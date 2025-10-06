Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025. Foto: Manuela Oyarzún y Patricia Rivadeneira.

Durante dos días, Vitacura desarrollará en distintos puntos de la comuna diferentes instancias que invitarán a explorar ámbitos como las artes, ciencia, tecnología, literatura, historia y patrimonio.

La primera edición del Festival Cultural de Vitacura (FCV) ofrecerá actividades gratuitas y abiertas a la comunidad , las cuales generarán “conversaciones profundas sobre los desafíos de nuestro tiempo”, según detallan desde la organización.

Desde charlas y conversatorios hasta talleres y visitas guiadas son parte del programa del festival, el cual contará con múltiples horarios y espacios para recibir a los visitantes.

El Parque Bicentenario, el Atrio Cívico, Lo Matta Cultural, el Museo Ralli Santiago, la Sala Vitacura y el cerro El Carbón, entre otros lugares, serán parte del evento, el cual se realizará los próximos viernes 24 y sábado 25 de octubre .

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025. Foto: Otra Otra.

Cuáles son las actividades del Festival Cultural de Vitacura para el 24 de octubre

A continuación encontrarás las actividades del Festival Cultural de Vitacura para el viernes 24 de octubre :

Conferencia de neurociencias, El cerebro que nos hace humanos, con Andrés Couve

Lugar: Av. Kennedy 9350

Hora: 11:00 hrs.

Charla Pensamiento crítico y creativo en la era de la inteligencia artificial, con Cristóbal Joannon

Lugar: Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 6420

Hora: 11:00 hrs

Conversatorio El arte de escribir, con Carla Guelfenbein y Pablo Simonetti

Lugar: Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 6420

Hora: 13:00 hrs

Cine y documental El joven Picasso, con Enrique Solanich

Lugar: Av. Alonso de Sotomayor 4110

Hora: 16:00 hrs

Charla Poesía, el otro pensar de Chile, con Cristián Warnken

Lugar: Av. Kennedy 9350

Hora: 17:00 hrs

Charla Niños y pantallas, con Carolina Pérez Stephens

Lugar: Av. Kennedy 9350

Hora: 17:00 hrs

Cine y documental Cézanne. Retratos de una vida, con Enrique Solanich

Lugar: Av. Alonso de Sotomayor 4110

Hora: 19:00 hrs

Visita guiada exposición OOPS! De Dick Tracy a Hellboy, con Factoría del Cómic

Lugar: Alonso de Sotomayor 4110

Hora: 20:00 hrs

Obra teatral A los pies del árbol, Manuela Oyarzún y Patricia Rivadeneira

Lugar: Av. Bicentenario 3800

Hora: 20:00 hrs

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025. Foto: Federico Assler.

Cuáles son las actividades del Festival Cultural de Vitacura para el 25 de octubre

A continuación encontrarás las actividades del Festival Cultural de Vitacura para el sábado 25 de octubre :

Recorrido patrimonial de Vitacura, con Pablo Altikes y Rodrigo Guendelman

Lugar: Av. Bicentenario 3800

Hora: 09:00 hrs

Senderismo familiar cerro El Carbón, con Del Viento Cultura

Lugar: Acceso sendero La Pirámide

Hora: 09:00 hrs

Taller de Huerto I: Compostaje y lombricultura

Lugar: Av. Kennedy 9350

Hora: 11:00 hrs

Exposición Grenzkunst (Arte de frontera), Harald Hauswald

Lugar: Av. Alonso de Córdova 4355

Hora: 11:00 hrs

Obra teatral familiar: El gran carnaval del jardín

Lugar: Av. Bicentenario 3800

Hora: 12:00 hrs

Muestra fotográfica e instalación textil, De Atacama al mundo, Pablo Valenzuela, Mana Castillo y Angelito Peñaranda

Lugar: Av. Alonso de Sotomayor 4110

Hora: 12:00 hrs

Charla Historia medieval y realidad virtual, con José Manuel Cerda

Lugar: Av. Kennedy 9350

Hora: 12:00 hrs

Conversatorio Filantropía y nuevas tecnologías, con Antonio “Tuco” Bascuñán.

Lugar: Av. Kennedy 9350

Hora: 12:00 hrs

Taller de Huerto II: Multiplicación de hortalizas y plantas ornamentales

Lugar: Av. Kennedy 9350

Hora: 16:00 hrs

Conversatorio Trayectoria, vida y legado, con Federico Assler y Emilio De la Cerda

Lugar: Av. Kennedy 9350

Hora: 18:00 hrs

Concierto y obra familiar: Elisa Zulueta y la banda Otra Otra

Lugar: Av. Bicentenario 3800

Hora: 18:00 hrs