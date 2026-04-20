SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI entrega cifras de migrantes ante comisión de Gobierno: 2.795 personas ha sido denunciadas por ingreso irregular al país en 2026

    En la instancia del Senado se discute el proyecto de ley para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Frontera al norte del país. Imagen Referencial. ALEX DIAZ/ATON CHILE

    A la comisión de Gobierno del Senado concurrieron representantes de la Policía de Investigaciones (PDI) para participar del debate del proyecto de ley que busca tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, que está en segundo trámite constitucional.

    En la instancia, estuvieron presentes el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Ricardo Gatica, y el director nacional de Migración y Policía Internacional, Ernesto León, quienes entregaron el punto de vista de la institución respecto al proyecto y cifras en torno a la migración.

    “Vamos a presentar algunos datos que tenemos respecto a algunos; por ejemplo, empezamos con las cifras de personas que son detectadas en la frontera ingresando por los pasos no habilitados desde el año 2022 hasta el 16 de abril del presente año”, explicó Gatica a los senadores presentes.

    El total de personas que tenemos detectadas nosotros es de 84.163, empezando en el año 2022 con 24.353, año 2023 con 23.165, año 2024 llega a 23.477, año 2025 desciende a 12.335 y finalmente durante el año 2026 tenemos 833 personas detectadas”, detalló el subdirector.

    En esa línea, indicó que un porcentaje de esas personas es “reconducida” al ser detectados en la frontera, es decir, en flagrancia, y otras solamente son denunciadas por su ingreso ilegal en el país. Por ejemplo, en 2022, 24.353 personas ingresaron por paso no habilitado; de esas, 3.150 fueron reconducidas.

    Respecto de cifras más generales, entregaron el detalle de las personas denunciadas por ingreso irregular al país –no necesariamente descubiertas en flagrancia–.

    En el año 2020, 16.848; año 2021, 56.586; año 2022, 53.875; año 2023, 44.235; año 2024, 29.269; año 2025, 26.275 y, en lo que va corrido del 2026, son 2.795 personas. Esas son las denuncias”, especificó Gatica.

    “A primera impresión, lo que nosotros percibimos: existe una caída de la cantidad de personas denunciadas por ingresos ilegales”, sostuvo el subdirector.

    Asimismo, precisó las nacionalidades denunciadas por ingresos en pasos no habilitados, indicando por orden son venezolanos, colombianos, bolivianos, haitianos, peruanos, dominicanos, ecuatorianos, cubanos, argentinos y una “cifra pequeña” de ciudadanos chinos.

    En el año 2026, de estas nacionalidades llevan denuncias de 1.856 venezolanos, 354 colombianos, 174 bolivianos, 64 haitianos, 85 peruanos, 81 dominicanos, 92 ecuatorianos, 30 cubanos, 24 argentinos y 18 chinos.

    Más sobre:MigraciónPasos no HabilitadosSenadoPDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Marca un avance sustantivo en la relación”: Chile y EE.UU. firman acuerdo en seguridad y memorándum sobre tierras raras

    “El abrazo de Montjuic”: el masivo evento gestionado por Jackson en Barcelona con Boric y la élite del FA

    Comité de Ministros revisará cuatro proyectos de inversión que suman US$345

    Presidente de Primus por millonario fraude de 2023: “Pusimos el pecho a las balas y salvamos la empresa”

    “Eran muy ruidosos”: la banda de rock que incomodó a Eric Clapton

    Wojciech Balczun, ministro polaco: “Pagamos un gran precio por haber sido ingenuos en el pasado y pensar que Rusia es un socio predecible”

    Lo más leído

    1.
    Acuerdo con Steinert: Estados Unidos invertirá US$ 1 millón para fortalecer combate del crimen organizado en Chile

    Acuerdo con Steinert: Estados Unidos invertirá US$ 1 millón para fortalecer combate del crimen organizado en Chile

    2.
    Cadem: 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional del Presidente Kast beneficia principalmente a los más ricos

    Cadem: 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional del Presidente Kast beneficia principalmente a los más ricos

    3.
    El papel de los estudiantes imputados por el ataque a Lincolao y la apuesta del gobierno por pedir la prisión preventiva

    El papel de los estudiantes imputados por el ataque a Lincolao y la apuesta del gobierno por pedir la prisión preventiva

    4.
    Primer crucero híbrido-eléctrico creado en Chile navegó en el río Calle Calle

    Primer crucero híbrido-eléctrico creado en Chile navegó en el río Calle Calle

    5.
    Impulso legislativo y operativos en terreno: la apuesta de Steinert para retomar el control de la agenda en seguridad

    Impulso legislativo y operativos en terreno: la apuesta de Steinert para retomar el control de la agenda en seguridad

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Servicios

    Comienza el Día del Cine: ¿Cómo comprar entradas en promoción desde $2.000?

    Comienza el Día del Cine: ¿Cómo comprar entradas en promoción desde $2.000?

    Cuándo y a qué hora se podrá ver la Lluvia de estrellas Líridas desde Chile

    Cuándo y a qué hora se podrá ver la Lluvia de estrellas Líridas desde Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión La Calera en TV y streaming

    PDI entrega cifras de migrantes ante comisión de Gobierno: 2.795 personas ha sido denunciadas por ingreso irregular al país en 2026
    Chile

    PDI entrega cifras de migrantes ante comisión de Gobierno: 2.795 personas ha sido denunciadas por ingreso irregular al país en 2026

    “Marca un avance sustantivo en la relación”: Chile y EE.UU. firman acuerdo en seguridad y memorándum sobre tierras raras

    “El abrazo de Montjuic”: el masivo evento gestionado por Jackson en Barcelona con Boric y la élite del FA

    Comité de Ministros revisará cuatro proyectos de inversión que suman US$345
    Negocios

    Comité de Ministros revisará cuatro proyectos de inversión que suman US$345

    Presidente de Primus por millonario fraude de 2023: “Pusimos el pecho a las balas y salvamos la empresa”

    Chile y Estados Unidos firman acuerdos de cooperación y Washington aportará US$ 1 millón en seguridad

    El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia
    Tendencias

    El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia

    Por qué las autoridades en Japón advierten de un posible megaterremoto, tras el reciente sismo 7.4

    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados

    Matías Claro apunta a los torneos internacionales como meta en su arribo a la presidencia de Cruzados: “Es lo mínimo”
    El Deportivo

    Matías Claro apunta a los torneos internacionales como meta en su arribo a la presidencia de Cruzados: “Es lo mínimo”

    Fundación chilena Fútbol Más recibe prestigioso Premio Laureus por su apoyo a la comunidad

    Colo Colo se expone a sanciones: informe del juez Fernando Véjar acusa fuegos artificiales en el Monumental

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología
    Tecnología

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    “Eran muy ruidosos”: la banda de rock que incomodó a Eric Clapton
    Cultura y entretención

    “Eran muy ruidosos”: la banda de rock que incomodó a Eric Clapton

    Entre el eco de Hamnet y la llegada de Julio Milostich: Hamlet-Multitud vuelve al Teatro UC

    Escritor italiano Andrea Bajani visita Santiago para presentar “El aniversario”

    Wojciech Balczun, ministro polaco: “Pagamos un gran precio por haber sido ingenuos en el pasado y pensar que Rusia es un socio predecible”
    Mundo

    Wojciech Balczun, ministro polaco: “Pagamos un gran precio por haber sido ingenuos en el pasado y pensar que Rusia es un socio predecible”

    De Wall Street a la energía renovable: los grandes ganadores de la guerra en Irán

    Trump cree que es “altamente improbable” una prórroga del alto al fuego en Irán

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores