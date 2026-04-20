PDI entrega cifras de migrantes ante comisión de Gobierno: 2.795 personas ha sido denunciadas por ingreso irregular al país en 2026

A la comisión de Gobierno del Senado concurrieron representantes de la Policía de Investigaciones (PDI) para participar del debate del proyecto de ley que busca tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, que está en segundo trámite constitucional.

En la instancia, estuvieron presentes el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Ricardo Gatica, y el director nacional de Migración y Policía Internacional, Ernesto León, quienes entregaron el punto de vista de la institución respecto al proyecto y cifras en torno a la migración.

“Vamos a presentar algunos datos que tenemos respecto a algunos; por ejemplo, empezamos con las cifras de personas que son detectadas en la frontera ingresando por los pasos no habilitados desde el año 2022 hasta el 16 de abril del presente año”, explicó Gatica a los senadores presentes.

“El total de personas que tenemos detectadas nosotros es de 84.163, empezando en el año 2022 con 24.353, año 2023 con 23.165, año 2024 llega a 23.477, año 2025 desciende a 12.335 y finalmente durante el año 2026 tenemos 833 personas detectadas”, detalló el subdirector.

En esa línea, indicó que un porcentaje de esas personas es “reconducida” al ser detectados en la frontera, es decir, en flagrancia, y otras solamente son denunciadas por su ingreso ilegal en el país. Por ejemplo, en 2022, 24.353 personas ingresaron por paso no habilitado; de esas, 3.150 fueron reconducidas.

Respecto de cifras más generales, entregaron el detalle de las personas denunciadas por ingreso irregular al país –no necesariamente descubiertas en flagrancia–.

“En el año 2020, 16.848; año 2021, 56.586; año 2022, 53.875; año 2023, 44.235; año 2024, 29.269; año 2025, 26.275 y, en lo que va corrido del 2026, son 2.795 personas. Esas son las denuncias”, especificó Gatica.

“A primera impresión, lo que nosotros percibimos: existe una caída de la cantidad de personas denunciadas por ingresos ilegales”, sostuvo el subdirector.

Asimismo, precisó las nacionalidades denunciadas por ingresos en pasos no habilitados, indicando por orden son venezolanos, colombianos, bolivianos, haitianos, peruanos, dominicanos, ecuatorianos, cubanos, argentinos y una “cifra pequeña” de ciudadanos chinos.

En el año 2026, de estas nacionalidades llevan denuncias de 1.856 venezolanos, 354 colombianos, 174 bolivianos, 64 haitianos, 85 peruanos, 81 dominicanos, 92 ecuatorianos, 30 cubanos, 24 argentinos y 18 chinos.