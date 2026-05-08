“Esto no es una pandemia”: Minsal llama a la calma ante casos de hantavirus en crucero y afirma que chilenos aislados están en “buenas condiciones”

“La gente debe estar tranquila, pero también deben saber que existen medidas preventivas”. Ese ha sido el mensaje que el Ministerio de Salud (Minsal) ha transmitido desde que se alertó de la situación en el crucero MV Hondius, embarcación cuyos tripulantes permanecen confinados en sus camarotes tras la muerte de tres personas producto del hantavirus.

El barco zarpó el pasado 1 de abril en la ciudad Ushuaia, en Argentina, con rumbo a Cabo Verde, en África. Uno de los antecedentes que alertó a las autoridades chilenas es que dos de los pasajeros fallecidos, una pareja holandesa, había recorrido Chile antes de subir al crucero.

Sin embargo, ayer jueves el Minsal afirmó que, en virtud del tiempo de incubación del virus, los pasajeros no se habrían infectado en nuestro país.

No obstante, dos ciudadanos chilenos que en algún momento subieron al crucero, hoy se encuentran en asilamiento.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explicó que los nacionales “se encuentran en buenas condiciones generales, totalmente asintomáticas".

La autoridad aseguró que se mantienen en cuarentena de forma preventiva. “El Ministro de Salud ha decidido mantener a esas personas aisladas, cuarentenadas por el tiempo que dura la incubación de la enfermedad, que son alrededor de 45 días”, informó.

“ Se les está realizando un seguimiento epidemiológico constante, diario, y también testeo para ver si las personas pudieran aumentar la serología, o tener algún signo que nos haga pensar que tienen síntomas y que están enfermas”, sostuvo.

Respecto a la situación del hantavirus en Chile, la subsecretaria explicó que hace casi tres décadas que existen casos en el país, y que, por este motivo se aplican alertas y vigilancia epidemiológica.

"Yo quisiera dejar claro que esto no es una pandemia. La gente debe estar tranquila, pero también deben saber que existen medidas preventivas y que es muy importante el rol que cumpla cada persona en la prevención de la infección", sostuvo.

En ese sentido, destacó que “la prevención es algo que el Ministerio de Salud ha transmitido durante décadas, tiene que ver con desinfectar lugares que han estado encerrados por largo tiempo, limpiar superficies con soluciones con cloro”.

“La otra medida es la consulta precoz. Las personas que tienen síntomas como fiebre o dolores musculares o respiratorios, pero que han tenido el antecedente de exposición a ratones, o han estado en lugares que han estado cerrados por mucho tiempo, deben transmitirle este antecedente al médico y consultar de manera oportuna a un centro asistencial", sostuvo.