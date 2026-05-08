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    Leonidas Montes asume como presidente del Centro de Estudios Públicos en reemplazo de Juan Andrés Camus

    “Me apasiona seguir en esta institución, a la que he estado vinculado por más de 20 años", destacó Montes, quien anteriormente se había desempeñado durante los últimos ocho años como director ejecutivo del think tank.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Leonidas Montes asume como presidente del Centro de Estudios Públicos en reemplazo de Juan Andrés Camus Pablo Vásquez R.

    El Centro de Estudios Públicos (CEP) anunció este viernes que Leonidas Montes Lira asumirá la presidencia de la institución tras un acuerdo por parte de su Consejo Directivo.

    Lira se había desempeñado durante los últimos ocho años en el cargo de director ejecutivo del think tank fundado en 1980. Reemplazará en la presidencia a Juan Andrés Camus.

    “La decisión de elegir a Leonidas Montes como nuevo presidente del CEP es un reconocimiento a lo que ha sido su gestión. Estamos muy contentos de que él siga teniendo un rol de liderazgo en esta nueva etapa”, explicó el vicepresidente de CEP, Carlo Solari.

    El nuevo presidente agradeció la confianza por parte de la directiva. “Me apasiona seguir en esta institución, a la que he estado vinculado por más de 20 años, pero ahora desde su presidencia”, destacó.

    Además de la llegada de Montes a la presidencia, cuyo cargo de director ejecutivo se mantendría vacante por el momento, el Consejo Directivo también anunció cambios en su interna con la salida de cuatro de sus miembros.

    En particular, Luis Enrique Yarur y Roberto Angelini cesaron de sus cargo por edad, mientras que Juan Obach y Juan Andrés Camus decidieron adelantar su partida para “dar espacio a las nuevas generaciones”.

    Desde la CEP detallaron que asumirían las vacantes en el consejo Maurizio Angelini, Juan Andrés Camus, Macarena Obach e Ignacio Yarur.

    Mientras tanto, el Comité Ejecutivo estaría conformado por las siguientes personas: Leonidas Montes (presidente), Carlo Solari (vicepresidente), Isabel Aninat, Fernando Larraín, Carolina Matetic, Ramiro Mendoza, Tomás Müller, Richard von Appen e Ignacio Yarur.

    Más sobre:CEPLeonidas MontesCentro de Estudios Públicos

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