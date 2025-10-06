Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Desde charlas y conversatorios hasta talleres y visitas guiadas son parte del programa del festival, el cual es abierto a la comunidad y contará con múltiples horarios y espacios para recibir a los visitantes.
Durante dos días, Vitacura desarrollará en distintos puntos de la comuna diferentes instancias que invitarán a explorar ámbitos como las artes, ciencia, tecnología, literatura, historia y patrimonio.
La primera edición del Festival Cultural de Vitacura (FCV) ofrecerá actividades gratuitas y abiertas a la comunidad, las cuales generarán “conversaciones profundas sobre los desafíos de nuestro tiempo”, según detallan desde la organización.
El Parque Bicentenario, el Atrio Cívico, Lo Matta Cultural, el Museo Ralli Santiago, la Sala Vitacura y el cerro El Carbón, entre otros lugares, serán parte del evento, el cual se realizará los próximos viernes 24 y sábado 25 de octubre.
Cuáles son las actividades del Festival Cultural de Vitacura para el 24 de octubre
A continuación encontrarás las actividades del Festival Cultural de Vitacura para el viernes 24 de octubre:
Conferencia de neurociencias, El cerebro que nos hace humanos, con Andrés Couve
- Lugar: Av. Kennedy 9350
- Hora: 11:00 hrs.
Charla Pensamiento crítico y creativo en la era de la inteligencia artificial, con Cristóbal Joannon
- Lugar: Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 6420
- Hora: 11:00 hrs
Conversatorio El arte de escribir, con Carla Guelfenbein y Pablo Simonetti
- Lugar: Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 6420
- Hora: 13:00 hrs
Cine y documental El joven Picasso, con Enrique Solanich
- Lugar: Av. Alonso de Sotomayor 4110
- Hora: 16:00 hrs
Charla Poesía, el otro pensar de Chile, con Cristián Warnken
- Lugar: Av. Kennedy 9350
- Hora: 17:00 hrs
Charla Niños y pantallas, con Carolina Pérez Stephens
- Lugar: Av. Kennedy 9350
- Hora: 17:00 hrs
Cine y documental Cézanne. Retratos de una vida, con Enrique Solanich
- Lugar: Av. Alonso de Sotomayor 4110
- Hora: 19:00 hrs
Visita guiada exposición OOPS! De Dick Tracy a Hellboy, con Factoría del Cómic
- Lugar: Alonso de Sotomayor 4110
- Hora: 20:00 hrs
Obra teatral A los pies del árbol, Manuela Oyarzún y Patricia Rivadeneira
- Lugar: Av. Bicentenario 3800
- Hora: 20:00 hrs
Cuáles son las actividades del Festival Cultural de Vitacura para el 25 de octubre
A continuación encontrarás las actividades del Festival Cultural de Vitacura para el sábado 25 de octubre:
Recorrido patrimonial de Vitacura, con Pablo Altikes y Rodrigo Guendelman
- Lugar: Av. Bicentenario 3800
- Hora: 09:00 hrs
Senderismo familiar cerro El Carbón, con Del Viento Cultura
- Lugar: Acceso sendero La Pirámide
- Hora: 09:00 hrs
Taller de Huerto I: Compostaje y lombricultura
- Lugar: Av. Kennedy 9350
- Hora: 11:00 hrs
Exposición Grenzkunst (Arte de frontera), Harald Hauswald
- Lugar: Av. Alonso de Córdova 4355
- Hora: 11:00 hrs
Obra teatral familiar: El gran carnaval del jardín
- Lugar: Av. Bicentenario 3800
- Hora: 12:00 hrs
Muestra fotográfica e instalación textil, De Atacama al mundo, Pablo Valenzuela, Mana Castillo y Angelito Peñaranda
- Lugar: Av. Alonso de Sotomayor 4110
- Hora: 12:00 hrs
Charla Historia medieval y realidad virtual, con José Manuel Cerda
- Lugar: Av. Kennedy 9350
- Hora: 12:00 hrs
Conversatorio Filantropía y nuevas tecnologías, con Antonio “Tuco” Bascuñán.
- Lugar: Av. Kennedy 9350
- Hora: 12:00 hrs
Taller de Huerto II: Multiplicación de hortalizas y plantas ornamentales
- Lugar: Av. Kennedy 9350
- Hora: 16:00 hrs
Conversatorio Trayectoria, vida y legado, con Federico Assler y Emilio De la Cerda
- Lugar: Av. Kennedy 9350
- Hora: 18:00 hrs
Concierto y obra familiar: Elisa Zulueta y la banda Otra Otra
- Lugar: Av. Bicentenario 3800
- Hora: 18:00 hrs
Puedes conocer más detalles sobre cada una de las actividades del Festival Cultural de Vitacura haciendo clic en este enlace.
