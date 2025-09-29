Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre. Foto: archivo.

Para los amantes de la música, disfrutar de sus álbumes favoritos en sesiones de escucha con audio inmersivo promete ser una experiencia única, en la que cada uno de los sonidos se presenta con atención al detalle.

En Santiago, Omni Soundlab invita a los melómanos a que visiten su estudio equipado con un sistema Dolby Atmos , en el cual reproducen álbumes de diversos artistas de principio a fin , mientras los oyentes se dejan llevar por las melodías y armonías sentados en cojines en medio de la oscuridad.

Dicha tecnología, a grandes rasgos, permite que los asistentes puedan sumergirse en lo que están escuchando a través de una mayor espacialidad sonora , la cual es posible gracias a una configuración 7.1.4.

Esto último se traduce en que, al reproducir la música, se utilizan siete parlantes en el eje horizontal (alrededor), uno de frecuencias bajas y cuatro en la parte superior.

El resultado es que los sonidos ya no vienen solo de la izquierda o la derecha, sino que se presentan desde distintos puntos en un espacio sonoro tridimensional .

Para que todos puedan escuchar sus álbumes favoritos bajo esta modalidad, Omni Soundlab realiza sesiones de escucha en las que se reproducen álbumes de distintos estilos y artistas .

Qué discos se podrá escuchar en Omni Soundlab en octubre

A continuación encontrarás la cartelera disponible para octubre y la información sobre dónde adquirir las entradas .

10 de octubre: Arca - Kick II (2021)

1, 2, 3, 4, 11 y 12 de octubre: Pink Floyd - Wish You Were Here (1975)

14 de octubre: Khruangbin - The Universe Smiles Upon You (2015)

18 y 19 de octubre: Lana del Rey - Honeymoon (2015)

La organización también había anunciado instancias con álbumes de The Marias, Charly García, Arctic Monkeys, Gustavo Cerati, Jamiroquai y C. Tangana. Sin embargo, las entradas para estas se agotaron rápidamente.

No obstante, a través de sus redes sociales han anticipado que pronto agregarán más sesiones.

Las sesiones de escucha en el estudio de Omni Soundlab son sentadas en cojines en el suelo y en medio de la oscuridad, para así contribuir a la experiencia de los oyentes.

Desde el recinto insisten en la puntualidad, ya que una vez comenzada una función, no se permitirá el ingreso . Recomiendan llegar con anticipación.

Puedes revisar los detalles sobre los horarios, los precios y la disponibilidad de entradas para cada una de las funciones haciendo clic en este enlace .

Las sesiones de escucha con audio inmersivo son en Condell 1307, Providencia.