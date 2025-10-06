SUSCRÍBETE
Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Desde charlas y conversatorios hasta talleres y visitas guiadas son parte del programa del festival, el cual es abierto a la comunidad y contará con múltiples horarios y espacios para recibir a los visitantes.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025. Foto: Manuela Oyarzún y Patricia Rivadeneira.

Durante dos días, Vitacura desarrollará en distintos puntos de la comuna diferentes instancias que invitarán a explorar ámbitos como las artes, ciencia, tecnología, literatura, historia y patrimonio.

La primera edición del Festival Cultural de Vitacura (FCV) ofrecerá actividades gratuitas y abiertas a la comunidad, las cuales generarán “conversaciones profundas sobre los desafíos de nuestro tiempo”, según detallan desde la organización.

Desde charlas y conversatorios hasta talleres y visitas guiadas son parte del programa del festival, el cual contará con múltiples horarios y espacios para recibir a los visitantes.

El Parque Bicentenario, el Atrio Cívico, Lo Matta Cultural, el Museo Ralli Santiago, la Sala Vitacura y el cerro El Carbón, entre otros lugares, serán parte del evento, el cual se realizará los próximos viernes 24 y sábado 25 de octubre.

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025. Foto: Otra Otra.

Cuáles son las actividades del Festival Cultural de Vitacura para el 24 de octubre

A continuación encontrarás las actividades del Festival Cultural de Vitacura para el viernes 24 de octubre:

Conferencia de neurociencias, El cerebro que nos hace humanos, con Andrés Couve

  • Lugar: Av. Kennedy 9350
  • Hora: 11:00 hrs.

Charla Pensamiento crítico y creativo en la era de la inteligencia artificial, con Cristóbal Joannon

  • Lugar: Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 6420
  • Hora: 11:00 hrs

Conversatorio El arte de escribir, con Carla Guelfenbein y Pablo Simonetti

  • Lugar: Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 6420
  • Hora: 13:00 hrs

Cine y documental El joven Picasso, con Enrique Solanich

  • Lugar: Av. Alonso de Sotomayor 4110
  • Hora: 16:00 hrs

Charla Poesía, el otro pensar de Chile, con Cristián Warnken

  • Lugar: Av. Kennedy 9350
  • Hora: 17:00 hrs

Charla Niños y pantallas, con Carolina Pérez Stephens

  • Lugar: Av. Kennedy 9350
  • Hora: 17:00 hrs

Cine y documental Cézanne. Retratos de una vida, con Enrique Solanich

  • Lugar: Av. Alonso de Sotomayor 4110
  • Hora: 19:00 hrs

Visita guiada exposición OOPS! De Dick Tracy a Hellboy, con Factoría del Cómic

  • Lugar: Alonso de Sotomayor 4110
  • Hora: 20:00 hrs

Obra teatral A los pies del árbol, Manuela Oyarzún y Patricia Rivadeneira

  • Lugar: Av. Bicentenario 3800
  • Hora: 20:00 hrs
Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025. Foto: Federico Assler.

Cuáles son las actividades del Festival Cultural de Vitacura para el 25 de octubre

A continuación encontrarás las actividades del Festival Cultural de Vitacura para el sábado 25 de octubre:

Recorrido patrimonial de Vitacura, con Pablo Altikes y Rodrigo Guendelman

  • Lugar: Av. Bicentenario 3800
  • Hora: 09:00 hrs

Senderismo familiar cerro El Carbón, con Del Viento Cultura

  • Lugar: Acceso sendero La Pirámide
  • Hora: 09:00 hrs

Taller de Huerto I: Compostaje y lombricultura

  • Lugar: Av. Kennedy 9350
  • Hora: 11:00 hrs

Exposición Grenzkunst (Arte de frontera), Harald Hauswald

  • Lugar: Av. Alonso de Córdova 4355
  • Hora: 11:00 hrs

Obra teatral familiar: El gran carnaval del jardín

  • Lugar: Av. Bicentenario 3800
  • Hora: 12:00 hrs

Muestra fotográfica e instalación textil, De Atacama al mundo, Pablo Valenzuela, Mana Castillo y Angelito Peñaranda

  • Lugar: Av. Alonso de Sotomayor 4110
  • Hora: 12:00 hrs

Charla Historia medieval y realidad virtual, con José Manuel Cerda

  • Lugar: Av. Kennedy 9350
  • Hora: 12:00 hrs

Conversatorio Filantropía y nuevas tecnologías, con Antonio “Tuco” Bascuñán.

  • Lugar: Av. Kennedy 9350
  • Hora: 12:00 hrs

Taller de Huerto II: Multiplicación de hortalizas y plantas ornamentales

  • Lugar: Av. Kennedy 9350
  • Hora: 16:00 hrs

Conversatorio Trayectoria, vida y legado, con Federico Assler y Emilio De la Cerda

  • Lugar: Av. Kennedy 9350
  • Hora: 18:00 hrs

Concierto y obra familiar: Elisa Zulueta y la banda Otra Otra

  • Lugar: Av. Bicentenario 3800
  • Hora: 18:00 hrs

Puedes conocer más detalles sobre cada una de las actividades del Festival Cultural de Vitacura haciendo clic en este enlace.

