Chile y Estados Unidos firman acuerdos de cooperación y Washington aportará US$ 1 millón en seguridad

Chile y Estados Unidos firmaron dos acuerdos para fortalecer su cooperación internacional. Uno en materia de seguridad frente al crimen organizado y otro por minerales críticos para disponer de una cadena de suministro resiliente.

“Hoy hemos suscrito dos instrumentos que -aunque distintos en su materia- son expresión de una misma convicción: que la cooperación bilateral profunda, fundada en valores compartidos y beneficio mutuo, es el camino para enfrentar los desafíos del siglo XXI”, explicó el ministro de relaciones exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Los acuerdo firmados son el resultado de un trabajo que comenzó con el arranque del gobierno de José Antonio Kast, tras la declaración conjunta que firmaron ambos países el pasado 12 de marzo por minerales críticos y tierras raras.

En la ceremonia, el canciller informó que -bajo el acuerdo de seguridad contra el crimen- el Departamento de Estado de Estados Unidos desembolsará US$1 millón para equipamiento tecnológico y logístico.

“Vehículos, computadores y tecnología de investigación para la PDI y el FDI, incluyendo nuevas capacidades de investigación”, detalló, añadiendo que “estos recursos son una inversión directa en la seguridad cotidiana de las personas en Chile”.

Los acuerdo firmados tienen eco de un trabajo que comenzó con el gobierno de José Antonio Kast

Minerales críticos

Para el caso de los minerales críticos, el gobierno de Chile firmó un Memorándum de Entendimiento (Mou), suscrito por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, el subsecretario de Minería, Álvaro González, y el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

Pérez deslizó que el MOU “es también un paso más en la consolidación de una política de Estado de Chile en minerales críticos, orientada a fortalecer cadenas de suministro resilientes y también seguras, avanzar hacia una mayor generación de valor agregado y generar los entornos propicios para la atracción y desarrollo de inversiones”.