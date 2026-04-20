PDG presenta peticiones por megarreforma y espera respuesta del gobierno: se reunirán con Quiroz y García Ruminot esta tarde

En la previa del ingreso del Plan Reconstrucción Nacional, la reforma clave del gobierno de José Antonio Kast, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, se reunió la tarde de este lunes con la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG).

Se trata de la segunda cita durante los últimos días en que ambas partes han intentado acercar posiciones en torno a este proyecto.

Tras el encuentro, los parlamentarios valoraron la apertura del Ejecutivo.

“Nos hemos reunido con el ministro García Ruminot, fue un diálogo fraterno, de entendimiento. Yo creo que esta es la forma de poder construir y lo que podemos decir es que vimos apertura respecto a lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa, vimos disponibilidad de poder recoger estos temas y nos dijeron que en el transcurso de la tarde nos iban a tener noticias”, señaló desde el Congreso el jefe de bancada de los diputados PDG, Juan Marcelo Valenzuela.

“Lo único que podemos decir es que esperamos que esas noticias del gobierno sean positivas para el país”, continuó.

“Las medidas que nosotros hemos puesto sobre la mesa son públicas y las que podemos reiterar son aquellas que se conocen que tienen que ver con el FUT mejorado, tiene que ver con la devolución del IVA de los pañales, de los medicamentes y otros planteamientos”, agregó.

Con todo, la bancada quedó pendiente a la respuesta del gobierno, que será entregada en una reunión a las 20.00 horas -vía telemática- con los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; y de Segpres, José García Ruminot.