborda un tema poco explorado en la narrativa contemporánea: ¿se puede abandonar a un padre y a una madre? ¿Se puede dar un portazo, bajar las escaleras y decidir no volverlos a ver? ¿Cuestionar el origen, escapar de su control?
El autor presentará su novela en Santiago este lunes 20 de abril a las 18 h en el ciclo La Ciudad y las Palabras (Auditorio Sergio Larraín García Moreno El Comendador 1916, Providencia), en conversación con María Teresa Cárdenas (Inscripción previa vía e-mail: Ivillarr@uc.cl).
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