Colo Colo tuvo un aniversario poco grato. En la antesala, como estaba anunciado, en el estadio Monumental se vivió una fiesta, que tuvo a Los Jaivas como los principales invitados. La ovación de los fanáticos albos a la emblemática banda fue uno de los grandes reconocimientos de la tarde.

En la cancha, sin embargo, se produjo el sinsabor. La escuadra de Fernando Ortiz terminó cayendo frente a la de Cristián La Nona Muñoz, en un resultado que lo sacó de la testera de la tabla de posiciones. La decepción de los 40 mil fanáticos que asistieron al duelo fue evidente.

Colo Colo se expone a sanciones: informe del juez Fernando Véjar acusa fuegos artificiales en el Monumental

Las complicaciones para el Cacique no son solo deportivas. El informe del juez Fernando Véjar consigna la detonación de fuegos artificiales en el estadio Monumental en pleno desarrollo del segundo tiempo.

“En los minutos 46’ y 52′, simpatizantes de Colo Colo proceden a lanzar fuegos artificiales y bengalas desde la zona de tribuna Cordillera y tribuna Arica, situación que no se encontraba autorizada”, acusa el árbitro en el informe que hizo llegar a la Primera Sala del Tribunal de Disciplina. La corte deportiva puede determinar sanciones en contra del Cacique, en su condición de club organizador del espectáculo.

Sin embargo, hay que plantear una salvedad: mientras las bombas de estruendo que se detonaron en la tribuna Cordillera fueron lanzadas en el interior del perímetro de aposentadurías del recinto albo, las del sector Arica explotaron desde la parte trasera del recinto. Es decir, fuera de las gradas.

El Cacique tendrá que concentrar sus esfuerzos en demostrar que, al menos en el segundo caso, no se produjo la vulneración de las reglas que motivan a Véjar a incluir la incidencia en el mentado documento.

Las sanciones por el uso de fuegos artificiales en los recintos deportivos son categóricas. Los clubes pueden recibir castigos que consideran multas y la clausura de sectores de los estadios, según determine la corte deportiva en razón de los antecedentes que reciba,